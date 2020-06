Nieuw virtueel festival maakt komaf met seksuele taboes bij vrouwen: “Seks geeft zelfvertrouwen” Liesbeth De Corte

28 juni 2020

17u52 0 Seks & Relaties Let’s talk about sex, baby! De rappers van Salt-n-Pepa zongen het begin jaren 90, maar babbelen over geile hersenspinsels durven we nog altijd niet. Hoog tijd om daar verandering in te brengen, dacht Tamara Lenaerts (49). Zij organiseert daarom deze zomer een online festival.

Over vrouwen en seksualiteit wordt steeds meer geschreven. Maar er open over babbelen? Oh wee. Dan zitten we vaak nog met tonnen schaamte. Spijtig, want dat is nergens voor nodig, zegt Tamara Lenaerts. Zij organiseert deze zomervakantie The Secret Summer, een online festival over erotiek. “Ik wil vrouwen in een veilige omgeving laten kennismaken met de sensuele sector”, vertelt ze ons. “Dat is nodig, want er rust nog een groot taboe op vrouwelijke seksualiteit.”

Straf: pas rond de eeuwwisseling zijn wetenschappers erachter gekomen dat de clitoris geen knoppeke is, maar een groot orgaan Tamara Lenaerts, oprichtster van het festival The Secret Summer

Waar dat taboe vandaan komt? Het zit diep geworteld in onze geschiedenis en onze opvoeding, stelt Lenaerts. “In de sixties kwam er een kentering. Dankzij de flowerpower en de komst van de pil begonnen meer vrouwen te experimenteren in bed. En toch is het nog maar recent dat het plezier van de vrouw au sérieux wordt genomen. Hét schoolvoorbeeld: pas rond de eeuwwisseling zijn wetenschappers erachter gekomen dat de clitoris geen knoppeke is, maar een groot orgaan. Schandalig eigenlijk.”

We horen (preutse) critici al denken: allemaal goed en wel, maar is het nodig om daar openlijk over te babbelen? Kunnen we dat niet binnen de vier muren van onze slaapkamer ontdekken en beleven? Nope, aldus Lenaerts. “Ik bekijk seksualiteit en sensualiteit als een bron van energie. Het maakt vrouwen creatiever, het geeft je zelfvertrouwen een boost én het helpt om je goed in je vel te voelen. En tja, veel mensen hebben nog wat hulp nodig om op verkenning te gaan en de erotische wereld te ontdekken.”

Online workshops

Om die reden heeft Tamara The Secret Summer in het leven geroepen. Het festival bestaat vooral uit interactieve webinars. “We starten begin juli en eindigen de laatste week van augustus. Elke week draait rond een bepaald thema, zoals orgasmes, feminiene fantasieën en ‘verboden toegang’ (orale en anale seks). Per thema worden er drie webinars georganiseerd. Het eerste vindt plaats op maandagavond en is puur informatief. De tweede workshop gaat door op woensdagavond. Die is informatief maar nodigt iedereen ook uit om achteraf aan de slag te gaan. Vrijdagavond is het meest pikant met een doe-webinar.” Verwacht je dus aan opdrachten die je achter je computer moet uitvoeren. Maar het blijft wel discreet en laagdrempelig.

Een voorbeeld: de eerste week gaat over zinnelijke zelfzorg. Tijdens de informatieve workshop neemt Ophelia Debisschop – de oprichtster van het hippe lingerielabel Ophelia Lingerie – het woord. “Zij zal uitleggen hoe je beha’s en broekjes kiest zodat je jezelf sexy en sensueel voelt. Dat is belangrijk, want nog maar al te vaak kiezen dames lingerie om aantrekkelijk te zijn voor hun partner”, vertelt Tamara. “Vrijdagavond gaan we enkele stapjes verder, en tijdens de doe-sessie zal je leren om je eigen borsten te masseren.”

Alle workshops verlopen via videocalls, maar je moet je geen zorgen maken over privacy. “Wie wil, kan tijdens de zoomsessies de camera afzetten."

Onzekerheden en ervaringen delen

Naast de webinars is er nog een belangrijk onderdeel: de zogenoemde cirkels. “Dat zijn groepen van vrouwen die elkaar niet kennen, en zonder gêne kunnen babbelen over hun onzekerheden, angsten en prettige ervaringen. Vaak gaat het over zaken waar ze zich voor schamen. Denk aan vrouwen die nog nooit zijn klaargekomen, zich onzeker voelen over hun lichaam, fantasieën willen uitproberen maar niet durven vragen aan hun partner ... Ook zaken waar ze heel blij om zijn komen aan bod. Bijvoorbeeld: een prikkelende pornoreeks die ze ontdekt hebben. Opnieuw is er een expert aanwezig, die het groepsgesprek in goede banen leidt", zegt Tamara. “Vaak werkt zo’n cirkel bevrijdend, omdat je merkt dat andere vrouwen met dezelfde vragen en zorgen zitten als jij. En inspirerend. De vrouwen moedigen elkaar aan om te luisteren naar hun lijf en te durven experimenteren.”

Geïnteresseerd, maar twijfel je of het iets is voor jou? Dan kan je Tamara contacteren via haar website voor een gratis, vrijblijvende babbel. Een weekticket kost 30 euro. Voor een maandticket tel je 120 euro neer, voor een zomerticket 240 euro.