Nerveus voor een eerste date? Met deze tips zeg je je zenuwen vaarwel

05 oktober 2018

Een eerste date: soms kan het meer zenuwslopend zijn dan een sollicitatiegesprek. Wat trek je aan? Wat als jullie niets aan elkaar te vertellen hebben? Wat als je date je afwijst? Paniek alom de uren voordat je naar je date moet. En hoewel helemaal relaxed worden waarschijnlijk onmogelijk is, maken deze tips je wel een pak minder nerveus.

1. Visualiseer je date

Als je je op voorhand voorstelt dat je een geweldige date gaat hebben, dan ga je er ook met gerust gevoel naartoe. "Je brein kan het onderscheid niet maken tussen echte en ingebeelde gebeurtenissen, dus door je de date positief in te beelden, zal je je meteen veel zelfverzekerder en optimistischer voelen", vertelt datinggoeroe en relatie-expert James Preece.

"Doe je ogen dicht en stel je voor dat je elkaar hartelijk begroet. Ga dan snel door je date en zie jezelf voortdurend lachen en een erg leuke tijd hebben. Eindig bij het afscheid, en ervaar hoe geweldig je je voelt."

2. Bel eerst met elkaar vooraleer je afspreekt

Omdat een eerste date áltijd spannend is, is het goed om elkaar vooraf even te bellen volgens Preece. "Door eerst kort met elkaar te bellen, heb je al eens met elkaar gesproken en voelt het alsof je al een eerste minidate achter de rug hebt waardoor je minder nerveus bent voor het moment suprême.

3. Spreek af op een plek die je kent én in het openbaar

Mensen zijn gewoontedieren. Daarom ben je meestal meer op je gemak als je met je nieuwe date afspreekt op een plek die je al kent, waar je weet wat er op de menukaart staat en waar het toilet is. "Het helpt om elke keer naar dezelfde plek te gaan. Je voelt je immers beter omdat je meer controle hebt over de situatie", aldus Preece.

Probeer ook altijd om op een openbare plek af te spreken. "Als je online datet, weet je nooit wie je mag verwachten. Kies daarom altijd een plek uit die openbaar is en waar andere mensen in de buurt zijn. Dat geeft je ook een veiliger gevoel", vertelt Tyler Turk, CEO en oprichter van Crated With Love, een webshop met datenightboxen.

4. Lach, lach, lach en blijf lachen

Lachen is een van de leukste manieren om twee mensen dichter bij elkaar te brengen. "Lachen is iets waardoor je je meteen verbonden kan voelen met iemand. Het kan het ijs breken, vertrouwd aanvoelen en een aangenamere omgeving creëren. En, als je allebei om hetzelfde lacht, creëer je gemeenschappelijke ervaringen. Probeer daarom vooraf al enkele grappige onderwerpen te verzinnen", aldus Turk.

5. Onthoud: het is gewoon maar een date

Hoewel een eerste date op het moment zelf misschien als het allerbelangrijkste ter wereld aanvoelt, herinnert Fran Greene, klinisch sociaal werkster en de auteur van het boek 'The Secret Rules of Flirting', er ons aan dat het ook maar gewoon een date is. "Het is geen auditie voor een huwelijk of een sollicitatiegesprek, het is alleen maar een eerste afspraakje. Als het klikt, geweldig. Als het niet klikt, is dat ook oké. Dan vind je misschien wel de ware tijdens een van je andere dates. Zie daten als een buffet. Daarbij heb je ook de kans om van verschillende dingen te proeven."

6. Hou er rekening mee dat je afgewezen kan worden

Niet alle dates eindigen in een relatie. Soms ben jij niet geïnteresseerd, andere keren voelen ze geen klik met jou. Dat is heel normaal, dus trek dat je ook niet aan. Greene raadt aan om een afwijzing dan ook eerder te zien als een geschenk, dan als een iets ergs. "Als iemand je na een eerste date vertelt dat ie niet geïnteresseerd is, moet je die persoon eigenlijk dankbaar zijn dat hij of zij maar 40 minuten in plaats van 40 dagen, weken, of maanden van je tijd verspild heeft. Die persoon doet je een plezier omdat ie meteen de waarheid zegt en jij verder kan naar een volgende date."

7. Geef jezelf complimentjes

Om de angst voor een eerste date weg te nemen, is het belangrijk om te onthouden hoe waardevol je bent. Greene stelt dan ook voor om dat op te schrijven, voor mocht je het vergeten. "Noteer net voor je date tien fantastische dingen over jezelf of schrijf tien bijvoeglijke naamwoorden op die beschrijven wie je bent en zeg tegen jezelf: 'Ik ben fantastisch'."

8. Kies een vaste dateoutfit

Volgens Greene is het goed om een vaste dateoutfit te kiezen. "Draag iets waarin je je geweldig voelt. Misschien is dat in je favoriete jeans, of op je hoge hakken. Zolang je je er maar aantrekkelijk in voelt en het je zelfvertrouwen opkrikt. Dat zal je niet alleen helpen om je beter te voelen, maar zo toon je ook aan je date dat jij een niet te missen catch bent.