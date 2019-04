Niet eens over hoeveel tijd jullie als koppel moeten doorbrengen? Enkele experts geven tips Margo Verhasselt

12 april 2019

09u09

Het is normaal dat je aan het begin van een relatie haast al je tijd met je partner wil doorbrengen. Maar na de wittebroodsweken is die drang om constant samen te zijn al wat minder. En dat is helemaal normaal. Al kan het zijn dat jij en je liefste niet overeenkomen wanneer het gaat over hoeveel tijd je nu net met elkaar spendeert. Die gulden middenweg? Die is soms moeilijk te vinden.

“Het gaat over noden en wensen en die hangen af van persoon tot persoon”, meent Chris Armstrong, relatiecoach. “Noden; daarover kan niet gediscussieerd worden, maar over wensen wel. Het kan zijn dat een partner de nood heeft om zijn partner heel vaak te zien, terwijl de andere wat meer ruimte nodig heeft. In dat geval zit je met een moeilijke situatie die vaker voorkomt dan de meeste mensen denken. De moeilijkheid zit in het feit dat mensen ofwel continue aandacht nodig hebben of continue tijd voor zichzelf en dat is gewoon een karaktereigenschap.”

Maar als jij en je lief kunnen overeenkomen dat het probleem niet vanuit jullie noden komt, dan is het belangrijk om uit te zoeken waarom jullie het oneens zijn. “De ‘waarom’ zal helpen bij het vinden van een oplossing”, verklapt Armstrong. “Sommige redenen waarom een koppel niet veel tijd samen doorbrengt, zijn moeilijk onder controle te houden. Daarom moet je eerst uitmaken of dat wel of niet het geval is.”

“Leg uit hoe je je voelt en waarom je meer of minder tijd met je partner nodig hebt”, zegt Julia Bekker, dating- en relatiecoach. “Probeer je partner duidelijk te maken waarom je deze wens hebt en luister in de plaats ook naar wat zij voor ogen hebben.” Begrijpen jullie elkaar? Dan kan er gezocht worden naar een compromis.

Ga er nooit van uit dat je partner je begrijpt zonder duidelijk te communiceren. “Veel mensen vinden het moeilijk om alles op tafel te leggen voor hun lief", legt Pricilla Martinez, datingcoach, uit. “Maar mensen hebben geen telepathische krachten. Het is niet eerlijk dat je verwacht dat iemand perfect weet wat er door je hoofd gaat zonder aanwijzingen aan hen te geven. Het is belangrijk dat je mensen leert hoe je wil dat ze je behandelen.”