Nederlandse schrijfster Heleen van Royen doet verkoop van seksspeeltje door het dak gaan

20 juni 2018

08u52

Bron: Libelle.nl 2 Seks & Relaties De Nederlandse schrijfster Heleen van Royen (53) hield ruim een jaar lang bij wanneer en hoe ze seks had met haar vriend en die verhalen bundelde ze onlangs in ‘het Sexdagboek’. In dat boek schrijft ze ook een ode aan één specifiek seksspeeltje en dat zou nu blijkbaar de winkels uitvliegen.

Het speeltje waar het over het gaat is de zogenaamde ‘Womanizer’. “Het is een avocadovormig apparaatje dat niet trilt, zoals een vibrator, maar zuigt,” zei de schrijfster daar onlangs over in een interview met De Volkskrant dat je hier volledig kunt lezen. “Je zet het over je clitoris heen, en dan word je afgetrokken, zou je kunnen zeggen, maar dan met lucht. De clitoris is in feite natuurlijk een soort minipiemeltje. Je komt héél snel klaar. Soms binnen een minuut. Het gaat bijna te makkelijk. De uitvinder hiervan wordt overladen met dankbrieven van vrouwen. Ook van vrouwen van 70 die nog nooit in hun leven waren klaargekomen.”

Lofwoorden genoeg en dat zou dus ook invloed hebben op de verkoop van het speeltje. Benieuwd? Op Bol.com zijn verschillende varianten van de ‘Womanizer’ te koop. Prijzen variëren tussen € 69,95 en € 189,00.