Nieuwe studie verklaart waarom sommige vrouwen een lager libido hebben LDC

27 maart 2019

09u01

Bron: MindBodyGreen 0 Seks & Relaties Het vrouwelijk libido blijft een veelbesproken onderwerp. Want hoe je het ook draait of keert: niet elke vrouw heeft altijd zin. Ook niet als ze in een fantastische relatie zit. Hoe komt dat eigenlijk?

“Vanavond niet schat.” Het is een ontzettend clichématige uitspraak, maar we hebben hem allemaal al eens uit onze mond horen rollen. Af en toe zijn we gewoon niet in de mood. Er zijn dan ook veel factoren die je libido beïnvloeden: stress, vermoeidheid, anticonceptiemiddelen, ... Volgens een nieuwe studie - die gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Sex & Marital Therapy - is er nog iets anders aan de hand. Vrouwen met een lager libido hebben een sterke seksuele concordantie. Concor-wablieft? Dit wil zeggen dat ze zowel mentaal zin moeten hebben als fysiek opgewonden zijn.

Op de tandem

Voor het onderzoek werd aan 64 vrouwen gevraagd om naar een labo te komen. Daar moesten ze een reeks erotische video’s bekijken. Ondertussen moesten ze op een knopje duwen om aan te geven dat ze zich opgewonden voelden, en werd hun clitoris en vagina gemonitord om te checken of ze ook fysiek opgewonden waren. Achteraf moesten de deelnemers nog een vragenlijst invullen, die peilde naar details over hun seksleven en libido.

Wat blijkt? Bij de vrouwen met een laag libido liggen de mentale en fysieke goesting op één lijn. Met andere woorden: ze hebben een sterke seksuele concordantie. Dat klinkt ingewikkeld, maar is eigenlijk heel simpel. Je lichaam geraakt niet opgewonden als je hoofd er niet naar staat, en vice versa. Je lijf en hersenpan werken dus als een tandem.

Dat geldt uiteraard voor de meeste mensen. Maar vooral vrouwen met een laag libido worstelen hier extra hard mee. Één verklaring volgens de wetenschappers is dat vrouwen met een sterke concordantie zich heel bewust zijn van alle lichamelijke prikkels. Daardoor kunnen ze zich minder goed focussen op één ding, namelijk hun opgewonden clitoris en vagina. Op diezelfde manier zijn ze hypergevoelig voor alle gedachten die door hun hoofd zoeven, waardoor ze minder snel reageren op de seksuele stimuli.

Lijkt jouw libido soms ook in de diepvriezer te zitten? Dan is de kans groot dat de band tussen je lichamelijke en mentale reacties heel sterk is. En volgens de wetenschappers kan vooral je brein je lijf over de streep trekken. Daarmee bedoelen ze dat je niet moet zitten wachten tot je begint te kronkelen van plezier. Je zorgt er beter voor dat je mentaal zin krijgt. Door een erotische film te kijken, bijvoorbeeld, of door je partner pikante berichten te sturen.