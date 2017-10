Nieuw datingconcept matcht singles 'wetenschappelijk' aan elkaar Birger Vandael

13u08

Bron: Eigen berichtgeving 0 Decoster/RV Seks & Relaties Twee Limburgse ondernemers lanceren een nieuw datingconcept. Tijdens het event 'Singleshift' worden tweehonderd singles 'wetenschappelijk' aan elkaar gematcht. Dat gebeurt met de hulp van hogeschool PXL. 'Singleshift' vindt plaats op 11 (43-55 jaar) en 18 november (32-45 jaar) in een kasteel in Zottegem. Je kan nu al inschrijven.

De twee ondernemers, Brenda Gysens en Ronnie Bernaards, leerden elkaar zelf ook kennen via een datingplatform. De virtuele chat zag er veelbelovend uit en het hele plaatje leek te kloppen. Tot ze overgingen tot een live ontmoeting... en de liefdesvonk niet oversloeg. Daarom sloegen ze de handen in elkaar om een concept op poten te zetten dat net uitblonk met een persoonlijke toets. En zo werden Brenda en Ronnie geen liefdespartners maar wel zakenpartners.



36 kandidaten

Zo ontstond SingleShift: een live ontmoetingsevent waar 100 single vrouwen en 100 single mannen elkaar ontmoeten. Elke single gaat in direct gesprek met 36 potentiële kandidaten die vooraf wetenschappelijk aan hem of haar gematcht zijn. Dit gebeurt met behulp van onderzoekers van Hogeschool PXL uit Hasselt die een tool ontwikkeleden om dates te visualiseren en feedback te verzamelen. Elke SingleShifter vult bij inschrijving een vragenlijst in over zichzelf, waarmee de applicatie dan aan de slag gaat.

Speciale klik

"Er bestaan al veel initiatieven voor singles en er zijn veel online datingmogelijkheden, maar wij wilden terug naar 'de basics'. Die eerste persoonlijke ontmoeting, elkaars energie aanvoelen. De eerste indruk, het oogcontact, een aanraking, ... zijn tenslotte doorslaggevend om te weten of er die speciale klik is met iemand. SingleShift is trouwens zo opgezet dat ongemakkelijke momenten en stiltes worden vermeden. We mikken op een ongedwongen sfeer en gewoon een leuke avond met hopelijk veel fijne ontmoetingen", aldus Brenda Gysens.



Meer informatie op www.singleshift.be.