Nieuwe paniekknop op Tinder redt je van onaangename dates

lvds

24 januari 2020

14u47 0 Seks & Relaties De populaire datingapp Tinder is volop bezig met het introduceren van enkele nieuwe features om haar app veiliger te maken. Gebruikers kunnen voortaan een paniekknop inschakelen wanneer ze zich onveilig voelen tijdens een date.

Tinder blijft er alles aan doen om de app zo veilig mogelijk te maken voor haar gebruikers. De datingapp bundelt nu de krachten met Noonlight, een veiligheidsplatform dat locaties van gebruikers volgt en de politiediensten contacteert in geval van nood.

Gebruikers van de datingapp kunnen vanaf 28 januari gebruikmaken van de Noonlight veiligheidsfunctie om informatie bij te houden over hun date. Daarbij kunnen ze aangeven met wie ze op date gaan en waar en wanneer hun tête-à-tête zal plaatsvinden. Van zodra de gebruikers onraad ruiken, kunnen ze de noodmelding in de app inschakelen. Via Noonlight zullen de lokale politiediensten vervolgens opgetrommeld worden.

Naast deze veiligheidsknop komt Tinder ook op de proppen met andere functies om hun gebruikers zoveel mogelijk te beschermen. Zo komt de app met fotoverificatie. Deze functie controleert of de persoon achter het profiel ook daadwerkelijk de persoon is van op de foto’s en voegt vervolgens een vinkje toe aan het profiel indien dit het geval is.

Tot slot ontwierp Tinder een feature die in staat is om vervelende berichten te detecteren. Als de app een vermoeden heeft van een lastige chatter, krijgen gebruikers de vraag of ze deze persoon willen melden zodat hiertegen maatregelen kunnen genomen worden.

De discussie rond privacywetgeving zou bij deze nieuwe functies wel eens verder aangewakkerd kunnen worden. Tinder verzekert echter dat er geen gevoelige informatie voor andere doeleinden gebruikt zal worden.

Wereldwijd maken zo’n 50 miljoen mensen gebruik van Tinder en vinden er maar liefst 1 miljoen dates per week plaats dankzij de datingapp. Voorlopig zullen deze features enkel in de Verenigde Staten beschikbaar zijn. Wanneer ze ook in ons land ingevoerd worden, is nog niet geweten.