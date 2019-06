Nieuwe studie toont aan dat we écht een type hebben Liesbeth De Corte

13 juni 2019

17u04 6 Seks & Relaties Donker haar, een baard, lieve ogen, behulpzaam en een ietwat vreemd gevoel voor humor ... Het lijkt wel alsof we ons allemaal aangetrokken voelen tot één bepaald type. Nu wordt dat ook bevestigd door een grootschalig nieuw onderzoek.

De wilde bad boy. De ideale schoonzoon. De girl next door. Of de charismatische diva. We hebben allemaal type, zeggen we weleens. En een nieuwe studie die gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences lijkt dat te bevestigen. Yoobin Park en Geoff MacDonald - 2 wetenschappers van de Universiteit van Toronto - hebben het onderzoek in 2008 opgestart. Sindsdien werden 12.000 mensen uit Duitsland 9 jaar lang gevolgd. Zij moesten elk jaar vertellen of ze een relatie hadden en die partner werd ook ondervraagd. Hadden ze het volgende jaar een nieuw lief? Dan moest ook die een vragenlijst invullen. Op die manier konden de wetenschappers achterhalen hoe de tortelduifjes zich gedroegen en wat hun persoonlijkheden waren.

Daaruit bleek dat de verschillende partners van één persoon wel degelijk belangrijke karaktertrekken deelden. Die conclusie werd gebaseerd op hoe de deelnemers hun lieven beschreven én hoe de partners zichzelf omschreven. Dat suggereert dat we inderdaad ‘een type’ hebben.

Soort zoekt soort

Hoe dat komt, kunnen de wetenschappers niet met zekerheid zeggen. Al heeft klinisch seksuologe en psychologe Chloé De Bie wel een vermoeden. “We weten al heel lang dat mensen vallen op iemand die op zichzelf lijkt. Soort zoekt soort. Dat geldt zowel voor het uiterlijk als voor de karaktertrekken”, legt ze uit.

Daar zijn verschillende verklaringen voor. “Volgens onderzoeken maken we van jongs af aan een love map, een soort blauwdruk van hoe de ideale levenspartner eruitziet. Die blauwdruk wordt voor een deel bepaald door je biologie en je genen, maar ook door alle ervaringen die je hebt opgedaan. En heel wat ervaringen heb je meegemaakt met je eigen familie”, stelt De Bie. “Hoe je het ook draait of keert: je gezin lijkt vaak op jou, want je deelt dezelfde biologische kenmerken. Omdat je je veilig voelt bij je familie, word je ook verliefd op mensen met dezelfde herkenbare trekken.”

Bovendien voelen zaken die herkenbaar zijn veilig aan. Voor het onbekende ben je sneller bang. “Hierdoor voel je je onmiddellijk veilig bij iemand die erg op je lijkt. Het is dan ook logisch dat je je aangetrokken voelt tot mensen met dezelfde karakters, waarden, normen en sociale achtergrond. Dat maakt je leven ook gemakkelijker: dat zijn geen zaken waar je over gaat discussiëren. Je zit vaker op dezelfde golflengte. Dus dan wordt de kans ook groter dat je langer bij elkaar blijft.”

Hoe komt het dan dat sommigen vallen op de typische bad boys? “Alles wat niet mag, intrigeert! En dat is hier niet anders. Bovendien trekken tegenpolen elkaar aan. Als je wat braver bent, vind je het misschien wel fijn dat een stoere bink je uit je comfortzone haalt. Alles wat je bovendien bij jezelf mist, vind je bij hem. De bad boy is socialer, komt vaker buiten en heeft een grotere mond. Daar kijk je naar op en dan zal je je ook sneller aangetrokken voelen. De enige manier om dat patroon te doorbreken: rationeel nadenken”, vertelt De Bie al lachend. “Je zal een bad boy waarschijnlijk altijd sexy vinden. Maar het is niet omdat je je tot iemand aangetrokken voelt, dat je er een relatie mee moet beginnen. Wie steeds in dezelfde valkuil terechtkomt, moet eens nadenken of zo’n partner wel geschikt is voor een langetermijnrelatie.”