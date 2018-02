Nieuw lief? Bijna helft van baasjes vindt goedkeuring van huisdier belangrijker dan verdict van familie Charlotte Dierckx

Bron: Well And Good 68 Seks & Relaties Wanneer je 's ochtends ontwaakt door een dikke lebber in je gezicht, zijn die fonkelende kraaloogjes van je lieftallige trouwe .... harige viervoeter Blackie het eerste wat je ziet. Tot grote ergernis van jouw lief weliswaar, die vanop een halve afstand met opgetrokken neus toekijkt op de liefdestaferelen tussen jou en je huisdier. Gelukkig kunnen die twee het verder goed met elkaar vinden, of die nieuwe vlam stond zo weer aan de deur.

Uit een enquête van online retailer Zulily, uitgevoerd door Wakefield Research, bij 500 Amerikaanse huisdierbaasjes blijkt namelijk dat bijna de helft van de ondervraagden de goedkeuring van hun huisdier belangrijker vindt dan wat hun familie denkt over een potentiële nieuwe partner. 42% van de deelnemers in een relatie gaf ook toe liever met hun huisdier dan met hun partner te knuffelen mocht de keuze zich voordoen.

De liefde tussen baasjes en hun trouwe viervoeters is dus duidelijk onvoorwaardelijk, en is zelfs zodanig diepgeworteld dat 71% bereid is om een loonsverlaging te accepteren als dat betekende dat ze hun huisdier elke dag mee naar het werk konden nemen. Een op de vijf heeft daar zelfs 20% of meer van zijn salaris voor over. Speuren we daar verlatingsangst? Wellicht wel. Volgens de resultaten bekende namelijk 84% van de ondervraagden dat ze zich zorgen maken over hun huisdier wanneer ze het huis verlaten, zelfs al is het om snel even boodschappen te doen. Godzijdank voor alle bekommerde baasjes werd online winkelen in het leven geroepen!

