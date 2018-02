NINA's valentijnsenquête: 70% doet eigenlijk liever niet mee aan de hoogmis van de liefde NINA-redactie

14 februari 2018

18u02 2 Seks & Relaties Wat vinden jullie van valentijn? Daar waren we heel benieuwd naar. Via een enquête op nina.be kwamen we het te weten. Ruim 2.000 NINA-lezers vulden de vragenlijst in, waarvan 1.243 vrouwen en 841 mannen. Dit zijn de resultaten.

70% vindt valentijn vieren nergens voor nodig, slechts 435 van de bevraagden zijn wél enthousiast. Een ruime meerderheid, bijna 80%, verwacht ook helemaal geen cadeau. Maar opgelet: 300 surfers willen liever wel iets uitpakken. Als er dan al een cadeautje gekocht wordt, dan kopen het liefst beide partners iets voor elkaar. Valentijn is bij jullie ook niet meteen een commercieel succes: 60% geeft helemaal niets uit, 20% spendeert tussen de € 10 en € 50 en nog 10% gaat tot € 100.

De mooiste valentijnsherinneringen hebben jullie aan weekendjes weg, een spannende avond tussen de lakens of wanneer er een huwelijksaanzoek mee gemoeid was.

En de populairste activiteiten voor wie valentijn viert zijn: gezellig samen thuisblijven (eerste plaats), uiteten gaan (tweede plaats) en een weekendje weg (derde plaats).

Goedele tipt naar aanleiding van onze resultaten het volgende: "Zij die zegt dat ze valentijn niet wil vieren… trap er niet in! Geloof me, ze wil zich bijzonder geliefd voelen. Plan iets plezants in de toekomst en geef een tegoedbon. Sensuele, printbare kaartjes met suggesties vind je op Goedele.com."

Andere cadeaus om te geven volgens onze surfers zijn cadeau's met een persoonlijke touch (eerste plaats), een boeketje bloemen (tweede plaats) en een weekendje weg (derde plaats). De klassiekers zoals chocolade, juwelen of lingerie vallen dan weer niet zo goed in de smaak bij jullie.