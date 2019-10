Negen op de tien Belgische meisjes al slachtoffer van seksuele intimidatie jv

11 oktober 2019

06u40

Bron: belga 12 Seks & Relaties Negen op de tien Belgische meisjes zijn al het slachtoffer geworden van seksuele intimidatie, tegenover 28 procent van de jongens. Dat blijkt uit een peiling in opdracht van Plan International, naar aanleiding van Wereldmeisjesdag vandaag. Iets meer dan drie kwart van de jongeren zegt al getuige geweest te zijn van zulke intimidatie. De ngo lanceert vandaag het Safer Cities-platform.

Safer Cities is een digitaal platform waar jongeren nog tot het einde van het jaar openbare plaatsen in Antwerpen, Brussel en Charleroi kunnen identificeren waar ze zich ongemakkelijk, bang, gelukkig of veilig voelen. Ze kunnen er ook oplossingen delen rond de aanpak van seksuele intimidatie.

De bevraging gebeurde met een steekproef bij 700 jongeren tussen de 15 en 24 jaar in Antwerpen, Brussel en Charleroi. Voor Plan International België wijzen de bevindingen op een "structureel samenlevingsprobleem". De resultaten worden ook bevestigd door een eerder onderzoek, naar grensoverschrijdend gedrag op Belgische festivalweides.

Een op de vijf meisjes geeft aan al eens het slachtoffer geweest te zijn van ongewenste aanrakingen. Nafluiten (82 procent), langdurig aanstaren (79 procent) en opmerkingen over het uiterlijk (62 procent) zijn de meest voorkomende voorbeelden van intimidatie. Uit de peiling blijkt verder nog dat het voor de jongeren niet altijd duidelijk is dat dit allemaal onder seksuele intimidatie valt.

Plan leert verder nog dat slachtoffers vaak niet weten waar ze met hun verhaal of klacht kunnen aankloppen.

Het Safer Cities-platform is al actief in andere landen, zoals Australië, Oeganda en Vietnam.