Naast leugentjes over interesse, liegen we op Tinder het meest over onze leeftijd en ons gewicht LDC

06 oktober 2018

10u02 1 Seks & Relaties Een week geleden vroegen we onze lezers naar hun online dating gewoontes. Online daten is nog nooit zo makkelijk geweest als nu en dat blijkt ook uit onze rondvraag. Uit ander onderzoek blijkt dat vele Tinderaars niet zozeer op zoek zijn naar ware liefde, maar eerder naar een pleziertje. Wij vroegen jou naar het effect van online daten op jouw liefdesleven.

Tinder blijft veruit de populairste datingapp raakte onlangs bekend. Ondanks de frustraties van vele gebruikers blijven ze naar hartelust links en rechts swipen. Dat komt ook duidelijk naar voren bij een poll bij onze lezers: Tinder is zonder twijfel het platform dat het meest in smaak valt bij de online daters.

Allemaal mooi en wel, maar die populariteit heeft ook één klein nadeel: we komen op Tinder allemaal wel eens mensen tegen die we kennen. Dat zeggen jullie ook in onze rondvraag. Af en toe kan dat gênante taferelen opleveren, zeker als je plots sexy foto's ziet van je neef, de vriend van een vriendin of - god verhoede - je baas.

De eeuwige zoektocht naar bevestiging

Iedereen die de app ooit installeerde, kent het volgende fenomeen: hoewel jij op zoek bent naar je ideale levensgezel, denkt je match daar anders over. "Zowel mannen als vrouwen gaan op zoek naar bevestiging via de app, maar dat doen ze op verschillende manieren", aldus professor Werd Aretz van de Fresenius Hogeschool in Keulen. Uit haar onderzoek 'Match me if you can' blijkt dat vrouwen hun matches meer als een emotionele bevestiging zien, terwijl mannen meer bevestiging vinden in het aantal seksuele contacten dat ze ermee bereiken.

Ook dat zien we in onze enquête. Naast het vinden van een partner, gebruiken we Tinder ook om het zelfvertrouwen een boost te geven, om te flirten en simpelweg uit nieuwsgierigheid. Of om nieuwe vrienden te maken, dat ook.

Prins op het witte paard

Heel wat gebruikers maken er dan weer geen geheim van dat ze alleen geïnteresseerd zijn in seks en komen vaak meteen ter zake. "Die rook boven je hoofd, is die van een sigaret of ben jij zo heet?" is nog een van de meer onschuldige openingszinnen.

Is de romantiek in de online wereld dan écht zo ver te zoeken? Als we enkele vrouwen vragen naar hun ervaringen, wordt het snel duidelijk: hoewel velen geen illusies koesteren over Tinder, hopen ze toch dat ze daar de man van hun leven vinden. Ook onze poll laat ons geloven dat liefde toch nog bestaat. Zo schatten we de kans om online een partner te vinden quasi even groot in als in het echte leven.

En geen paniek, natuurlijk zijn de prinsen op het witte paard er ook, ze zijn gewoon niet zo makkelijk te vinden. "In mijn vriendenkring hebben al verschillende vrouwen hun nieuwe levensgezel gevonden via Tinder. Dat is ook de reden waarom ik niet opgeef, maar tot nu vond ik er jammer genoeg nog geen potentiële partner op", vertelt Lize uit Antwerpen die de app al jaren gebruikt.

Leugentjes om bestwil

Het is dan ook logisch dat we flink ons best doen om een verpletterende eerste indruk na te laten. Zo blijkt uit een onderzoek van de Stanford-universiteit en de Universiteit van Oregon dat we wel eens durven liegen op de datingapp, en we doen dat vooral om door iemand leuk gevonden te worden. Ook wij polsten naar jullie jokgedrag. Naast leugentjes over interesse, liegen we het meest over onze leeftijd en ons gewicht.