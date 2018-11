Nooit ruziemaken, is het gezond of net gevaarlijk voor je relatie? Nele Annemans

15 november 2018

10u47

Koppels die nooit, never, jamais ruziemaken: geloof het of niet, ze bestaan. We weten niet wat hun geheim is, maar het zegt blijkbaar wel iets over hun relatie.

“Er zijn sommige paren die zelden ruziemaken. Vaak komt dat doordat ze op een bepaalde manier communiceren over hun wensen, behoeften, voorkeuren en meningen die voor beiden aanvaardbaar is”, vertelt klinisch psycholoog Joshua Klapow. Maar het betekent niet omdat ze zelden ruziemaken, dat er geen meningsverschillen kunnen zijn. Toch lossen die zich vaak vanzelf op. “Koppels die eerlijk zijn tegen elkaar en bij wie wederzijds vertrouwen belangrijker is dan het winnen of verliezen van een discussie, hebben minder de neiging om ruzie te maken. Over de meningsverschillen wordt gepraat, net zodat ze niet escaleren tot een ruzie”, aldus Klapow.

Als koppels daarentegen geen ruziemaken omdat ze liever alle conflict vermijden, ongeacht hoe ze zich daarbij voelen, kan dat wél voor problemen zorgen. “De emoties van het meningsverschil zijn nog altijd aanwezig. Geen oplossing ervoor zoeken, het conflict uit de weg gaan, voortdurend compromissen maken of het geschil gewoon negeren, zorgt voor een miscommunicatie in de relatie en misvattingen over de relatie. De partner die bijvoorbeeld probeert om de conflicten te vermijden kan bewust of onbewust de ander kwalijk nemen dat die zijn of haar emoties niet erkent”, vertelt Kaplow.

Als jij en je wederhelft geen ruziemaken, en je bent niet zeker of dat komt omdat jullie zo goed communiceren of omdat jullie het met opzet vermijden, raadt Klapow aan om jezelf enkele vragen te stellen. “Zijn er onderwerpen, problemen of situaties waarvan ik weet dat we niet op dezelfde golflengte zitten en we er daardoor ook niet kunnen over praten?”, “Vermijd ik discussies omdat ik niet wil ruziemaken?”, “Ben ik bang voor wat mijn partner gaat zeggen of doen?”, “Ben ik bang dat het mijn relatie zal kapotmaken?”, “Ga ik discussies uit de weg omdat ik het niet belangrijk vind om te communiceren?”

“Als je antwoord op een van deze vragen “ja” is, ligt er een groter communicatieprobleem aan de oorzaak waarom jullie nooit ruziemaken”, vertelt Klapow. Uiteindelijk draait het immers niet over of een koppel al dan niet ruziemaakt, maar wel waarom ze dat wel of niet doen. “Maak je geen ruzie omdat jullie gewoon openlijk en goed communiceren over alles? Of ruzie je niet omdat je bang bent om een conflict te hebben met je partner? Als je behoort tot de eerste groep, ben je gewoon een van de gelukkige koppels die zelden ruziemaakt. Behoor je tot de tweede dan is er waarschijnlijk meer aan de hand en doen jullie er goed aan om erover met elkaar of met een therapeut te praten”, besluit Klapow.