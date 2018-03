Nooit geluk in de liefde? Je kan nochtans bedriegers herkennen aan hun stem CD

11 maart 2018

17u03

Bron: The Independent, The Conversation 1 Seks & Relaties Het lijkt wel een soort van gave... Elke keer stort jij je in een relatie met iemand die vroeg of laat jouw hart vertrappelt. Pas na maanden van bedrog en ontrouw besef je dat je een bedrieger in huis hebt gehaald. Wist je maar op voorhand hoe de vork in de steel zat, denk je dan. Nochtans kan je volgens wetenschappers bedriegers herkennen aan een specifiek lichamelijk kenmerk : de stem.

Uit een studie van Albright College blijkt dat onze stem kan aangeven of we in verleden al dan niet ooit onze partner(s) bedrogen hebben. Het geluid van de stem is dus als het ware een meetinstrument voor ontrouw.

Voor het onderzoek werden de deelnemers gevraagd om stemopnames te beluisteren van verschillende mannen en vrouwen, en hen vervolgens te beoordelen van trouw naar ontrouw. De sprekers op de tapes hadden allemaal een vergelijkbare stemhoogte, aantrekkelijkheid alsook dezelfde lichaamsbouw (aangezien dat het stemgeluid mede bepaalt) en seksuele geschiedenis. Het enige verschil was dat sommigen in het verleden hun partner(s) bedrogen hadden en anderen niet. Opvallend genoeg konden de deelnemers aan de hand van de stemopnames bedriegers succesvol onderscheiden van trouwe types. Zelfs wanneer de stem werd gemanipuleerd, slaagde de deelnemers erin om een bedrieger te ontmaskeren. Ook interessant is dat vrouwen beter waren in deze opgave dan mannen.

Akoestische parameters

Hoewel het onderzoek heeft aangetoond dat de stem gebruikt kan worden als instrument om characteristica en gedrag te beoordelen, blijft het momenteel gissen naar wat nu juist het ontrouwe verleden van de bedriegers prijsgaf. Volgens sommige onderzoekers zou het weleens de articulatie kunnen zijn die iemands verleden als bedrieger kan bloot legt. Zo zouden bijvoorbeeld zeer 'mannelijke' mannen minder duidelijk articuleren. Nu blijft alleen nog de vraag of dat gelinkt kan worden aan ontrouw. Eerder onderzoek toonde wel alreeds het verband aan tussen hoge mate van extraversie en het risico op ontrouw.