Niet Temptation Island, maar deze 6 dingen zijn volgens 3 seksuologen dé ultieme relatietest Nele Annemans Margo Verhasselt

13 september 2019

10u50 0 Seks & Relaties Vanaf vanavond start op VIJF Temptation Island VIPS waarin 4 bekende koppels uit Vlaanderen en Nederland de ultieme relatietest aangaan. Dat Pommeline en Fabrizio dat na afloop uiteindelijk niet overleefde, kwam je Vanaf vanavond start op VIJF Temptation Island VIPS waarin 4 bekende koppels uit Vlaanderen en Nederland de ultieme relatietest aangaan. Dat Pommeline en Fabrizio dat na afloop uiteindelijk niet overleefde, kwam je hier al te weten, maar volgens experts is Temptation Island absoluut geen goede test voor je relatie. Wij vroegen klinisch seksuoloog en relatietherapeut Chloé De Bie en seksuologen en relatietherapeuten Wim Slabbinck en Filip Geelen naar wat zij wel als de ultieme relatietesten zien.

Over Temptation Island zijn onze seksuologen en relatietherapeuten het unaniem eens: het is geen goede relatietest. Slabbinck: “Het doel van Temptation Island is om conflict te creëren bij koppels. Dat doen ze door beelden te laten zien die uit de context gerukt worden. Dat stelt je natuurlijk wel op de proef, maar in zo’n mate dat je daar enorm in beïnvloed wordt. Je kan het vergelijken met verschillende collega’s die voortdurend tegen je zeggen dat je partner flirt met andere vrouwen, hoewel dat misschien helemaal niet klopt of een momentopname was. Zulke dingen zorgen net zoals bij Temptation Island voor breuken.”

Volgens Geelen weerspiegelt het programma ook niet het echte leven. “Het echte leven is niet doorspekt met dreamdates, poolparty’s en kampvuurmomenten. Het fysieke en seksuele zijn uiteraard een heel belangrijk deel van een relatie, maar enkel die dingen in de weegschaal leggen, is nogal kort door de bocht.”

Dit zijn daarentegen volgens onze drie seksuologen wél ultieme relatietesten:

Moeilijke momenten overleven

Volgens Chloé De Bie is er één test die voor iedereen werkt: het leven. “De beste manier om te weten of je relatie werkt, is door samen een leven uit te bouwen. Het klink misschien stom, maar het is wel zo. Wanneer je moeilijkheden ondervindt; één van beiden wordt ziek, het gaat financieel minder, dan ga je zien welke impact dat heeft op jullie relatie. Dan stel je jezelf de vraag: ‘Kunnen wij dit als koppel eigenlijk samen overleven?’. Als je het leven op die manier bekijkt, dan moet je je relatie ook niet testen. Heb je het gevoel dat je dat wel moet doen? Dan lijkt er al iets fout te zijn op voorhand.”

Dat beaamt ook Wim Slabbinck. “De echte relatietesten zijn op de moeilijke momenten van je leven. Als je partner ziek wordt, iemand overlijdt in je gezin of familie ... Die gebeurtenissen dwingen je om om te gaan met je partner als het minder gaat en dat is de zwaarste relatietest die je als koppel kan doormaken. En ook als je ruziemaakt; hoe je die onenigheden aanpakt en er oplossingen voor vindt, dat zijn échte relatietesten.”

Dagdagelijkse dingen

Maar volgens Geelen draait het niet alleen om de moeilijke momenten, ook de dagdagelijkse dingen vormen voor hem een relatietest. “Elke dag is een relatietest. Partners kiezen elke dag weer voor elkaar en nemen de grote en kleine dingen erbij. Dan gaat het niet om ‘samen een babylijst maken’ of ‘zonder Waze een dagje naar een onbekende stad rijden’ maar eerder om ‘verdraag ik het dat m’n partner de keukenkastjes laat openstaan?’ ‘Kan ik met mijn moeilijke gevoelens ook even bij hem/haar terecht?’ ‘Die opmerking van hem/haar vond ik echt even niet kunnen’. Inzetten op praten, connectie maken (leuke dingen samen doen, ‘s morgens en ‘s avonds een kus geven voor het slapengaan, de kleine kantjes van de partner erbij nemen ...), elke dag geloven in en er staan voor je partner, dát is een relatietest. Als partners niet zwanger raken, een kind of ouder verliezen, een verhuis meemaken ... die levensgebeurtenissen hebben een grote impact op een relatie. Dan is het kwestie van als koppel een goede basis te hebben om elkaar te kunnen dragen maar ook zichzelf te kunnen zijn. Dat ‘test’ je niet door twee weken op een eiland te gaan zitten, afgezonderd van elkaar.”

Samen reizen, babysitten en -wonen

Er zijn volgens De Bie ook altijd de clichés waar mensen vaak moeilijkheden mee ondervinden. “Dat zijn vaak dingen zoals bijvoorbeeld op reis gaan. Dat begint met hoelang gaan we, naar waar gaan we, wat nemen we mee. De onderhandelingen zijn begonnen. Waar zit de test: je voelt het verschil en zoekt uit hoe je er doorkomt als koppel zonder in een gigantisch conflict te belanden. Je kan dat ook doortrekken naar samen een feest organiseren, of samen de vaatwas vullen. Ieder heeft zo zijn manier: ‘nee dat dient voor de grote borden, nee je zet de glazen rechtop.’ Of samen gaan babysitten als jong koppel is bijvoorbeeld de ideale test voor als je beiden een kinderdroom hebt. Zo kan je testen: wie staat op ‘s nachts, hoe reageer je in bepaalde situaties? Kijk hoe je dit samen aanpakt en je zal al snel zien of jullie er ook voor in de wieg gelegd zijn.”

Slabbinck gaat nog een stapje verder. Volgens hem is samenwonen pas écht een relatietest. “Op vakantie vertoef je in een ideale situatie. Oké, je moet wel samenleven, maar thuis gaat het altijd anders. Als je gaat samenwonen leer je immers pas echt de gewoontes van je partner kennen.”

Een ja-week inlassen

Als je echt je relatie graag wil testen, kan je ook een ja-week inlassen volgens De Bie. “Iedere partner mag een week lang alles vragen waarop de andere partner ‘ja’ moet antwoorden. Dan leer je elkaar goed kennen en je ziet meteen wie daar misbruik van maakt. Wees dus slim en ga niet aan je partner vragen om alle rotklusjes uit te voeren.”

(Ver)bouwen

“Ook (ver)bouwen kan een zware beproeving zijn voor je relatie”, vertelt Slabbinck. “De vele beslissingen die je moet nemen, de dingen die mislopen, wie wat doet, de stress die ermee gepaard gaat ... Ik zie vaak in mijn praktijk dat koppels het daar moeilijk mee hebben, niet alleen financieel maar ook relationeel. (Ver)bouwen kan je dus zeker als een grote test voor je relatie zien.”

Een Kewlox-kast in elkaar steken

Samen naar IKEA gaan of een kast van de meubelwinkel in elkaar steken; het wordt door velen als de ultieme relatietest gezien. Maar als je nog een level hoger wil gaan, moet je volgens Slabbinck eens samen een Kewlox-kast proberen te monteren. “Een IKEA-kast in elkaar steken is peanuts tegenover eentje van Kewlox. (lacht) Omdat de moeilijkheidsgraad van de Belgische moduleerbare opbergkasten een pak hoger ligt, moét je altijd met twee zijn. Overleef je dat, dan mag je er zeker van zijn dat je een goed koppel vormt. (lacht)”