Naar een andere plek verhuizen voor de liefde: wanneer is het (g)een goed idee?

Bron: The Huffington Post 0 thinkstock Seks & Relaties Die vakantieliefde van een paar weken bleek dan toch serieuzer dan gedacht. En na ettelijke verliefde gesprekken op Skype en maandelijkse citytripjes om elkaar te zien, rijst onvermijdelijk de vraag: is het tijd om te verhuizen naar de woonplek van mijn geliefde? Psychologen en relatietherapeuten tippen om enkele cruciale vragen aan jezelf te stellen, voor je de grote sprong waagt.

Naar een andere stad verhuizen voor de liefde, het klinkt onverbeterlijk romantisch. Of het nu van Limburg naar West-Vlaanderen is, of zelfs van je geboortedorp naar de andere kant van de oceaan: voor wie verliefd is, lijkt die afstand door een roze bril niet echt een obstakel te zijn. Je zou bij wijze van spreken 1000 mijl te voet afleggen om bij je geliefde te zijn, om even schaamteloos Vanessa Carlton in haar gloriejaren te citeren.

Maar tussen droom en daad staan praktische bezwaren in de weg, en ook ontnuchterende cijfers: vastgoedwebsite Homes.com ondervroeg 800 Amerikanen naar hun ervaringen met verhuizen omwille van de liefde, en maar liefst 43% geeft aan dat ze het niet opnieuw zouden doen. 23% omdat het leidde tot een relatiebreuk, 18% omdat het geen oplossing voor hun woelige relatie bood en 17% omdat ze een hekel hadden aan de nieuwe plek.

Het is dan ook erg belangrijk om op voorhand duidelijk te krijgen waarom je wil verhuizen, tipt relatietherapeute Elisabeth LaMotte uit Washington. "Naar een andere stad verhuizen is een grote beslissing met persoonlijke, professionele en emotionele gevolgen," legt ze uit. "Als je motivatie de liefde is, dan is het noodzakelijk dat je de beslissing maakt vanuit een sterk onderbouwde argumentatie, en niet uit wanhoop," tipt ze. Hoe weet je of je er klaar voor bent? Zes vragen die je jezelf moet stellen voor je de beslissing neemt.

1. Is je relatie standvastig genoeg?

Let op met de romantische gedachte dat 'alles wel beter zal gaan eenmaal jullie op dezelfde plek wonen.' "Heb je een knipperlichtrelatie met veel woelige perioden, ruzies en ups en downs, wees dan extra waakzaam," tipt relatietherapeut Kurt Smith uit Californië. Ook psycholoog Ryan Howes waarschuwt voor het willen vluchten van je huidige situatie door ergens anders te gaan wonen, een vaak gezien patroon in de psychologie. Je verwacht dat je persoonlijke leven zal verbeteren, enkel en alleen omdat je verhuist. In de praktijk worden die verwachtingen niet ingelost.

Denk ook zeker goed na over de opoffering om te verhuizen voor je lief als je partner egocentrisch is. "Als een langeafstandsrelatie moeilijk is omdat je partner veel aan zichzelf denkt en jullie moeilijk communiceren, verwacht dan niet dat dit verbetert als je in dezelfde stad woont," aldus Howes. "Je hebt natuurlijk meer face-to-face interactie, maar dat verandert daarom je relatie nog niet. Het kan zelfs nog erger worden."

2. Heeft je lief gevraagd om te verhuizen?

Het klinkt heel eenvoudig, maar LaMotte benadrukt dat het belangrijk is dat je partner ook duidelijk laat blijken dat hij wil dat je verhuist. "Verhuis niet als je geliefde er niet achter lijkt te staan," tipt ze. "Sommige mensen hebben een soort patroon waarbij ze altijd voor partners lijken te kiezen die in zekere zin onbereikbaar zijn. Dat kan wijzen op een soort bindingsangst. Als het verlangen om te verhuizen van één kant lijkt te komen, dan wacht je er beter even mee. Focus op je eigen leven in je eigen stad, en kijk eerst even of jullie relatie vanop afstand overleeft."

3. Hoe kijken jullie naar de toekomst?

Wees even heel eerlijk met jezelf en stel een paar serieuze vragen over je relatie, geeft LaMotte als tip. "Staan jullie allebei met evenveel enthousiasme in de relatie? Hebben jullie toekomstvisies die min of meer compatibel zijn? Hebben jullie besproken wat het betekent als jij je baan opzegt, je familie en vrienden achterlaat en uit je comfort zone treedt?"

Verhuis ook niet enkel en alleen omdat je dan hoopt op een huwelijksaanzoek. "Verhuis niet omdat je wil trouwen als je partner daar niet klaar voor is. Een onuitgesproken verwachting die niet wordt ingelost kan dan erg hard aankomen."

4. Zie ik het zitten om mijn familie en vrienden achter te laten?

Wat verder weg wonen van je familie en vrienden hoeft niet noodzakelijk slecht te zijn. Maar Smith ziet in zijn praktijk vaak mensen die toch stiekem weer dichter bij hun geliefden thuis willen wonen. "Familie en vrienden in de nabijheid hebben mag je niet onderschatten," tipt hij. "Ook als je jonge kinderen hebt en helpende handen nodig hebt, kan het fijn zijn om familie dichterbij te hebben."

5. Heb je al eerder nagedacht over verhuizen?

Wie altijd honkvast is geweest en nooit heeft nagedacht over verhuizen naar een andere stad, is ook best extra waakzaam. Is de liefde je enige motief, denk dan goed na of je dit écht wil. "Idealiter is naar een andere stad verhuizen een idee dat al in je hoofd sluimerde, los van de relatie," legt Howes uit. "Hou altijd in je achterhoofd dat je relatie op de klippen kan lopen en dat je dan in die nieuwe stad woont. Als je een band met die nieuwe plek hebt opgebouwd en er graag woont, hoeft dat geen probleem te zijn. Maar het wordt moeilijker als die stad je in de eerste plaats helemaal niet aantrekt."

6. Moet je veel opgeven?

"Voelt het als een opgave omdat je veel moet opgeven in je thuisbasis, zoals een goede job, carrièreopties of hechte vriendschappen, denk dan heel lang en diep na over je beslissing," geeft Smith nog mee. "Wie dan verhuist, doet dat enkel en alleen met de garantie op een lange, bevredigende relatie op een plek waar je graag wil wonen."