Nieuwe campagne vraagt aandacht voor emotioneel misbruik

Met de campagne #vertederdvernederd wil vzw Zijn aandacht voor de problematiek. Emotioneel misbruik binnen een relatie is een relatief onbekend fenomeen. Nochtans "ondergraaft emotioneel misbruik geleidelijk aan het normale functioneren en zelfvertrouwen van slachtoffers", luidt een persbericht van de Beweging tegen Geweld. De organisatie wil met de campagne #vertederdvernederd het "taboe" doorbreken.

Beweging tegen Geweld lanceert deze campagne op de Internationale dag tegen intrafamiliaal geweld omdat het probleem vrij onzichtbaar is. "In tegenstelling tot misbruik met fysiek geweld, zijn de gevolgen niet altijd zichtbaar. Emotioneel misbruik slaat diepe wonden en creëert trauma's. Omdat er zelden fysieke "bewijzen" zijn, is het voor slachtoffers extra moeilijk om hulp in te roepen.

Emotioneel misbruik is de meest verdoken en manipulatieve manier van partnergeweld en vormt een maatschappelijk probleem", klinkt het.

Beweging tegen Geweld lanceert vandaag een website met een onder andere een toolbox en een zelftest.