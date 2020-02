Na de harde woorden van de (ex-)vriendinnen van Raymond: wanneer ben je écht verslaafd aan seks?

“Seks is één van zijn voedingsbronnen, daaruit put hij de energie die hij nodig heeft om muziek te maken en op te treden. Hij néémt van zijn geliefde, en geven doet hij aan zijn publiek. Maar als die bron hapert, door ouderdom of leeftijd - en nu heb ik het wel degelijk over mezelf - dan wordt het moeilijk voor hem”, vertelde Sigrit Spruyt openhartig over haar man Raymond van het Groenewoud in de docureeks Raymond naar aanleiding van zijn 70ste verjaardag. Zijn (ex-)vriendinnen noemen hem zelfs seksverslaafd. Maar is er ook écht sprake van een verslaving of heeft Raymond gewoon een gezonde goesting? Wij vroegen raad aan seksuologe Kaat Bollen.

Volgens seksuologe Kaat Bollen wordt de term vaak te snel op iemand geplakt. “Ik merk dat het woord seksverslaving vaak te makkelijk in de mond genomen wordt”, aldus Bollen. De reden? “Het ontneemt ons van onze verantwoordelijkheid. Door te zeggen dat je verslaafd bent, zeg je namelijk hetzelfde als: ik kan er niets aan doen, het is mijn eigen schuld niet. Dat maakt het zowel voor jezelf als voor je (ex-)partner makkelijker om het probleem een plaats te geven.”

Maar uiteraard bestaan er ook mensen die écht verslaafd zijn aan seks. Al moeten die wel aan drie criteria voldoen volgens de seksuologe. “Een eerste criterium dat ik gebruik om te bepalen of iemand daadwerkelijk verslaafd is aan seks, is nagaan of ze er wel willen mee stoppen, maar niet kunnen. Verslaafden gaan bijvoorbeeld vandaag zeggen dat ze morgen niet meer naar porno zullen kijken of geen prostituee meer zullen bezoeken. In werkelijkheid kijken ze de volgende dag toch of brengen ze wel een bezoekje aan een meisje van plezier. Een makkelijk voorbeeld om mee te vergelijken zijn mensen die verslaafd zijn aan roken. Ze zeggen misschien wel vaak: ‘Morgen stop ik’, maar uiteindelijk slagen ze daar niet in.”

Een tweede criterium dat Bollen gebruikt, is nagaan of de verslaving een duidelijke negatieve invloed heeft op andere gebieden van je leven. “Op zich is er niks mis met elke dag masturberen of vrijen. Maar als je door je gedrag ook in de schulden raakt, of het bijvoorbeeld op je werk doet en daardoor ontslagen wordt, dan heeft het een negatieve impact op andere belangrijke levensdomeinen en is er sprake van een verslaving.”

Tot slot kijkt Bollen ook of seks gebruikt wordt om andere problemen te vergeten. “Als seks of masturbatie aangewend wordt voor andere doeleinden dan plezier kan er ook sprake zijn van een verslaving. Net zoals bij alcohol, gaan mensen met een seksverslaving seks nodig hebben om de dag door te komen of erin vluchten om een tegenslag te verwerken.”

