Neudies, de 'wraak' op geslachtsloze poppen

Nagavi en Nipes, zo heten ze. Anagrammen van Vagina en Penis. Ze zijn 12 centimeter hoog, nu al online te bestellen (30 dollar of zo'n 27 euro per stuk) en vanaf volgend jaar ook te koop in bakstenen winkels. De Neudies zijn het geesteskind van Inès (32) en Enrique (30) Diaz-Rato, broer en zus, afkomstig uit Spanje, maar allebei al enkele jaren aan de slag in New York. Via crowdfunding haalden ze vorig jaar 16.000 dollar (ruim 14.300 euro) op om hun idee in de praktijk te brengen.

"Al zolang we weten, worden de geslachtsdelen van poppen verwijderd", vernemen we in een sprookjesachtig animatiefilmpje op hun website. "Al die genitaliën hokten jarenlang samen in een kelder en vermeden elk contact met de buitenwereld. Tot er twee, Nagavi en Nipes, de euvele moed hadden om toch eens te checken wat er zich aan de andere kant van de deur bevond."

Grappig

Best wel grappig, al hopen Inès en Enrique met hun Neudies veel meer te ontlokken dan een glimlach hier en daar. "We willen met onze popjes een discussie op gang brengen", zeggen ze. "Seks is overal, maar over geslachtsdelen praten, vinden we nog steeds heel moeilijk. Misschien kunnen onze hebbedingetjes mensen wél aanzetten tot introspectie en conversatie."

Opvallend is het natuurlijk wel: Barbie en Ken, om maar meteen de twee meest iconische speelgoedpoppen te nemen, hebben nooit een vagina of een piemel gehad. Bij de lancering, eind jaren 50, had Barbie nog tepels, maar die verdwenen snel. "In het verleden zijn er fabrikanten geweest die poppen met geslachtskenmerken hebben gemaakt", aldus nog Enrique en Inès. "Maar daar is altijd een pak commentaar op gekomen. Daarom hebben we nu geen poppen met genitaliën gemaakt, maar genitaliën als poppen. Ze zijn van het zachtste vinyl en lijken wat op mensen, maar we hebben ze bewust geen hoofd gegeven om de aandacht niet af te leiden van de geslachtsdelen. We zijn ervan overtuigd dat de mensen deze popjes wel leuk gaan vinden en in huis halen."

Stout

"Dat zullen dan toch uitsluitend volwassenen zijn die deze popjes voor zichzelf kopen", hoopt pedagoge Marijke Bisschop. "Hoe grappig dit product misschien ook is, het is echt niets voor kinderen. Niet vanuit een soort preutsheid - de meeste kinderen zien in de badkamer thuis heus wel de geslachtsdelen van hun broertjes, zusjes of ouders - maar omdat het hun fantasie beperkt. Poppen moeten zo neutraal mogelijk zijn, zodat kinderen er hun verbeelding op kunnen loslaten. Van het moment dat een pop een piemel of vagina heeft, beknot je al voor een groot deel hun fantasie. Dat hebben speelgoedfabrikanten van in het begin heel goed ingeschat en dat is ook de belangrijkste reden waarom poppen geen geslachtsdelen hebben."

Toch nog een tegenstem: door poppen geslachtsloos te maken, kunnen kinderen een fout beeld krijgen van hun lichaam, denken sommige seksuologen. 'In het echt is het er wel, bij hun poppen nooit: dat moet wel iets fouts of stouts zijn', zouden ze redeneren. "Onzin", zegt Marijke Bisschop. "Dat is een typische redenering van een volwassene. Kinderen die met poppen spelen - tot de leeftijd van 6 à 7 jaar - hebben zich nog nooit afgevraagd waarom hun pop geen piemel of vagina heeft, laat staan dat ze daar in hun latere leven een verwrongen beeld van hun lichaam aan overhouden."