Niels Destadsbader kent nieuwe vriendin al tien jaar, maar is vriendschap de beste basis voor een relatie? “Als er een kink in de kabel zit, is de terugkeer naar vriendschap moeilijk”

Seks & Relaties De begeerlijkste vrijgezel van Vlaanderen is van ’t stroate. Niels Destadsbader, die vandaag 32 kaarsjes mag uitblazen, verloor zijn hart aan Julie (35), een make-upartieste die hij 10 jaar geleden leerde kennen. Maar is vriendschap een goede basis voor een relatie? Of vertrek je beter vanuit een vonk? Relatietherapeut Philip Geelen uit ‘Blind Getrouwd’ weet raad. “Als koppel word je met heel andere dingen geconfronteerd dan als vrienden.”

Voor het eerst kloppen de lyrics van zijn hit ‘Ik ben van ’t stroate’, want Niels Destadsbader is verliefd.De gelukkige is Julie, een 35-jarige make-upartieste die werkt bij de VRT. Het is daar dat Niels zijn vriendin leerde kennen, toen hij van 2009 tot 2014 wrapper was bij Ketnet. Dagelijks mocht hij toen plaatsnemen in de schminkstoel van Julie. En in die stoel werden banden gesmeed. De twee werden snel meer dan collega’s. “We waren toen al heel goede vrienden”, zegt hij. “En nu is Julie dus ook mijn lief geworden.”

Uitzonderlijk

Ook Bazart-frontman Mathieu Terryn (26) zit nu al een tijdje in een relatie met zijn allerbeste vriendin Marie. Dat is volgens relatietherapeut en seksuoloog Filip Geelen eerder uitzonderlijk. “Het komt niet vaak voor dat verliefdheid uit een vriendschap groeit, zoals bij Niels en Mathieu. Normaal gezien word je eerst verliefd. Die verliefdheid gaat dan na een tijdje, meestal een klein anderhalf jaar, over en verandert in liefde. Maar hier gebeurt het omgekeerde: vriendschap – een zekere vorm van liefde – wordt verliefdheid.”

Er is een basis van verbinding en misschien al een vorm van graag zien, wat de relatie kan vergemakkelijken Relatietherapeut en seksuoloog Filip Geelen

Vriendschap is volgens Geelen zeker geen slechtere basis voor een relatie dan een vonk of lust. “Uit onderzoek blijkt dat een relatie die start vanuit aantrekking geen indicatie is voor een gelukkigere of betere relatie dan een die begint vanuit vriendschap. Veel mensen denken dat er eerst een vonk moet zijn, maar een relatie die voortvloeit uit een innige vriendschap werkt even goed.”

Meer zelfs, het biedt ook voordelen, vertelt de relatietherapeut. “Je kent elkaar en hebt waarschijnlijk al veel meegemaakt en dus veel om op terug te vallen. Er is een basis van verbinding en misschien al een vorm van graag zien, wat de relatie kan vergemakkelijken”, aldus Geelen.

Maar er zijn ook valkuilen. “Plots verandert jullie dynamiek van vrienden naar partners, en als koppel word je toch met andere dingen geconfronteerd dan als vrienden. Ga er dus niet meteen van uit dat alles vanzelf zal gaan omdat jullie al bevriend waren. Blijf praten met elkaar over jullie verwachtingen. Als er een kink in de kabel zit bij vrienden, is die niet zo definitief als bij een koppel. Dan teruggaan naar jullie vriendschap is veel moeilijker. Hou daar dus zeker rekening mee als je toch de stap zou zetten om een relatie aan te gaan.”

Ook in het praten over vrijen zullen jullie moeten groeien, om die nieuwe seksuele factor goed uit de diepen en op te bouwen Relatietherapeut en seksuoloog Filip Geelen

Koppel vs. friends with benefits

En uiteraard is er nog de seksuele relatie. Want verpest je je vriendschap niet door met elkaar tussen de lakens te kruipen? “Veel mensen twijfelen om de stap te zetten uit schrik om hun vriendschap te verliezen. Dan is het belangrijk om afspraken te maken. Betekent één vrijpartij sowieso dat jullie een koppel zullen vormen? Of zijn jullie dan eerder friends with benefits? En wat als de eerste keer seks een afknapper is? Die nieuwe seksuele factor moet, net zoals jullie vriendschap, uitgediept en opgebouwd worden. Dat hoeft ook niet meteen perfect te zitten. Blijf er gewoon over praten. Want het is niet omdat jullie als maatjes goed konden communiceren, dat dat ook lukt als het gaat over seks. Ook in het praten over vrijen moeten jullie groeien.”

Tot slot stipt Geelen nog aan dat je rekening moet houden met jullie vriendengroep(en). “Als jullie plots een stel vormen, moet je opletten hoe je je als koppel gedraagt binnen jullie vriendengroep. De dynamiek verandert ook daar, omdat jullie nu een stelletje zijn.” Al kan dat voordelen hebben, volgens Geelen. “Jullie kennen elkaars vrienden vaak al, wat de relatie kan vergemakkelijken in vergelijking met koppels die elkaars vrienden nog moeten leren kennen.”