Nieuw onderzoek toont aan wat een gebroken hart doet met je lichaam én hersenen Nele Annemans

05 maart 2019

13u56

Van amper kunnen eten of slapen tot hartkloppingen: de gevolgen van een gebroken hart zijn vaak niet te onderschatten. Een nieuwe studie in het tijdschrift European Heart Journal ging dieper in op het fenomeen en vond dat de emotionele stress die ermee gepaard gaat een grote impact heeft op je hersenen, en daardoor ook op je lichaam.

Het Takotsubo-syndroom (TTS), in de volksmond beter gekend als het ‘gebroken hart’-syndroom, is een plotse tijdelijke verzwakking van de hartspier. De symptomen, waaronder pijn op de borst, kortademigheid en soms een hartaanval, verschijnen meestal kort na ernstige emotionele stress zoals na een relatiebreuk, het overlijden van een geliefde of andere vormen van extreme droefheid, woede of angst.

De onderzoekers, waaronder zowel neurowetenschappers als cardiologen, vergeleken de MRI-scans van 15 TTS-patiënten, met die van 39 gezonde patiënten. Ze bestudeerden specifiek de amygdala, de hippocampus en de gyrus cinguli: drie hersenengebieden die de emotionele verwerking, motivatie en het geheugen reguleren en vaak in contact staan met elkaar. De amygdala en de gyrus cinguli regelen ook enkele onbewuste lichaamsfuncties zoals de hartslag en ademhaling. De drie gebieden besturen ook samen onze reactie op stress.

Storing

Uit de studie bleek dat er bij patiënten met het Takotsubo-syndroom een storing plaatsvindt tussen deze drie hersengebieden. De patiënten met een gebroken hart vertonen dus een foutje in de gebieden die zowel de emotionele verwerking als de automatische lichamelijke processen besturen.

“Deze resultaten tonen aan dat de hersenen betrokken zijn bij het onderliggende mechanisme van het ‘gebroken hart’-syndroom”, vertelt Christian Templin, professor cardiologie aan het Universitair Ziekenhuis van Zurich en hoofdonderzoeker van de studie. “Emotionele en fysieke stress worden sterk geassocieerd met TTS en overstimulatie van het centrale zenuwstelsel kan leiden tot een plotselinge verzwakking van de hartspier.”

Met andere woorden: omdat de delen van de hersenen die betrokken zijn bij je emoties ook de delen van je hersenen zijn die omgaan met onbewuste lichaamsfuncties zoals het kloppen van je hart, is het mogelijk dat de effecten van een extreem emotionele gebeurtenis doorlopen van je brein naar je lichaam. Hoewel TTS al langer in verband wordt gebracht met emotionele stress, kunnen de onderzoekers nu pas de verbinding tussen geest en lichaam bevestigen.

Ontstekingen en darmproblemen

Het is voorlopig wel nog onduidelijk of de TTS-patiënten al een storing hadden in de communicatie tussen de drie hersengebieden of dat die veroorzaakt werd door het syndroom. Wat we wel weten is dat er een link is tussen de emotionele en de fysieke pijn van het hart. En hoewel liefdesverdriet niet per se leidt tot het ‘gebroken hart’-syndroom kunnen mensen na een relatiebreuk volgens professor Janice Kiecolt-Glaser wel meer ontstekingen, darmproblemen, een zwakker immuunsysteem en meer stress ervaren.

Conclusie? Onze emoties spelen een veel grotere rol voor onze lichamelijke gezondheid dan we eerst dachten. Daarom is het belangrijk om aandacht te schenken aan zowel je mentale als fysieke gezondheid na een emotioneel trauma om er zo goed mogelijk bovenop te raken.