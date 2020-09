Nathalie Goossens (49), de vrouw van VTM-journalist Faroek Özgünes: “Faroek heeft me moeten temmen. Ik was nogal een wilde”

In ‘Faroek’ gaat VTM-journalist Faroek Özgünes (56) volgende week op zoek naar sporen van misdaad. Maar zijn Grote Liefde kwam hij twintig jaar geleden al op het spoor: Nathalie Goossens (49) is haar naam en ze werkt als Head of Client Operations bij Ingenico. We leggen haar de zesendertig ‘liefdesvragen’ van hoogleraar psychologie Arthur Aaron voor en ontdekken dat de eeuwenoude leuze waar is:. “Faroek is alles wat ik niet ben. Maar ik wíl ook niet dat we te veel op elkaar zouden lijken.”

Je mag eender wie ter wereld kiezen: met wie ga je uit eten?

“Met Robert Downey Jr. Mijn favoriete acteur. Waarom? Omdat hij zo hard op Faroek lijkt. Dat is precies zijn broer! (lacht luid) Faroek mag die avond mee, hoor. Zo ook Sergio Herman. Dat vind ik echt een sexy man. Hoe hij kan praten over eten, met zoveel smaak en gevoel? Fantastisch. En als laatste aan tafel graag Sheryl Sandberg. Ze is de COO van Facebook en heeft ‘Lean In’ geschreven. Een boek dat vrouwen motiveert hun ambities waar te maken in het mannelijk bedrijfsleven. Een must-read.”

Zou je graag beroemd zijn?

“Ik wil graag een zekere impact hebben. Iets achterlaten. Mensen moeten mijn naam niet onthouden, maar wel datgene wat ik gedaan heb om de wereld een beetje beter te maken. Maar verder streef ik absoluut geen bekendheid na. Ik wéét wat het BV-schap inhoudt, omdat ik altijd naast Faroek loop, hé. De mensen staren. Spreken hem aan. Of er hangen lallende vrouwen rond zijn nek op feestjes: ‘Mogen we ne selfie?’ (lacht) Ach, je wordt dat gewoon.”

Hoe ziet de perfecte dag eruit?

“Simpel. Niet te laat uit bed, lekker weer en ’s middags gaan lunchen met Faroek. Daarna de stad weer uitrijden en inruilen voor het groen. De poort achter onze auto horen dicht gaan en weten: we zijn thuis. Nog beter is het als onze kinderen in de buurt zijn. Ik vind het heerlijk om met grote kinderen urenlang aan tafel te zitten, om samen te praten en naar hun meningen te luisteren. Milan wordt 18, Billie is 14 en Alfie (Nathalies zoon uit een andere relatie, red.) is 23. Alfie woont in Spanje, de liefde achterna. Ik herinner me zijn telefoontje toen hij op rondreis was in Azië: ‘Mama, ik heb een vriendin’. Mijn eerste idee was: o néé, zo ver weg. Het bleek om een Spaans meisje te gaan. Dus ik zei: ‘Dóén, jongen’. Ik ben blij voor hem en vind loslaten niet lastig.”

Noem drie zaken die jij en Faroek gemeen hebben.

“We zijn heel ambitieus en we willen het écht goed doen. We moedigen elkaar daarin aan. Wij waren, zeker in het begin, elkaars tegenpolen. Ik was iemand die altijd maar raasde. Ik ging graag uit en haalde energie uit dingen dóén en vooral niet stilzitten. Ik heb nog altijd een enorme drive, als een stormwind die voorbij komt. Faroek daarentegen is de rust zelve. Ik ben daar in de loop der jaren wat in meegegaan. Je vergroeit als koppel. Ook ik voel vandaag de deugd van een goed boek of een diepgaand gesprek. Nog een gelijkenis? (denkt lang na) Ik wíl eigenlijk niet te veel op elkaar lijken. We hebben ooit gezegd: ‘De dag dat we allebei een paarse jogging dragen – zo van ‘ééntje kopen, ééntje gratis’ – om de hond uit te laten, zijn we niet goed bezig.’” (lacht)

Neem vier minuten de tijd om je levensverhaal te vertellen.

“Ik ben geboren en opgegroeid in Antwerpen. Grote delen van mijn jeugd spelen zich af in het buitenverblijf van mijn grootouders in Ranst. Elke vakantie speelde ik er met al mijn neven en nichten en mijn één jaar oudere zus Véronique. Een zorgeloze kindertijd. Toen ik twaalf was, gingen mijn ouders uit elkaar. We verhuisden met mama naar een klein appartement, ik vond dat toen allemaal niet zo erg. Ik was evenwel geen al te braaf kind. Op school was ik rebels, ik had moeite met gezag. Ik had last van concentratiestoornissen en leefde op een wolk. Dat zorgde ervoor dat ik moest dubbelen.”

“Door de scheiding van mijn ouders moesten mijn zus en ik heel vroeg onze plan leren trekken. Ik deed allerlei jobs in het weekend, herpakte me op school en haalde mijn diploma. Later in mijn studententijd hield ik samen met mijn zus een paar dagen per week studentencafé De Brosser open. Plezante, zotte tijden met feestjes die al eens uit de hand liepen en waar mijn kinderen best niet te veel over te weten komen. (lacht) Ik ben regelmatig tegen een muur gelopen, maar ik heb er telkens uit geleerd, zeg maar. Rond mijn 18de kwam ik mijn toenmalige vriend tegen en gingen we vrij snel samenwonen. Ik ging aan de slag in sales, daarna richtte ik me op klantenservice. Ik werkte vijftien jaar voor Telenet, daarna voor uitgeverij Wolters Kluwer en nu als Head of Client Operations voor Ingenico (online betalingen, red.).”

“Op mijn 26ste kreeg ik mijn zoon Alfie. Een jaar later gingen zijn papa en ik uit elkaar. Ik ging ervan uit dat Alfie en ik onder ons tweetjes zouden blijven. Maar daar dachten enkele vriendinnen anders over. Ze wilden me koppelen aan een man tijdens een etentje. En Faroek was er die avond toevallig ook bij. Ik was voornamelijk geïnteresseerd in Faroek, niet in degene die voor mij voorzien was. (lacht) De interesse was wederzijds. Ik kende hem niet van tv, ik had geen kabel thuis. Maar we raakten aan de praat en ik was al snel verkocht. De volgende dag kreeg ik telefoon. Of ik iets wilde gaan eten die week? ‘Morgen’, zei ik. (lachje) Ik kon amper wachten. We kregen samen Milan, we trouwden en daarna volgde Billie. Met de onvoorspelbare werkuren van Faroek en mijn drukke carrière, hadden we vele jaren Zuid-Afrikaanse au pair meisjes in huis. Dat was heel fijn. Onze kinderen spreken daardoor een beetje Zuid-Afrikaans.”

Heb je stiekem een voorgevoel over hoe je zal sterven?

“Ik ben daar totaal niet mee bezig. Ik kan me niets voorstellen bij het doodgaan. Behalve dan dat het ooit zal gebeuren. Hoe of waar? Geen idee. Ik hoop één ding: dat het snel gaat. Dat ik niet moet lijden.”

Als je iets kon veranderen aan je opvoeding, wat zou dat zijn?

“Ik was liever geen kind geweest van gescheiden ouders. Als je alleen door je moeder wordt opgevoed – het co-ouderschap was toen niet de maatstaf – word je heel vrouwelijk. Ik miste de opvoeding van een vader, de aanwezigheid van een man in huis. Echt veel zag ik mijn papa niet, maar gelukkig is de band nu wel goed tussen ons. Door uit elkaar te gaan met de papa van Alfie, werd mijn zoon net als ik ‘het kind van gescheiden ouders’. Maar ik heb dat weten aanvaarden. Het was een goede relatie maar ze was te snel doodgebloed. Op een dag dacht ik: is dit wat ik wil voor de rest van mijn leven? Ik kende het antwoord. Ik was te jong hiervoor. Ik moest de relatie stopzetten. Maar ik kom nog goed overeen met mijn ex, hij is hier welkom op feestjes, en ik kom samen met Faroek over de vloer bij mijn ex-schoonmoeder.”

Welke herinnering koester je het meest?

“Mijn trouwdag. Ik was net de dertig voorbij toen Faroek me ten huwelijk vroeg – ergens aan zee in Turkije. Op die leeftijd pas trouwen is een aanrader: je ouders bepalen niet meer wie er te gast is op je feest. Niemand heeft zich te bemoeien. Ceremoniewagens, zatte nonkels, zo’n groot tegelpaleis huren, waar je niemand in terugvindt? Niks van dat alles. Faroek en ik hadden een klein zaaltje omgebouwd tot Parijse bar. Er konden dertig koppels binnen. Iedereen die wij er écht bij wilden, was er. En, sorry, de rest niet. Ik weet nog dat de mama van Faroek – in de Turkse gemeenschap zijn ze hele grote huwelijksfeesten gewend – vroeg: ‘Wanneer gaan we naar de zaal’?” En Faroek zei: ‘We zíjn in de zaal, mama’. (lacht luid) Maar het was een topavond om nooit te vergeten. We zijn daarna naar de Malediven vertrokken op huwelijksreis: het was één langgerekte roes.”

Deel een beschamend moment uit je leven.

“We gingen met het gezin op reis met het vliegtuig. Bij het inchecken van onze koffers schoot er in mijn beautycase plots een motortje op gang. Vrrrrrrr. Faroek keek me aan, ongemakkelijk: ‘Wat heb jij bij, zeg …?’ Het trilde zo luid dat de rij wachtende mensen het ook duidelijk hoorde. Vrrrrrr. Ik wist niet waar te kruipen. Ik heb de beautycase ter plekke geopend: het was ocharme mijn elektrische tandenborstel! Ik heb die eruit gepakt en aan iedereen in de rij getoond!”

Welke rollen spelen liefde en affectie in je leven?

“Ik ben minder lijfelijk dan Faroek. Hij is als kind vaker geknuffeld door zijn moeder dan ik. Ik vond dat in het begin zelfs wat ongemakkelijk, al dat vastpakken. Maar ook daarin groei je naar elkaar toe. Hij is iets minder beginnen te knuffelen, en ik heb er meer behoefte aan gekregen. Ik vind dat intussen echt fijn. En liefde? Ik zie heel veel mensen heel graag. Ik schenk heel mijn hart aan familie, vrienden en mensen op mijn werk. Ofwel zie ik je heel graag, ofwel interesseer je me niet – maar de tegenpool van liefde: haat? Ken ik niet. Ik denk trouwens dat ik het iets te weinig tegen mensen zég, dat ik ze graag zie, maar ik probeer het te tonen.”

Wat vind je leuk aan Faroek?

“Faroek is alles wat ik niet ben. Hij heeft me een beetje moeten temmen. (lachje) Toen ik hem leerde kennen was ik nogal een wilde, in de fleur van mijn leven en a happy single. Faroek daarentegen was rustig en berekend. Hij denkt na over de dingen. Ik hou van zijn naturelle autoriteit. Hij is heel rationeel, wat goed matcht met mijn emotionele kant. Faroek is ook een stabiele mens: Faroek nu of twintig jaar geleden? Hij zíét er zelfs hetzelfde uit. (lacht) Hij is best ijdel, en verzorgt zich goed. En hij beschermt me. Hij is heel sterk. Ik voel me ongelooflijk veilig bij hem. Stel: ik ben ’s nachts in Brussel en ik vind mijn auto niet meer? Dat ís al gebeurd. Dan zegt hij aan de telefoon: ‘Je stapt nu onmiddellijk een café binnen, ik spring in mijn auto en kom je halen.’ Als ik in de penarie zit, is hij mijn superman. Ik ben een sterke vrouw, maar ik geniet van een man die voor me zorgt.”

“Voorts is Faroek ook bescheiden. En hij kan ongelooflijk goed luisteren én de juiste vragen stellen, waardoor een gesprek altijd interessant wordt. Hij is tenslotte ook attent. Dan vraagt hij als ik thuis kom: ‘Had jij vandaag die presentatie? Hoe was het?’ Het verbaast me dan, dat hij zoiets onthouden heeft. Als ouders zijn we een goed team, denk ik. Faroek is eerder streng, ik heb zoiets van ‘Ach, laat ze maar doen’. Die gasten trekken hun plan wel. Faroek wilde trouwens vijf kinderen. Vijf?! Maar na Billie zei hij: ‘Het is eigenlijk wel oké zo.’ Oef!” (lacht)

Wat is het gevoel bij de relatie met je mama?

“Ik ben haar lievelingskind. Mijn zus is het lievelingskind van mijn papa. Wij weten dat van elkaar, we spreken daar ook over. Als ik mijn vader iets moet vragen, ga ik eerst langs Véronique om te horen hoe ik dat het best aanpak. Omgekeerd doe ik hetzelfde voor haar, bij mama. Onze ouders zullen het nooit toegeven maar het ís gewoon zo. Mijn moeder woont nog altijd in Kortrijk, maar we horen elkaar vaak. Ik hang aan ons mama. Wat zij zegt, vind ik belangrijk.”

Wanneer heb je voor het laatst geweend?

“Ik ween vaak bij een film of boven een boek. Ik laat mijn tranen gewoon komen. Al is dat soms een ramp. Voor de première van ‘The Broken Circle Breakdown’ (Vlaamse film van Felix Van Groeningen, red.) droeg ik een jurkje en een lederen vestje. Daar zat ik, zonder zakdoek en met een jasje waaraan ik geen tranen kon afvegen. Snotterend, al van in het begin van die film, en het werd alleen maar erger. Mijn make-up om zeep. En daarna nog wat persfotografen trotseren aan de zijde van Faroek. Leuk!” (lacht)

Wil je iets doen waar je al lang van droomt?

“Ik wil met de kinderen in een camper naar de westkust van Amerika. Hopelijk lukt dat snel. Want binnenkort hebben die allemáál een lief en passen we zelfs niet meer in zo’n camper. (lacht) En ooit verhuizen Faroek en ik naar Portugal. We zijn ons hart daar verloren. We hebben er een regio ontdekt waar we ons echt zien wonen. We plannen er een oud huis – géén witte villa maar een pand met karakter – te verbouwen. Op die plek zullen we samen oud worden.”

Voor dit interview baseerden we ons op een gerenommeerde studie van hoogleraar psychologie Arthur Aaron. Hij onderzocht of de intimiteit tussen twee vreemden kan versneld worden door hen een specifieke reeks van 36 vragen voor te schotelen. De volledige vragenlijst vind je hier.

