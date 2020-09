Nederlandse relatietherapeute die ‘Cheat Retreats’ organiseert in Italië: “Acht op de tien overspeligen hier zijn jonge vrouwen”

Opvallend uitgangspunt van de Nederlandse Blanca: de gevolgen van overspel kunnen in één lang weekend verwerkt zijn, of toch in die mate dat het paar weer zicht heeft op een uitweg. “In mijn praktijk in Amsterdam kreeg ik veel stellen over de vloer bij wie de relatie was vastgelopen op ontrouw. Je praatte dan een uur, maar dat was zelden lang genoeg”, zegt ze. “Net wanneer het interessant begon te worden, moest je hen naar huis sturen, waar ze weer werden ondergedompeld in hun routine van kinderen, koken en werken. Hier hebben we tijd om tot de kern door te dringen met een programma dat specifiek is opgezet rond de verwerking van ontrouw. Het paar is een heel weekend samen en moet alleen aan elkaar en de relatie denken. Dat de therapie in een idyllische omgeving plaatsvindt, is een meerwaarde.”

De schilderachtige schoonheid van Orta San Giulio als pleister op de wonde, en de golven van het Ortameer — het kleinere zusje van Lago Maggiore ­­— voor meer innerlijke rust. Orta San Giulio is van oudsher een bedevaarts-oord, het klooster op Isola di San Giulio biedt al eeuwen onderdak aan zoekers en dwalers. Geliefden in woelige waters passen wel in dat rijtje.

Verwoestende pijn

Ze beginnen met Blanca aan een lange zoektocht: hoe verwerken we dat overspel? “Bij sommigen is het bedrog zeer recent en nog erg rauw, bij anderen is het tien jaar geleden gebeurd, maar blijft men ertegenaan lopen. Bij de ene ging het om een dronken avontuurtje tijdens de vrijdagavondborrel, de ander leidde een jarenlang dubbelleven. Maar wat alle stellen gemeen hebben, is de bereidheid om er samen voor te gaan, om te zien of ze de ontrouw een plaats kunnen geven.”

Ik hoor weleens: ik wou dat mijn partner was overleden in plaats van vreemdgegaan Blanca van den Brand

“Ontrouw is verwoestend”, zegt Blanca. “Ik hoor weleens: ik wou dat mijn partner was overleden in plaats van vreemdgegaan. Dat klinkt hard, maar het geeft aan hoe diep de pijn zit. Een overlijden verwoest de toekomst die je voor ogen had, maar laat het verleden intact. Ontrouw werpt ook een schaduw op het gemeenschappelijke verleden. Was het allemaal een leugen? Je wordt echt binnenstebuiten gekeerd.”

Slachtoffer en dader

Een verblijf in het Cheat Retreat begint met een welkomstgesprek op donderdag, waarin Blanca peilt naar het ontrouwscenario: wie, wanneer, waar en wat nu. “Dan is het al helder hoe de kaarten liggen en waar de pijnpunten zitten. Meestal is er een grote bereidheid: ze willen heel graag leren tot elkaar komen, begrip hebben voor elkaar. Het is mooi om dat te zien.”

Vrijdag gaan de therapeute en het paar op stap. “We nemen het bootje naar de overkant van het meer. Soms om te picknicken, soms hebben we een lunch in een gastronomisch restaurant, naargelang wat het stel wil. We praten de dag door. Wat is er gebeurd? Waar lopen ze tegenaan?”

Alle aandacht gaat naar het slachtoffer, wiens wereld volledig is overhoop gehaald. De vreemdganger krijgt zelden een stem, terwijl ook zijn of haar verhaal belangrijk is Blanca van den Brand

Het programma is maatwerk, maar dé rode draad is om niet alleen het verdriet van de bedrogene respecteren, maar ook oog te hebben voor de pijn van de bedrieger. “Overspel wordt vaak gereduceerd tot een clichématig verhaal met een dader en een slachtoffer”, zegt Blanca. “Alle aandacht gaat naar het slachtoffer, wiens wereld volledig is overhoop gehaald. De vreemdganger krijgt zelden een stem, terwijl ook zijn of haar verhaal belangrijk is. In mijn aanpak krijgt ook de ‘dader’ voldoende aandacht. Natuurlijk is het pijnlijk. Het is moeilijk om als overspelige toe te geven dat de affaire je goed heeft gedaan, dat je je relatie wel wil redden, maar ook worstelt met liefdesverdriet om de minnaar of minnares. En het is zeker heel erg pijnlijk om dat te moeten horen. Maar ik ben er echt van overtuigd dat hier de ‘winst’ zit. Je moet de twee kanten van het verhaal kennen en verwerken. Schuld, spijt, liefdesverdriet... Het zijn moeilijke thema’s maar erg belangrijk om aan te raken, want daar zit de heling. Het is mijn taak als therapeut om dat gesprek te leiden als onpartijdige derde. Dan worden die lastige emoties makkelijker om aan te horen. Juist het feit dat ze besproken kunnen worden, geeft verlichting.”

Twee tempo’s

De bedrogene is vaak erg geïnteresseerd in alle details: hoe is het begonnen, waar spraken jullie af, hoe was de seks? “Dat is logisch”, zegt Blanca. “Je zoekt naar houvast, wil helderheid en inzicht krijgen in de brij waarin je bent aanbeland. Je wil opnieuw structuur brengen in het leven, want je weet het even niet meer. Maar het is geen goed idee om daar te ver in gaan. De vraag: wat heeft die affaire met je gedaan, is belangrijker dan te weten welke kleur haar ondergoed had, of wat zijn favoriete standje was. Bovendien introduceren die details een beeld in je hoofd dat je misschien niet meer kwijt raakt. Dat veroorzaakt veel ellende.”

De therapeut heeft als opdracht twee tijdsbelevenissen met elkaar te verzoenen. Blanca: “De vreemdganger weet uiteraard al lang waar hij of zij mee bezig was en wil zo snel mogelijk verder, zodra de affaire aan het licht komt. De focus ligt op de toekomst: zand erover en doorgaan. De bedrogene loopt achter de feiten aan, zit vast in het verleden en stelt vragen als: ‘Waar was je toen?’ en ‘Kenden jullie elkaar toen al?’. Die wil alle puzzelstukjes leggen. De kunst voor de aanrichter van het kwaad is om daar eindeloos begrip voor te hebben en eindeloos veel tijd voor vrij te maken, zodat de ander al die gevoelens verwerkt krijgt. Meestal voel ik snel bij koppels of die bereidheid er is. Als ze nog openstaan voor de pijn van de ander, voor schuldgevoelens en verdriet, is er kans tot slagen.”

In de verwerking van het bedrog speelt vaak een element van straf mee. De dader moet lijden en kruipen. “Ook dat is logisch”, vindt Blanca. “De bedrogene wil dat de dader dezelfde pijn voelt. Ontrouw is een erg goede stok om mee te slaan. Dat is gelijk ook het risico, met dat meppen kan je een heel leven doorgaan. Het is goed die boosheid toe te laten, en kenbaar te maken wat er in je omgaat. Maar op een gegeven moment moet het over zijn en moet je elkaar kunnen vergeven. Dan kan je er sterker uitkomen. Al moet je van goeden huize zijn om het aan te kunnen, het is een zwaar en soms slopend proces.”

Jonge vrouwen verdrinken in wat er allemaal van hen verwacht wordt. Ze hebben het gevoel dat ze alle ballen in de lucht houden, maar zelf niet meer meetellen. Als ze dan iemand ontmoeten die hen aantrekkelijk en interessant vindt, is de verleiding groot Blanca van den Brand

Wie zijn de stellen die Blanca op bezoek krijgt in Italië? “Tegenwoordig zie ik veel jonge vrouwen als vreemdganger, ze maken tachtig procent van mijn cliënteel uit. Ze verdrinken in wat er allemaal van hen verwacht wordt: werken, moeder zijn, pamperen, eten geven, voorlezen... Ze hebben het gevoel dat ze alle ballen in de lucht houden, maar zelf niet meer meetellen. Als ze dan iemand ontmoeten die hen aantrekkelijk en interessant vindt, geïnteresseerd is in hun politieke opinies en hun zin voor humor waardeert... Tja, dan is de verleiding groot. Je vindt dan de persoon terug die je vroeger was, voor er kinderen waren. In dat opzicht ben ik het eens met relatietherapeut Esther Perel. Een affaire heeft weinig te maken met je partner: je wil geen betere versie van hem of haar, je bent op zoek naar een betere versie van jezelf.”

Mannen ‘managen’ een affaire veel beter. De verhouding is voor hen zelden een reden om hun huwelijk op te blazen Blanca van den Brand

Totale verwarring

Vrouwen zijn ‘minder goed’ in vreemdgaan, stelt Blanca vast. “Overspel brengt hen in totale verwarring. Mannen ‘managen’ een affaire veel beter. De verhouding is voor hen zelden een reden om hun huwelijk op te blazen, maar bestaat als een parallel universum naast hun vaste relatie. Vrouwen kunnen de twee moeilijker splitsen. ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt’, zeggen ze. ‘Hier moet ik iets mee doen.’ Ze willen vaak alles achterlaten voor die plotse verliefdheid. Dat vind ik schrijnend. De oplossing is niet om je leven op te blazen en in die affaire door te schieten. Zelfs met een andere man verandert je leven niet plots. Je blijft moeder. En je komt altijd en overal jezelf terug tegen.”

Belangrijk is om de reden van het overspel te achterhalen. “Het ‘waarom’ is de weg terug. Als je inziet waarom je bent vreemdgegaan, dedramatiseert dat de zaken. Je hebt een reden, er is een soort van logica. Als je er dan in slaagt daar lessen uit te trekken, is dat fantastisch”, zegt Blanca. Haar belangrijkste tip: “Leid een rijk leven. Probeer de opwinding uit de affaire te integreren in je dagelijkse realiteit. Waar voel ik me goed bij? Wat geeft me energie? Wanneer zie ik mezelf graag? Creëer een vol bestaan voor jezelf, ondanks alle verplichtingen.”

Open relatie

Als dag één heel pijnlijk en diep kan zijn, dan is het daarna vaak wat meer ontspannen. Blanca: “Vaak hebben ze die eerste dag de bodem bereikt, en zijn ze op dag twee trots en blij dat ze er nog zitten. Ik heb die dag ook individuele gesprekken met hen, om te zien of er nog zaken meespelen waarover ze met de partner erbij niet durven praten.”

Als paar zou je moeten proberen om een grote openheid te bereiken. Je hoeft niet álles te zeggen, maar het moet wel gezegd kunnen worden Blanca van den Brand

Praten is key. Blanca is een groot voorstander van de open relatie. “Niet seksueel, maar communicatief. Als paar zou je moeten proberen om een grote openheid te bereiken. Je hoeft niet álles te zeggen, maar het moet wel gezegd kunnen worden. Dat is het moeilijkste wat er is, want je wil de ander niet kwetsen én je eigen kwetsbaarheden beschermen. Toch is het goed om net dàt te delen wat je amper durft te zeggen, om te tonen wat je het liefst zou verbergen. Dat brengt een enorme verdieping in de relatie.”

Waar Blanca op aanstuurt in de therapie, is dat oh zo belangrijke moment van verbinding. “Dat moment dat ze elkaar weer eens stevig vastnemen of samen lachen. Dat ogenblik dat je voelt en ziet dat ze ‘samen’ zijn. Als ze dat gehad hebben, kunnen ze maanden of zelfs jaren verder. Of dat moment nu vijf minuten of een halfuur duurt, het is kostbaar. Want daar wil je als paar steeds weer naartoe.”

Huiswerk

Enige raad onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’? “We wonen op Temptation Island. De verleiding is er altijd, voor beide partijen. Het is goed te beseffen dat die momenten er zullen zijn en we die mogen delen. Waarom vertellen we niet gewoon: ‘Nu heb ik toch zo lekker gedanst met de buurvrouw, ik ben er helemaal opgewonden van’ of ‘Wat een fijne babbel was dat met de collega, ik ben er niet goed van’. We zijn bang om de ander onnodig ongerust te maken, maar dat niveau van openheid is waar je naartoe moet werken. Als je je partner betrekt bij die eerste prille gevoelens, is het gevaar al geweken. Dan wordt die vonk niet groter, maar versterkt ze net de relatie.”

Het is telkens weer ontroerend om mee te maken hoe mensen elkaar terugvinden en sterker uit ontrouw komen Blanca van den Brand

Op de laatste dag in Italië wordt de synthese gemaakt en huiswerk uitgedeeld. “Ik gebruik alles wat ik heb gezien om opdrachtjes mee te geven. Zo houden ze in de periode na het retreat die energie nog even vast, en werkt die positieve instelling door.”

De succesrate van het Cheat Retreat ligt hoog, al is dat voor Blanca niet per se samenblijven. “Weloverwogen uit elkaar gaan, vind ik ook een succes. Als alles gezegd en besproken is en het paar besluit desalniettemin in goed overleg elk hun eigen weg te gaan, dan is dat ook oké voor mij. Maar een paar dat samenblijft, is uiteraard een mooi en groot cadeau. Ik zie gigantisch veel effect na zo’n weekend, dat is magisch. Mensen zeggen: we hebben jaren rondjes gedraaid en plots zijn we eruit. En dat ligt niet aan mij, hoor. Dat is een dynamiek die het paar zelf op gang brengt. Alles wat in hen zit aan kracht en verbinding komt naar buiten. Het is telkens weer ontroerend om mee te maken hoe mensen elkaar terugvinden en sterker uit ontrouw komen. De kwetsuur blijft, maar ik durf het te vergelijken met een botbreuk. Er groeit wat beschermend weefsel omheen, en het zal nooit meer op dezelfde plaats breken.”

