Na expliciete filmpjes van BV’s: ook Kiara (19) werd het slachtoffer van sexting: “Bang dat die beelden mij voor altijd zouden achtervolgen”

Seks & Relaties “Iedereen, bekende kop of niet, heeft recht op een privéleven”, dat zegt Kiara De Vos (19) uit Aalst. Ze weet als geen ander door welke nachtmerrie Stan Van Samang (41), Sean Dhondt (36), Peter Van de Veire (48) een handvol andere BV’s gaan nu er naaktfoto’s en filmpjes van hen circuleren. Zes jaar geleden – toen Kiara 13 jaar was – maakte ze iets gelijkaardigs mee, hetzij op kleinere schaal. Ze getuigt over de impact ervan op haar leven. “Ik zat zo diep dat ik geen uitweg of toekomst meer zag.”

Vorige week donderdagmiddag raakte bekend dat acteur en zanger Stan Van Samang (41) een klacht heeft ingediend tegen onbekenden nadat er al enkele dagen naaktfoto’s van hem circuleerden op sociale media, zoals WhatsApp en TikTok. In een persbericht drukte hij jongeren op het hart om voorzichtig om te springen met intieme beelden. Vorige week vrijdag reageerde MNM-presentator en VIER-gezicht Peter Van de Veire (48) in zijn ochtendshow met een emotionele en openhartige boodschap, later die dag volgde Sean Dhondt (36). De 19-jarige Kiara De Vos uit Aalst vindt het een goede zaak dat Stan, Peter en Sean uit de schaduw treden. “Mensen onderschatten de impact van het verspreiden van dergelijke foto’s of filmpjes. Toen het mij zes jaar geleden overkwam, stortte mijn wereld in.”

Het begon onschuldig

Kiara was amper 13 toen ze enkele intiemere foto’s maakte – waaronder een onherkenbare foto van haar borsten als een herkenbare foto in lingerie – en deelde met G., een 16-jarige jongen van dezelfde school. Een jongen die ze vertrouwde, maar die – tegen Kiara’s verwachtingen in – haar vertrouwen zou misbruiken. “Ik was nieuw op school en zat op dat ogenblik, vanwege een moeilijke thuissituatie, al niet zo goed in mijn vel. Je kon van mijn gezicht aflezen dat ik niet gelukkig was. Buiten de schoolmuren had ik weinig vrienden en ik was zeker niet het meest populaire meisje van de klas. Toen G. me via sociale media benaderde en we aan de praat geraakten, was dat in eerste instantie heel fijn en onschuldig. Tot hij een maand later onrechtstreeks om naaktfoto’s vroeg. Ik was nogal rijp voor mijn leeftijd en me van geen kwaad bewust, zeker niet omdat G. als eerste enkele foto’s doorstuurde. Ik was ervan overtuigd dat hij mijn foto’s voor zichzelf zou houden en niet met Jan en alleman zou delen.”

Toen iemand me op school aansprak met: ‘Ik heb je borsten gezien!’ stortte mijn wereld in Kiara De Vos

Tsunami

De 13-jarige Kiara stond te weinig stil bij de potentiële gevolgen, de verwoestende tsunami die haar foto’s teweeg zouden brengen als ze in verkeerde handen kwamen. “Toen G. me de volgende dag geen blik gunde, dacht ik dat ik niet goed genoeg was, dat ik niet voldeed aan zijn maatstaf. Dat spookte door mijn hoofd, maar nog geen week later – toen iemand me op school aansprak met de boodschap ‘Ik heb je borsten gezien!’ – had ik veel grotere kopzorgen. (stil) Ik kan het niet anders omschrijven dan dat mijn wereld instortte. Vanaf dan kreeg ik

regelmatig te horen dat ik een hoer of slet was. Vriendschappen sneuvelden omdat sommige mensen niet meer met mij gezien wilden worden, terwijl ik nog altijd dezelfde was. (stil) Ik voelde me heel dom en vies. Ik haatte iedereen, maar vooral mezelf, zelfs in die mate dat ik mezelf begon te verwonden en niet veel later een zelfmoordpoging ondernam.”

De druppel

“Ik zat zo diep dat ik geen uitweg of toekomst meer zag”, gaat Kiara verder. “Ik had schrik dat die beelden, die vooral op WhatsApp circuleerden tussen een tweehonderdtal leerlingen van mijn school, me voor altijd zouden achtervolgen en dat ik nooit of te nimmer een serieuze relatie zou kunnen aangaan. Laat staan dat ik ooit nog iemand zou kunnen vertrouwen. Mijn vader, die op dat ogenblik niet op de hoogte was van de situatie, vond me net op tijd en bracht me naar de spoed. Er volgde een crisisopname van twee weken op een psychiatrische afdeling. Zowel mijn ouders als hulpverleners begrepen niet waarom ik mezelf pijn deed en uit het leven wilde stappen. Er waren meerdere factoren die speelden, maar de naaktfoto’s waren de druppel, al zei ik hierover geen woord. Niet omdat dit te persoonlijk was. Niet omdat ik mijn ouders er niet mee wilde belasten of omdat ik schrik had dat hun beeld van mij zou veranderen. Ik heb dit bewust jarenlang verzwegen omdat ik bang was dat ze zouden zeggen dat het mijn fout was. Dat ik die beelden niet had moeten toevertrouwen aan een ander, terwijl ik me al zo schuldig voelde.”

Mensen zeggen vaak: ‘Als je aan sexting doet, moet je de gevolgen maar kunnen dragen’. Dat vind ik een onnodige reactie, want dan wijs je met de vinger naar het slachtoffer Kiara De Vos

Gigantische impact

Volgens Kiara is dit een van de redenen waarom zoveel mensen die slachtoffer worden van ongewenste sexting nog liever zwijgen. “Mijn ouders weten het pas sinds het najaar van 2018. Toen de ploeg van Help! Mijn borsten staan online (een programma op VIER, red.) kwam filmen, moest ik hen wel inlichten. (lacht) Hun reactie was veel positiever dan ik had verwacht. Ze waren verrast en vonden het erg dat dit me overkomen is, maar tegelijk zijn ze blij dat ik anderen probeer te helpen door mijn verhaal te delen.” Hoewel de impact op Kiara’s leven gigantisch was, slaagde ze erin om er opnieuw een positieve wending aan te geven. “Ik heb een hobbelig parcours achter de rug. Letterlijk met vallen en opstaan. Maar sinds mijn beste vriendin twee jaar geleden om het leven kwam bij een auto-ongeval, pluk ik elke dag. Na haar overlijden waren die naaktfoto’s en mijn thuissituatie het minste van mijn zorgen. Ik heb mezelf toen verplicht om opnieuw gelukkig te worden, want ik ben er tenminste nog en zogenaamde fouten horen niet het einde te zijn van je geluk.”

Recht op privéleven

“Mensen zeggen vaak: ‘Als je aan sexting doet, moet je de gevolgen maar kunnen dragen’. Dat vind ik een onnodige reactie, want dan wijs je met de vinger naar het slachtoffer, terwijl het de verspreider van de beelden is die schuld treft en zelfs een strafbaar feit begaat. Neem nu de bekende Vlamingen van wie er naaktbeelden via sociale media worden gedeeld. Ook al hebben ze een bekende kop en een voorbeeldfunctie: iedereen, bekend of niet, heeft recht op een privéleven. Ik vind het verschrikkelijk dat deze foto’s en filmpjes massaal worden verspreid, want ik weet wat dit teweegbrengt en welke schade dit veroorzaakt. De voorbije dagen kreeg ik meermaals de vraag of ik ze wil zien, maar ik weiger dit en mijn echte vrienden weten dit maar al te goed. Stan Van Samang heeft overschot van gelijk dat hij klacht heeft ingediend en gerechtelijke stappen onderneemt, want dit is een inbreuk op zijn privéleven en de impact van dit alles zal nog lang naslepen. Of ik zelf nog een intieme foto zou delen? Zeg nooit nooit, maar enkel met iemand die ik voor de volle driehonderd procent vertrouw.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op de website www.zelfmoord1813.be

