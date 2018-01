Naar dit soort porno keken vrouwen het meest in 2017 TVM

15u02 4 Foto door Christin Hume op Unsplash Seks & Relaties Lang niet alleen mannen weten porno op prijs te stellen. Anno 2017 kijken ook vrouwen regelmatig naar wat blote actie op het wereldwijde web. Al is de soort porno waar ze het vaakst naar kijken wel verrassend. Volgens het jaaroverzicht van Pornhub keken vrouwen in 2017 het meest naar… andere vrouwen die seks hebben.

Uit een Brits onderzoek van Marie Claire bleek een paar maanden geleden al dat één op de drie vrouwen minstens één keer per week naar porno kijkt. In ons land geeft 26,7% van de vrouwen toe regelmatig porno te kijken. En ook de cijfers van Pornhub staven dat porno al lang geen mannenzaak meer is. Meer dan een kwart van hun bezoekers is volgens de pornogigant vrouw. Laten we eens kijken naar wat die dames vooral kon bekoren.

Pornhub Insights

Het totale aantal cijfers liegt er niet om: lesbische seks is zowel bij mannen als bij vrouwen het populairst. En dat al voor het derde jaar op rij. Maar zoals je op de bovenstaande grafiek kunt zijn, blijken voornamelijk vrouwen hier verantwoordelijk voor. De statistieken per geslacht verklappen namelijk dat dames in verhouding veel meer naar lesbische porno kijken dan mannen. Het verschil is maar liefst 197 procent.

Nog opvallend is dat vagina’s die tegen elkaar 'scharen' ook heel wat vrouwelijke harten kunnen bekoren, gevolgd door trio’s, Hentai (erotisch getinte manga en anime), Japanse porno, ruige seks en gangbangs (seks in grote groep).

Geaardheid

Volgens sekstherapeute Megan Fleming heeft de populariteit van lesbische porno onder vrouwen vooral te maken met het feit dat deze video’s zich meestal focussen op orale stimulatie. “Porno is een veilige manier om te ontdekken wat jou opwindt. Het staat niet in direct verband met je wensen om het ook in de praktijk te brengen. Het is trouwens absoluut geen reden om je geaardheid in vraag te stellen als je als vrouw graag kijkt naar andere vrouwen die met elkaar vrijen."