Na zeven jaar zit de relatie van Stien (33) in een dip: “Hoe graag je het ook wil, het wordt nooit meer zoals voorheen”, zegt relatietherapeut Wim Slabbinck

“Op papier gaat alles ons voor de wind. Allebei een goede baan, een eigen huis, een schat van een zoontje. Onze vrienden prijzen ons dat we altijd alles samen doen en heel open met elkaar kunnen praten. Maar de waarheid is dat we al een hele periode – zeker sinds de geboorte van onze zoon een jaar geleden – totaal niet communiceren. Als we gesprekken hebben, gaat het over ons werk of over praktische zaken in het huishouden: ik heb het gevoel dat hij amper iets doet in huis, terwijl hij ook nog eens durft te zeuren dat er te veel rommel ligt. Ik doe mijn best om het huis aan de kant te hebben. Maar hoe meer ik doe, hoe minder hij bijdraagt. Ik besef dat de dagelijkse ‘sleur’ een groot gevaar is voor onze relatie.”

Nu mijn man zijn grote doelen heeft bereikt, lijkt dat genoeg te zijn voor de rest van zijn leven. Maar ik zit zo niet in elkaar Stien

“Als ik vandaag naar mijn man kijk, zie ik niet langer de jongen op wie ik verliefd werd. Ik mis zijn fierheid, zijn ambitie, zijn sportief lichaam. Ik heb altijd geweten dat hij een lui kantje heeft en dat is hem gegund, hoor. (lachje) Maar de jongste tijd lijkt het alsof dit de overhand genomen heeft.”

“Mijn man had twee grote doelen in zijn leven: zijn eigen huis bouwen en vader worden. Beide dromen hebben we samen kunnen realiseren. Nu dat bereikt is, lijkt dit genoeg te zijn voor de rest van zijn leven. Maar ik zit zo niet in elkaar. Ik ben van het ongeduldige type dat altijd meer wil en zichzelf vaak de vraag stelt: ‘Is dit het beste dat ik kan bereiken in het leven, of kan het ook anders en beter?’ Ik zie de zaken soms wat wilder, of toch zeker wat minder uitgestippeld: het leven mag nog wel verrassend zijn, toch?”

“Ik besef dat dit vermoeiend kan zijn voor hem, en heb daarom de afgelopen jaren al geleerd om realistischer te zijn. Om minder te hunkeren naar zaken die niet kunnen, zoals ooit samen verhuizen naar een zonnig land of zo. (lacht) Geloof me, ik ben heel gelukkig met het leven dat ik nu heb, en ik koester de zekerheden die er zijn. Maar ik kan me niet inbeelden dat ik mijn hele leven zoet zal zijn met alles zoals het nu is. Huisje-tuintje-kindje? Het maakt me onrustig.”

Als ik vroeger dacht aan alle leuke dingen die we samen al deden, voelde ik opnieuw kriebels in mijn buik. Maar van die opflakkeringen is er nu geen sprake meer Stien

“Ik heb sowieso een lijstje met irritaties over Joris, dat hoort erbij – denk ik – als je in een lange relatie zit. Maar als de basis van die relatie serieus wankelt, zoals nu, komen die irritaties veel harder binnen. Ik erger me aan het feit dat hij altijd op zijn smartphone zit, bijvoorbeeld, in plaats van bezig te zijn met zijn zoontje. Zulke ergernissen kan ik niet langer wegstoppen. Ik denk dat mijn man intussen beseft dat er iets niet snor zit. Maar hij zal nooit als eerste een gesprek beginnen, laat staan actie ondernemen. Ook op dat vlak is hij lui.”

“Als we in het verleden al eens een moeilijke periode hadden, dacht ik altijd terug aan het romantische verhaal over onze kennismaking: ik zag hem staan in een bar, vond hem knap en liet een vriendin mijn gsm-nummer aan hem afgeven. Niet veel later kreeg ik zijn verzoek op Facebook: drie dates later waren we een koppel. Als ik vroeger dacht aan alle leuke dingen die we samen al deden, kreeg ik opnieuw verliefde kriebels in mijn buik. Wist ik weer waarom ik met hem getrouwd ben. Maar van die opflakkeringen is nu geen sprake meer.”

Eerlijk? Seks voelt nu een beetje als een verplicht nummertje Stien

“Als ik nu naar hem kijk of terugdenk aan vroeger, voel ik niets meer. We leven meer en meer naast elkaar en van genegenheid is er weinig sprake. Intimiteit is er nog, maar enkel op wekelijkse basis. En eerlijk? Het voelt een beetje als een verplicht nummertje. De gedachte aan een leven zonder mijn man lijkt opeens niet meer zo moeilijk omdat ik op dit moment toch alles alleen draaiende houd en geen enkele ondersteuning krijg van hem.”

“Toch denk ik dat niet alle hoop verloren is, omdat we wel nog praten over ‘onze’ toekomst en ‘onze’ dromen. Ik zoek daarom echt hulp. Want als deze situatie nog lang blijft aanslepen, zal ‘ons’ verhaal niet met ‘happily ever after’ eindigen.”

Seksuoloog en relatietherapeut wim slabbinck geeft advies: “ Investeer in de liefde en dan volgt de rest”

Wim Slabbinck: “De seven-year itch is een vaak gebruikte term. Onderzoek van antropologen heeft uitgewezen dat op universeel vlak de meeste koppels uiteen gaan na vier jaar. Niet toevallig de periode waarin een eerste kind wordt geboren en een huis wordt gekocht. Die extra verantwoordelijkheden wegen op de relatie, ten koste van de liefde.”

“In onze westerse cultuur zien we zo’n breuk vaker rond zeven jaar omdat we iets minder snel gaan dan in sommige andere werelddelen. Feit is dat er weinig zaken een relatie zó uit balans brengen als het krijgen van een kind. Meer dan een derde van alle scheidingen hebben hun wortels in het eerste jaar na de geboorte. Na partners zijn jullie nu ook moeder en vader. Jullie moeten je aanpassen aan nieuwe noden en uitdagingen. Hoe graag we het ook willen: het wordt nooit meer zoals voorheen. Jullie relatie is veranderd, en dat betekent dat jullie met die uitdagingen aan de slag moeten. Als je verandering wil, moet je je energie steken in de nieuwe situatie, in plaats van te bekvechten over hoe het vroeger was.”

Als je in de liefde investeert, zal het ook op seksueel gebied vanzelf weer beter lopen Relatietherapeut Wim Slabbinck

“Om een goed gezin te vormen, is het van belang dat de band tussen de partners sterk blijft. Dat doe je niet alleen door goed voor jullie zoon te zorgen, maar evenzeer door de band tussen jou en Joris te versterken. Hoe vaak hebben jullie het laatste jaar iets voor jullie twee gedaan? Wat waren de zaken die jullie vroeger graag deden? Is het een idee om een weekendje te organiseren, weg van to-dolijsten en de dagelijkse sleur? Waarin jullie samen op zoek gaan naar wat jullie deugd kan doen?”

“Als je in de liefde investeert, gaat het op seksueel gebied vaak ook weer beter lopen. Als jullie de seks spannender willen maken, kunnen jullie misschien elk vijf seksuele wensen neerschrijven, die jullie dan samen bespreken. Alle wensen die voor beide partijen goed zijn, kunnen dan in een wensdoosje. Dat doosje kunnen jullie in de slaapkamer bewaren – of meenemen op jullie weekendje weg, natuurlijk.”

Je zegt dat Joris altijd op zijn smartphone zit. Wanneer dingen niet goed gaan, neigen we te veralgemenen. Woorden als ‘altijd’ of ‘nooit’ representeren zelden de realiteit Relatietherapeut Wim Slabbinck

“Ook voor Joris zal het waarschijnlijk makkelijker zijn om te communiceren over zijn gevoelens als jullie even uit jullie zorgende rol kunnen breken. Het feit dat jullie dagelijks maar weinig écht communiceren, is vrij normaal: volgens Amerikaans onderzoek praten ouders van jonge kinderen tijdens de werkweek dagelijks gemiddeld amper vijf tot zeven minuten. De rest van de communicatie gaat, zoals bij jullie, over de organisatie van het huishouden en de verzorging van de kinderen.”

“Kan het verder helpen om te kijken naar wat wel nog goed gaat? Je haalt aan dat Joris altijd op zijn smartphone zit, in plaats van bezig te zijn met zijn zoontje. Wanneer dingen niet goed gaan, neigen we te veralgemenen. Maar woorden als ‘altijd’ of ‘nooit’ representeren zelden de realiteit en helpen ons vooral niet om verandering te realiseren. Kan je dagelijks proberen stil te staan bij iets wat Joris wél goed deed? Wat heeft hij die dag gedaan – in huis, voor jou of voor jullie zoontje. En kan je hem daar een compliment over geven? Verandering gaat vlotter als we kunnen letten op wat er wel goed is. Misschien is het een idee om dagelijks aan elkaar terug te geven wat de andere voor jou gedaan heeft? Spreek uit waarover jullie dankbaar zijn. Je zal merken dat het werkt.”

