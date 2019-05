Nieuwe studie toont aan dat je seksuele geaardheid kan veranderen tot je 30ste Liesbeth De Corte

Bron: Dazed 4 Seks & Relaties Hetero, homo of bi. We gebruiken die hokjes al jarenlang. Onterecht, zo blijkt uit een nieuwe studie. Die toont aan dat seksualiteit een breed spectrum is én dat het heel fluïde is. Zelfs als twintiger kan je nog van geaardheid veranderen.

Na een lange relatie als een blok vallen voor een vrouw. Of na uitsluitend op date te gaan met vrouwen plots ontdekken dat mannen beter bij je passen. Dat kan, blijkt uit een onderzoek dat gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift The Journal of Sex Research.

Het onderzoek baseerde zich op data die werd verzameld tussen 1995 en 2009. Concreet moesten 12.000 studenten tussen 16 en 18 jaar oud vragenlijsten invullen. Ook als twintiger en dertiger werden ze nog opgevolgd. Al die jaren moesten ze aangeven tot wie ze zich aangetrokken voelden, wat het geslacht was van hun partners en hoe ze zichzelf identificeerden. “Je seksuele oriëntatie wordt bepaald door verschillende aspecten. Wie je aantrekkelijk vindt, met wie je effectief in bed duikt en hoe je naar jezelf kijkt", verduidelijkt Christine Kaestle, professor aan de universiteit Virginia Tech. “Tot voor kort werden mensen in hokjes geplaatst op basis van één van die dimensies. Maar dat stelt de situatie te eenvoudig voor. Iemand kan zichzelf bijvoorbeeld beschouwen als een heteroseksueel, maar zich wel aangetrokken voelen tot mensen van hetzelfde geslacht.”

9 nieuwe dimensies

Kaestle en haar onderzoeksteam ontdekten dat je geaardheid fluïde is. Zelfs bij twintigers kan dat nog veranderen. Omdat de categorieën heteroseksueel, homoseksueel of biseksueel te beperkt zijn, maakte de professor 9 nieuwe dimensies op. Vrij vertaald zijn de beschrijvingen voor mannen hetero, vooral hetero of bi, opkomend homoseksueel en minimale seksuele uitdrukking bij mannen. Voor vrouwen: hetero, meestal hetero onderbroken, opkomend bi, opkomend lesbisch en minimale seksuele uitdrukking.

De meeste mensen zijn terug te vinden in het ‘hetero-hokje’. Mannen en vrouwen die zich in het midden van het spectrum bevinden ervaren door de jaren heen de meeste veranderingen. Bijvoorbeeld: 67% van de vrouwen in de categorie ‘meestal hetero onderbroken’ voelen zich als jonge twintiger aangetrokken tot beide geslachten. Maar net voor ze op tram 3 stappen, verandert dat en vinden ze alleen mensen van het andere geslacht verleidelijk. Over het algemeen zijn vrouwen ook vaker fluïde dan mannen.

“Jonge twintigers worden vaak overvallen door een gevoel van vrijheid en onafhankelijkheid. Dat gaat gepaard met het in vraag stellen van hun seksualiteit en experimenteren, en ze voelen zich daar ook comfortabeler bij”, besluit Kaestle.

Ook volgens seksuoloog Wim Slabbinck kan je seksuele geaardheid veranderen. “We zijn geneigd om seksuele oriëntatie te zien als een hokje, als een vaststaand feit. Maar de realiteit is niet zo evident”, weet Slabbinck. “Geaardheid moet je veeleer zien als een continuüm: niet alleen je ‘voorkeur’ bepaalt je oriëntatie. Het gaat dus zeker niet alleen over gevoelens, maar ook over gedragingen, fantasieën en over de ervaringen die je opdoet. Stel, een vrouw heeft slechte seksuele ervaringen met een man. Die kan zich daarna op vrouwen richten – zonder dat ze daarvóór ooit al lesbische gevoelens gekend heeft. Er bestaan steeds meer wetenschappelijke bewijzen dat gevoelens en gedragingen lang niet altijd in dezelfde richting wijzen. In onze maatschappij spreken we al te vaak met de ‘uit de kast komen’-metafoor. Maar er ís helemaal geen kast. We zitten allemaal in dat continuüm. De meesten onder ons maken het niet mee dat ze van richting veranderen, maar het kan werkelijk zo goed als iedereen overkomen. Het is zeer menselijk. We zijn allemaal in de eerste plaats ‘mensen’, en daarna pas man of vrouw.”