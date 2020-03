NINA zoekt: gelukkig getrouwde koppels met een unieke bruiloft Sophie Vereycken

10 maart 2020

13u46 0 Seks & Relaties Voor een reportage in NINA magazine zijn we op zoek naar de leukste en origineelste trouwverhalen.

Hadden jullie een feest dat maar liefst 3 dagen duurde?

Was je kleurenthema Apérol-Spritz?

Gaven jullie elkaar het ja-woord in Vegas onder de goedkeurende blik van een Elvis-imitator?

Kregen de gasten een pastabuffet voorgeschoteld in plaats van een dessertenbuffet?

Vond jullie feest plaats in december omdat de liefdessterren toen beter stonden?

... kortom: hebben jullie een unieke trouw beleefd, én vooral: hebben jullie daar ook prachtige foto’s van?

Stuur dan zeker een mailtje met jullie verhaal en enkele foto’s naar sophie.vereycken@dpgmedia.be en wie weet schitteren jullie binnenkort in NINA!