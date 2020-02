NINA’s valentijnslist: onze 14 tips om er een topvalentijn van te maken

David Devriendt

08 februari 2020

09u26

Bron: NINA 0 Seks & Relaties Nog geen plannen voor Valentijnsdag? Dan zit jij bij ons aan het juist adres! Dit zijn alvast onze 14 toptips om er een onvergetelijke valentijn van te maken!

1. SEXYTIME

Van Untitled van D’Angelo tot The Sweetest Taboo van Sade, iedereen heeft dat ene liedje dat voor extra opwinding zorgt.

Speaker € 59,90 o.a. bij MediaMarkt

2. DE LIEFDE BEZINGEN

Niet alleen Tourist LeMC, Eefje de Visser en Ertebrekers uit onze coverreportage laten zich voor hun liedjes begeesteren door de liefde. Ook superster Justin Bieber heeft een hele kluif aan zijn amoureuze avonturen. Hij is tot over zijn oren verliefd. Zijn langverwachte langspeelplaat Changes – met een dieprode cover – zinspeelt dan ook duidelijk op zijn veelbesproken huwelijk met Hailey, zijn droomvrouw.

Vanaf 14 februari op Spotify en Apple Music

3. JEZELF AFZONDEREN

Qualitytime met jullie tweetjes verzekerd in Loof. Het interieur is classy en het unieke houten huis staat pal in de glooiende Haspengouwse weilanden.

Vanaf € 155 per nacht loof-cabin.be

4. NETFLIXEN

Geen grotere liefde dan die van de fans van Taylor Swift: de ‘Swifties’ gaan voor hun idool door het vuur. Dat blijkt ook uit de docu Miss Americana over het leven en carrière van de popdiva.

Nu te streamen

5. BLOEMETJE STUREN

Een klassieker, maar het werkt. Met een mooi boeket scoor je. Droogbloemen zijn nu de rage, maar een verse ruiker never goes out of style.

Bloomon.be

6. HARTENJAGEN

Op het Kamermuziekfestival Têtes-à-Têtes in Brugge kan je niet voorbij de honderden hangende hartjes lopen. Ze zijn tegelijk recorders waarmee je kan luisteren naar liefdesliefdjes die de muzikanten inspeelden.

Concertgebouw.be

7. DOE EEN BOUDOIRSHOOT

Fotografe Annelore Desmet haalt de innerlijke godin in jou naar boven, ongeacht je leeftijd en lichaamsvorm, met haar stijlvolle portretten in boudoirstijl.

Leavethelighton.be

8. ZWIJMELEN

Norah Jones kennen we vooral van haar hitalbum Come Away with Me (2002), maar nu maakt ze deel uit van het trio Puss N Boots. Met hun nieuwe album Sister brengen ze originele songs en covers van Dolly Parton en Tom Petty.

Release op 14 februari

9. SAMEN ONTSPANNEN

In een privéwellness moet je zijn voor pure we-time. Casa Verde in Dendermonde heeft het allemaal, je kan er zelfs overnachten. Puur genieten in oosterse stijl, helemaal voor jullie alleen. De relaxatie-duomassage is een echte aanrader.

Casaverde.be

10. OUDE MEESTER AANBIDDEN

Ook moederliefde is mooi om te zien. In het MSK Gent kan je de Madonna bij de fontein bewonderen, samen

met de gerestaureerde luiken van het Lam Gods, in de grootste Jan van Eyckexpo ooit.

Nog tot 30 april vaneyck2020.be

11. ON REPEAT

Nog een albumrelease die kan tellen: Supervision van La Roux. De Britse zangeres, die wereldberoemd werd met de monsterhit Bulletproof, heeft vijf jaar lang geen muziek gemaakt. Valentijnssoundtrack!

Nu te beluisteren via o.a. Spotify

12. (VOOR)LEZEN

Met woorden kan je iemand verleiden. De 21-jarige Roxane Wellens schreef in een mix van poëzie en proza een ode aan de liefde, met al haar highs en lows.

€ 17,50 Van Halewyck, in de boekhandel

13. DATEN IN DE CINEMA

In Matthias et Maxime geven twee vrienden elkaar een kus voor een kortfilm, en dat zet hun hele wereld op zijn kop.

Vanaf 12 februari in de bioscoop

14. AANKRUIPEN

Schuif dicht bij elkaar voor een intiem rendez-vous! Een loveseat heet niet voor niets een loveseat. Middernachtblauw fluweel en ruches geven hem een extra zwoele touch.

€ 529 laredoute.be