Nieuwe ‘conceptiecup’ belooft hulp bij zwanger worden. Fertiliteitsarts: “Er is maar één hulpmiddel dat echt werkt”

Seks & Relaties Er circuleren allerlei theorieën en hulpmiddelen voor wie een kindje wil maar niet meteen zwanger kan worden. Een kussentje onder de billen, blijven liggen na het vrijen, specifieke standjes. En nu is er ook de fertiliteitscup: een siliconen kommetje dat je ‘na de seks in je vagina plaatst om zaadcellen hun weg naar de baarmoederhals te laten vinden’. Een medische doorbraak of kwakzalverij? “Zo’n cup is bedoeld voor iets wat je lichaam al van nature doet.”

Nieuw op de Belgische markt is de ‘conceptie cup’. Het lijkt op een menstruatiecup, alleen gebruik je hem voor andere doeleinden. Je brengt hem in na het vrijen en verwijdert hem weer na een uurtje. Ondertussen zou hij ervoor zorgen dat de zaadcellen van je partner hun weg vinden naar de baarmoederhals. Straf: zaadcellen zouden zelfs tot 300% meer worden opgenomen. De cup is bedoeld voor koppels die moeite hebben met zwanger worden, en vaak een lange, frustrerende weg afleggen. Zo worden ze immers pas na een jaar doorverwezen naar een specialist. Alle hulp is dus welkom. De fertiliteitscup geeft hoop, maar werkt het ook echt?

Zaadprop

Prof. dr. Diane De Neubourg, diensthoofd fertiliteit aan het UZA, heeft zo haar bedenkingen. “Ik heb nog geen studies gezien over de conceptie cup, dus vermoed dat er geen betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is. Wat de cup belooft te doen, gebeurt eigenlijk vanzelf in een vrouwenlichaam. Als een man ejaculeert tijdens het vrijen, vormt zijn zaad een klonter. Vergelijk het met bloed dat na een tijdje stolt. Die zaadprop is een ingenieus systeem van de natuur om ervoor te zorgen dat het zaad blijft zitten ter hoogte van de baarmoederhals. De prop nestelt zich in de kliertjes van de baarmoedehals en de zaadcellen zwemmen zich dan op naar de baarmoeder gedurende en dag of twee. Kijk maar de stalen sperma die wij binnenkrijgen in de fertiliteitskliniek: het sperma dat daarin zit, is ziet er gelatine-achtig uit. Gestold dus.” Wat je dan tussen je benen voelt na het vrijen? Zaad- en prostaatvocht. “Eens het zaadpropje op zijn plek zit, laat het al het overtollige vocht los.”

Een kussentje onder de billen, verschillende standjes, en nu zo'n cup. Het is allemaal onzin Diane De Neubourg

Van waar dan het idee dat zo'n cup zou kunnen werken? “Dit soort ‘fertiliteitscups’ werden 30 jaar geleden gebruikt om donorsperma te injecteren”, verklaart professor De Neubourg. “Maar donorsperma is voor injectie al eens bevroren geweest en heeft daardoor de capaciteit om een klonter te vormen verloren.”

Ligt het aan mij?

“Mensen zonder medische achtergrond denken al snel dat het uitblijven van een zwangerschap hun schuld is", vertelt De Neubourg. “Ze denken dat ze niet goed vrijen, harder hun best moeten doen of dat ene glaasje niet hadden mogen drinken. Ik wil benadrukken dat dit in de meeste gevallen absoluut niet zo is. Een kussentje onder de billen, verschillende standjes, blijven liggen, en nu zo'n cup. Het is allemaal onzin. De mens is gewoon niet zo heel vruchtbaar.”

Apps waarmee je je ovulatie kan plannen, die vergroten de kans op zwangerschap wél Diane De Neubourg

Preselectie

Volgens de fertiliteitsarts heeft een gemiddelde vrouw per maand een kans van 15 à 20% op zwangerschap. “Dat heeft te maken met het feit dat de menselijke natuur op veel momenten checkpoints inlast en zwakke embryo’s niet laat ‘vertrekken’. Zo geraken we minder snel zwanger, maar is de levensverwachting van ons kind ook een stuk hoger. Die 15 à 20% heeft dus wel een goede reden.”

Ovulatie apps

Moet je het dan maar gewoon opgeven en afwachten? “Het is sowieso goed om je niet té veel te focussen op zwanger worden. Maar er is een hulpmiddel dat écht werkt.” Een kersverse studie die deze week verschenen is, toont aan dat het gebruiken van apps om je ovulatie mee te plannen, de kans op zwangerschap met een vijfde verhoogt per cyclus. “Het gaat om een grote, Noord Amerikaanse studie die meer dan 8000 vrouwen tussen 21 en 45 jaar heeft bevraagd”, sluit prof. dr. De Neubourg af. “Dat zijn toch indrukwekkende gegevens. Je cyclus bijhouden, en regelmatig vrijen, zijn dus de beste hulpmiddelen. Zeker dat laatste is niet te verwaarlozen. Het is beter om vaak te vrijen in plaats van maar een keer per week, wanneer je denkt dat het moment daar is, want je kan er net zo goed naastzitten.”

