Nathalie en Bart gaan al jaren naar de parenclub: “Voor ons is het de ideale manier om te ontsnappen aan onze drukke job en gezinsleven”

In de derde aflevering van ‘Alloo in de Nacht’ kon je gisteren zien hoe Luk Alloo een bezoekje bracht aan parenclub Borndedries in Sint-Truiden en er met verschillende koppels sprak, waaronder Glenda en Kenneth. Maar zij zijn lang niet de enigen. Ook veertigers Nathalie en Bart, tevens vrienden van swingers Glenda en Kenneth, vormen al meer dan 10 jaar een koppel en bezoeken regelmatig een parenclub. Zij vertellen ons graag hun verhaal.

Nathalie: “Een drietal jaren geleden, na uren-, dagen-, wekenlang wikken en wegen, besloten we om onze eerste stappen in een parenclub te zetten. Al ging dat niet zonder boe of bah.”

Bart: “Mijn ouders waren al thuis in het wereldje. En toegegeven, toen ze me daar de eerste keer over vertelden, stond ik perplex. Ik kon bij het woord ‘parenclub’ alleen maar denken aan een grote naakte vleeshoop waarbij iedereen het met iedereen doet. Maar niets was minder waar.”

Vrijheid

Nathalie: “Op aanraden van Barts ouders en na lang beraad bezochten we een club net over de Nederlandse grens.”

Bart: “We waren enorm zenuwachtig. Al bleek al snel dat dat nergens voor nodig was. We kregen een uitgebreide rondleiding waardoor we ons meteen op ons gemak voelden.”

Nathalie: “Al hebben we die avond zelf niets gedaan. We waren te veel onder de indruk van alles. Niet alleen van de club zelf, inclusief dansvloer, restaurant, bar, ‘speelkamers’ en grote wellnessruimte, maar vooral van de vrijheid die er heerste. Je weet wel waaraan je je kan verwachten, maar het geeft toch een speciaal gevoel als je mensen ziet die, weliswaar met enorm veel respect, elkaar zo openlijk seksueel aan het verwennen zijn. Sommigen onder hun tweetjes, anderen met meerdere koppels. Niets moest er, maar alles kon en alles mocht er.”

Bart: “We merkten in het naar huis rijden dat we daar allebei erg opgewonden van raakten, maar dat we ook een soort van drempelvrees voelden om de stap écht te wagen tussen de andere koppels.”

Nathalie: “Toch was onze interesse zo gewekt, dat we ietsje later weerkeerden. En wat later nog een keer, en daarna nog eens.”

Bart: “Nu gaan we soms twee tot drie keer per maand, op andere momenten zit er weer meer tijd tussen en bezoeken we de parenclub om de zoveel maanden.”

Avondje uit

Nathalie: “Binnen enkele weken moeten we voor Barts werk ook een vijftal dagen naar Londen. We spelen met de gedachte om daar op een zaterdagavond ook eens een parenclub binnen te stappen. We kunnen namelijk niet wachten om te zien hoe het er over de grens en het water aan toegaat.” (lacht)

“Voor ons is het eigenlijk vooral een avond van plezier waarbij we even kunnen ontsnappen van onze drukke jobs en gezinsleven (Bart werkt als technisch-commercieel leidinggevende, Nathalie als administratief bediende en samen vormen ze een samengesteld gezin met zes kinderen, red.).”

Bart: “Zodra we de parenclub binnenstappen, glijden al onze zorgen en stress zo van ons af. Het draait voor ons dan ook niet alleen om de seks. Je kan het een beetje vergelijken met een avondje uit. Eerst eet je gezellig iets op restaurant, daarna drink je iets, ga je lekker dansen op de dansvloer, praat en lach je samen met anderen ... Het enige verschil is dat op een bepaald moment de meesten zich in lingerie of erotische kleding hullen. En als alles klopt, als de ‘klik’ er is, dan beland je weleens in een van de speelkamers.”

Nathalie: “Wat voor ons ook een groot voordeel is, want daar kunnen we vrij ons gangetje gaan. We moeten er immers geen rekening houden met tieners die een kamer verder liggen te slapen of om de haverklap kunnen binnenvallen.” (lacht)

De ene kijkt alleen graag, de andere wordt graag bekeken Nathalie

‘Soft swingen’

Bart: “Het belangrijkste is om goede afspraken te maken. Dat doet zowat iedereen die swingt. Zo hebben wij de afspraak dat we enkel naar de parenclub gaan als er koppels zijn. Van single, opdringerige mannen houden we niet zo.”

Nathalie: “We houden elkaar ook op regelmatige tijdstippen in de gaten. Alles mag, maar penetratie houden we alleen voor elkaar. Dat noemen ze ook wel ‘soft swingen’. Daarnaast vinden we het erg belangrijk om er uitgebreid met elkaar over te praten; over wat we prettig of minder prettig vonden, zodat we daar in de toekomst rekening mee kunnen houden naar elkaar toe. Het kan er immers soms vrij hard aan toe gaan, al hoeft dat niet altijd zo te zijn. Hoe je de erotiek invult, verschilt immers van persoon tot persoon en van koppel tot koppel. De ene kijkt alleen graag, de andere wordt graag bekeken. De ene begeeft zich graag in een grote groep, de andere wil zich liever alleen met vrouwen omringen. Zo hebben we ook de afspraak dat als ik alleen met een vrouw wil zijn, dat dat kan. Alleen met een andere man of koppel niet. Bart zal zich bijvoorbeeld ook nooit alleen met een ander koppel afzonderen, aangezien hij geen biseksuele gevoelens heeft.”

Bart: “En daar heeft iedereen respect voor. Een neen is en blijft een neen. Daar wordt niet van afgeweken.”

Niemand uit onze omgeving is op de hoogte, net omwille van het verkeerde beeld dat bij de meeste mensen heerst

Aanrader

Nathalie: “Swingers zijn ook maar gewone mensen zoals jij en ik. We hopen dan ook door ons verhaal te delen dat er meer mensen openlijk durven over te praten.”

Bart: “Al ligt het bij ons ook gevoelig. Zo zijn onze kinderen, familie, vrienden en collega’s niet op de hoogte. Net omwille van het verkeerde beeld dat bij de meeste mensen heerst.”

Nathalie: “We kennen veel koppels bij wie de kinderen op de hoogte zijn, en die vinden het meestal zelfs niet zo gek. Bij ons ligt dat iets moeilijker, ook omdat we weten dat onze ex-partners het niet zouden goedkeuren.”

Bart: “Toch zijn we er wel van overtuigd dat vooral koppels er meer moeten over praten. Volgens ons zijn er veel mensen die met deze fantasie leven, maar er tegen hun partner niets over durven te zeggen, waardoor de stap naar een parenclub nooit gezet wordt. Onze relatie is er alleen maar sterker door geworden dus we kunnen het aan iedereen aanraden die erover fantaseert.”

