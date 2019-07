Nieuwe studie: “Vrouwen genieten evenveel van porno als mannen” Liesbeth De Corte

17 juli 2019

16u43 0 Seks & Relaties Een verrassing voor moralisten en traditioneel-gezinden, iets minder voor de moderne mens: vrouwen zijn even snel opgewonden door porno als mannen. Dat blijkt althans uit een nieuwe studie.

Lange tijd werd gedacht dat mannen meer naar porno kijken dan vrouwen én ze zouden er ook meer van genieten. Een mogelijke verklaring: ze zijn meer visueel ingesteld, en zouden dus ook sneller reageren op ‘visuele stimuli’. Zever, blijkt nu. Wetenschappers van het Duitse Max Planck Instituut hebben ontdekt dat het brein van mannen en vrouwen op dezelfde manier reageert op seksueel getinte beelden.

In het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) beschrijven ze hoe ze tot die conclusie gekomen zijn. Ze hebben 61 oudere studies verzameld en geanalyseerd. De deelnemers van die onderzoeken moesten naar verschillende beelden kijken terwijl ze in een hersenscanner lagen. Dat konden alledaagse foto’s van mensen zijn, maar evengoed erotische plaatjes.

Wat blijkt? De proefpersonen geven allemaal aan dat de seksuele beelden opwindend zijn. En volgens de hersenscans werden de beelden op dezelfde manier verwerkt in het brein bij mannen en bij vrouwen. Er waren enkele kleine verschillen, maar over het algemeen reageren enkele hersengebieden - waaronder de amygdala, het insula en het striatum - hetzelfde bij de twee seksen.

Dat druist dus in tegen wat er vaak gedacht wordt én de resultaten van enkele andere onderzoeken. Die toonden wel aan dat mannen meer opgewonden raakten door pornografische beelden dan vrouwen. Maar er is een belangrijk verschil: daarbij werden de mensen steeds ondervraagd en ging het niet om een neurologisch onderzoek.

Volgens Hamid Noori, co-auteur van deze nieuwe studie, is het dus niet zo dat vrouwen minder naar porno kijken omdat ze er minder van genieten. Hij vermoedt dat er andere redenen meespelen. “Er hangt nog steeds veel stigma rond vrouwelijke seksualiteit”, zo stelt hij vast. Dat taboe kan ervoor zorgen dat vrouwen niet eerlijk durven uitdrukken hoe ze zich voelen bij pornografische beelden. “Hoe het ook zij, onze studie toont aan dat mannen en vrouwen in ieder geval niet zo hard verschillen.”

Hoe zit het in Vlaanderen?

Uit een onderzoek uit 2018 bleek dat porno ook in Vlaanderen een prominente plaats in de dagbesteding heeft: gemiddeld surft men 3 keer per week naar erotische filmpjes, circa 25 minuten lang. Maar inderdaad: mannen kijken nog steeds vaker dan vrouwen. Zo gaf 1 op de 5 aan dagelijks online seks te bekijken, onder vrouwen doet amper 1,2% dat aan die frequentie. Seksuoloog Wim Slabbinck vertelde vorig jaar in Van Gils & Gasten nog dat 70 à 80% van de mannen maandelijks naar porno kijkt, vrouwen ongeveer 15 à 17%.

En voor wie er nog aan twijfelt: hij stelde toen ook dat er niets mis is met porno kijken. “Porno is een variant van masturberen. Het prikkelt je fantasie en is een goede vorm van ontspanning, die niet veel tijd en moeite kost.”