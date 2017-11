Nieuwe relatiestatus van 'supersingle' wint steeds meer aan populariteit Charlotte Dierckx

18u17

Bron: De Standaard 0 Unsplash Seks & Relaties Single and ready to mingle! Of toch niet? In de Verenigde Staten werd de term 'supersingle' sinds kort in het leven geroepen voor vrijgezellen die hun leven zodanig hebben ingericht dat er noch plaats noch nood is aan de aanwezigheid van een levenspartner.

Voor het eerst geïntroduceerd in China, maar nu ook overgewaaid naar onze contreien: singles day. Een feestdag waarop singles hun vrijgezellenbestaan vieren. De dag werd begin jaren negentig in het leven geroepen door vier alleenstaande Chinese vrienden en de datum werd zorgvuldig geprikt op 11 november, met vier eentjes in de datum als verwijzing naar de vier single grondleggers.

Niet alleen singles day, ook de term supersingle wint steeds meer aan populariteit. De term voor vrijgezellen die hun leven zo hebben ingericht dat er noch plaats noch nood is aan de aanwezigheid van een levenspartner, werd voor het eerst geïntroduceerd in de Amerikaanse serie 'Better Things'. Sindsdien kan die nieuwe relatiestatus op behoorlijk wat aanhang rekenen.

Ook bij ons blijft het aantal bewuste singles toenemen. Een fenomeen dat te verklaren valt door de toenemende bewustwording bij zowel mannen als vrouwen dat ze perfect op hun eentje gelukkig door het leven kunnen gaan. Ze zien weinig tot geen meerwaarde in een liefdesrelatie waardoor ze daten niet hoog in het vaandel dragen. ‘Een logisch gevolg van hoe we als maatschappij leven’, verklaart relatiedeskundige Sybille Vanweehaeghe in De Standaard. ‘We gaan ook meer ondernemen en beleven met vrienden waardoor er weinig tijd overblijft voor een een-op-eenrelatie.’

Supersingle zoekt Superman

‘We hebben allemaal zulke drukke levens dat er weinig ruimte overblijft voor een relatie. Men doet wel even een inspanning om een relatie op te starten, maar wanneer het moeilijk wordt, doen ze al snel de boeken toe. Hun volgende vakantie is toch al gepland, ze redden het wel op zichzelf’, aldus Vanweehaeghe. Uiteraard geldt dit niet voor iedereen. Er zijn evenveel mensen die wel op zoek zijn naar een hechte relatie. ‘Als mens zijn we nu eenmaal voor een groot stuk gemaakt om ons te verbinden, met die ene exclusieve.'

‘Maar we zien steeds vaker dat jonge mensen met twee of drie gaan samenwonen en genoeg anderen om zich heen hebben met wie ze telkens bepaalde aspecten van hun leven kunnen delen, naast materiële zaken zoals een auto. Het gezin als hoeksteen van de maatschappij is een concept waar men zich steeds vaker tegen verzet. Dat is een mooie evolutie, ook al op ecologisch vlak. De supersingle komt dan alleen nog uit zijn of haar comfortzone voor Superman of - vrouw. Als die prins(es) op het witte paard niet passeert, richten ze hun "perfecte" veilige haven wel verder in met veel vrienden en vriendinnen.'