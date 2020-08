Nieuwe ‘clitoristest’ controleert hoe realistisch seks is in films, series en boeken Liesbeth De Corte

14 augustus 2020

15u11 4 Seks & Relaties Vier op de vijf vrouwen ervaren geen orgasme zonder clitorisstimulerende handelingen. En toch focust seks in films en series nog steeds op penetratie. Twee Britse vrouwen hebben daarom The Clit Test gelanceerd, om af te toetsen hoe realistisch en vrouwvriendelijk seksscènes zijn.

Het is steeds hetzelfde liedje: man penetreert de vrouw, je ziet een beetje bloot en na enkele minuten komt het duo klaar. Een waarheidsgetrouwe weergave? Dacht het niet, want de clitoris wordt in films en andere media volledig over het hoofd gezien. Nochtans speelt die een gigarol in het vrouwelijke seksuele plezier. Uit frustratie door dit stereotype hebben Frances Rayner (34) en Irene Tortojada (25) The Clit Test opgericht.

Groen licht

Het doel van het online forum is nagaan of bepaalde seksscènes de clit erkennen. Er worden niet alleen fragmenten uit films en series onder de loep genomen, maar ook uit boeken en muziekclips. Alles wat nog maar suggereert dat de clitoris bestaat, is voldoende om te slagen voor deze test. Denk aan: een hand of hoofd dat verdwijnt onder de lakens, een subtiele verwijzing naar cunnilingus (oftewel: orale seks bij de vrouw), vriendinnen die babbelen over masturberen. Zelfs een scène waarin geklaagd wordt over het gebrek aan clitorale stimulatie krijgt groen licht.

Waarom is dit zo belangrijk? Rayner en Tortojada verwijzen naar enkele opvallende cijfers: maar liefst 80 procent van de vrouwen komt niet klaar door enkel penetratie. Vier op de tien vrouwen hebben zelfs moeite met klaarkomen en 58,8 procent heeft al eens een orgasme gefaket omdat ze hun mannelijke bedpartner een goed gevoel wilden geven.

Wat de penis is voor de man, is de clitoris voor de vrouw Frances Rayner (34), een van de oprichters van The Clit Test.

“Vroeger had ik geen flauw idee hoe ik mezelf moest bevredigen. Ik wist alles van pijpen, penetratie en mannelijke masturbatie, maar heb nergens geleerd hoe het vrouwelijke lichaam in elkaar zit. Bij vrouwen ging het altijd over zwangerschappen of maandstonden”, vertelt Rayer aan magazine Vogue. “Onze popcultuur doet nog steeds alsof de clitoris een geheim is of iets dat uitzonderlijk aan bod komt tijdens seks. Nonsens, want het is superbelangrijk voor seksueel plezier. Wat de penis is voor de man, is de clitoris voor de vrouw. Meerdere studies hebben aangetoond dat de foute representatie in onze media een van de verklaringen is voor waarom zo veel vrouwen teleurstellende, slechte of zelfs pijnlijke seks hebben."

Eindoordeel

Enkele bekende series en films die goed scoren? ‘Euphoria’, ‘Orange is The New Black’, ‘To all the boy’s I’ve loved before’ en ‘Booksmart’. Opvallende missers zijn het tweede seizoen van ‘Sex Education’ en ‘Normal People’, de populaire verfilming van het boek van Salley Rooney. De volledige lijst kan je checken op de site van The Clit Test. Heb je zelf een suggestie? Dan kan je die delen op Instagram of Twitter met de hashtag #ClitTestPass or #ClitTestFail, of een mailtje sturen naar theclittest@gmail.com.