Na een bevalling wordt je vagina nooit meer de oude & meer mythes over het vrouwelijke geslachtsdeel ontkracht TVM

12u13

Bron: Health/Cosmopolitan 1 Thinkstock Seks & Relaties Jeuk vanonder moet wel wijzen op een schimmelinfectie, je kunt er zaken als een tampon of condoom in kwijtspelen en je hoort je vagina dagelijks te wassen met speciale zeep en lotion. Er doen heel wat mythes over het vrouwelijke geslachtsorgaan de ronde die simpelweg niet kloppen. De meeste vrouwen zijn er (hopelijk) al van op de hoogte, maar heren pakken beter pen en papier bij de hand. 5 mythes ontkracht.

1. Strak ondergoed of een yogalegging leiden tot schimmelinfecties

Door je vagina “op te sluiten” in strak ondergoed of een (yoga)legging, ontstaat er een broedplek voor bacteriën en schimmelinfecties wordt wel eens gezegd. Maar daar is helemaal niets van aan. Er is althans geen onderzoek dat deze mythe staaft. Wél kan het daar vanonder wat meer gaan jeuken dan anders als je een strakke broek draagt. Maar ongezond is het niet. Af en toe je vagina laten “luchten” biedt soelaas aan die jeuk, een goed excuus dus om de avond naakt of in een losse boxer door te brengen.

2. Jeuk wijst op een candida-infectie

Een candida-infectie (candidiasis) is een veelvoorkomende schimmelinfectie waar elke vrouw vroeg of laat mee te maken krijgt. Symptomen zijn jeuk, een branderig gevoel, roodheid en vaak brokkelige en witte afscheiding. Maar dat wil nog niet zeggen dat je meteen verwoed anti-schimmelcrèmes moet beginnen smeren bij de minste jeuk. Meestal stelt het niets voor (weet je ondertussen als je de vorige mythe gelezen hebt), en als de symptomen blijven aanhouden passeer je best eerst bij de gynaecoloog. Er zijn namelijk nog heel wat andere infecties met dezelfde symptomen, waarbij de anti-candida medicijnen alleen maar een averechts effect hebben.

3. Je moet je vagina dagelijks wassen

“Een vagina is een zelfreinigend orgaan. Daar moet je zo weinig mogelijk aan doen. Alleen als je een infectie hebt, kun je iets bijstellen. Maar je vagina wassen is niet verstandig. Het kan zelfs leiden tot problemen,” vertelde gynaecoloog Albert Adriaanse eerder aan NINA. En niet alleen zeep is slecht voor het vrouwelijk geslachtsdeel, maar het is ook niet verstanding om het met water inwendig te spoelen. “Een vagina is in evenwicht. Dat kan je alleen maar verstoren”, licht Adriaanse toe. Zijn advies: de entree mag worden schoongemaakt, maar verder moet je er vooral niet te veel aan doen. “De kans dat je iets verstoort is veel groter dan dat je iets nuttigs doet.”

4. Je kunt dingen verliezen in een vagina

Er zijn verhalen over vrouwen die een condoom of tampon kwijtgespeeld zijn in hun vagina, maar kwijt kan het alleszins nooit zijn. Het is zoals een journaliste van Cosmopolitan mooi omschrijft: “Je vagina is niet de kast uit Narnia waarin dingen zomaar kunnen verdwijnen”. Dat condoom bevindt zich dus wel degelijk nog ergens daar vanonder, al kan het wat hoger naar boven geschoven zijn of aan de zijkant zitten. Vind je het zelf niet terug, dan ga je best naar de huisdokter of gynaecoloog. Want gezond is het natuurlijk niet.

5. Na een bevalling wordt je vagina nooit meer de oude

Uiteraard rekt een bevalling je vagina flink uit, maar het is niet zoals een afgedragen sportbeha waarbij de elasticiteit voor altijd weg is. Hoeveel het geslachtsdeel net uitrekt, hangt af van persoon tot persoon en vooral van bevalling tot bevalling. Het goede nieuws is dat dit zich meestal vanzelf herstelt na een aantal maanden. Wel herstelt je vagina zich trager na een tweede of derde bevalling. Bekkenbodemoefeningen kunnen dan helpen om de spieren sneller strak te krijgen.