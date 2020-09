Na de gelekte beelden van BV’s: hoe praat je over sexting met je kind?

Seks & Relaties De laatste dagen doen naaktfoto’s van enkele BV’s massaal de ronde op sociale media. Heeft jouw kind een smartphone? Dan is de kans groot dat het de expliciete beelden ook heeft zien passeren in WhatsApp of op TikTok. Hoe moet je nu als ouder hierover praten? Wat zeg je best wel en wat niet? Medianest, een initiatief voor ouders over mediaopvoeding, deelt enkele concrete tips.

MNM-presentator Peter Van de Veire (48) is een van de drie bekende Vlamingen die het slachtoffer werden van gelekte naaktbeelden die momenteel circuleren op het internet. Tijdens zijn ochtendshow op de radio heeft hij voor het eerst gereageerd op de hetze. “Ik heb getierd om wat voor een gigantisch kalf ik ben geweest … Ik heb geleerd. Ik heb heel veel nagedacht. En nu heb ik ook gesproken. Om jou te laten nadenken. Over de gevolgen van wat er op dit moment gebeurt.” Daarnaast roept hij ook op om sexting bespreekbaar te maken. “Om ervoor te zorgen dat dit niet voor niks is geweest. Voor jonge mensen en minder jonge mensen.”

Ook bij Medianest klinkt dezelfde boodschap. Heb je het vermoeden dat jouw zoon of dochter de beelden gezien heeft? Praat erover, zo luidt het advies. “Pols naar hoe je kind zich hierbij voelt. Leg uit - in kindertaal - wat je kind zag. Leer je kind om snel weg te swipen, als het iets ziet dat het niet leuk vindt of om de video te rapporteren op TikTok.” Weet je kind niet hoe dat moet? Leg dan stap voor stap uit hoe je dat kunt doen. Doe desnoods beroep op Google als je het zelf niet goed weet.

Veilige omgeving van vertrouwen

Daarnaast is het een goed idee om het taboe over sexting te doorbreken en er een gesprek over aan te knopen met je kroost. Dat vindt ook Nel Broothaerts, directrice Preventie bij Child Focus: “Je moet een veilige omgeving van vertrouwen creëren, zodat kinderen geen schrik hebben dat je hen gaat veroordelen als ze zelf te maken krijgen met sexting. Vermijd dat je zoon of dochter denkt: ‘Als één iemand op de wereld het niet mag weten, dan is dat mama of papa’.”

Gemakkelijk is dat niet. Seks is nu eenmaal niet het meest vlotte onderwerp om een gesprek tussen ouders en kinderen aan de gang te krijgen. “Hoe vroeger je ermee begint, hoe beter”, zegt Broothaerts. “Stel het gesprek niet uit tot er effectief een probleem is. Al vanaf de leeftijd van 10 jaar kan je het thema stapje bij stapje bespreekbaar maken.”

Nog enkele concrete tips:

Leg uit wat toestemming is

“Toestemming is één van de criteria voor aanvaardbaar seksueel gedrag. Dat geldt in bed, maar ook voor alles wat mensen online doen met seks. Je kan je zoon of dochter al op heel jonge leeftijd aanleren dat je nooit iemand mag dwingen tot aanrakingen, naakt zijn enz. En dat dat ook geldt in de online wereld.”

Probeer om gebruik van internet of mobiele toestellen niet te verbieden

“Internet is voor jongeren zoals de lucht: het is er gewoon. Jongeren zijn gehecht aan hun toestel en aan hun online vrienden. Grenzen stellen is een goed idee, maar doe dat vooral in gesprek met je tiener. Ben je bezorgd, praat er dan over en probeer je tiener niet achter de rug om te controleren.”

Zeg niet dat het niet mag

“Sexy beelden delen of ‘sexting’ maakt deel uit van de seksuele leefwereld van jongeren. Dat betekent niet dat het allemaal onschuldig is of nooit voor problemen kan zorgen. Maar als je als ouder aanvaardt dat het bestaat, dan kun je er met jongeren ook beter over praten.”

Praat met respect

“Meisjes waarvan een foto verspreid geraakt worden slet genoemd, jongens dan weer losers. Leer je kind dat niet de persoon van wie de foto verspreid geraakt in fout is, wel de persoon die de foto verspreid heeft. Geef zelf het goede voorbeeld en praat met respect over zowel meisjes als jongens.”

Praat over seks

“Praten over seks in je gezin zorgt ervoor dat je kinderen beter geïnformeerd zijn en meer respect hebben voor hun lichaam. Jongeren die goed voorgelicht zijn, beginnen meestal later aan seks en zijn minder vatbaar voor sociale druk, ook online.”

Panikeer niet

“In de pers verschijnen soms heel extreme verhalen over ‘sexting’ die verkeerd afliepen. Hoe verleidelijk het ook kan zijn, je tiener heeft aan die verhalen weinig boodschap. Ze kunnen een goede aanleiding zijn om over het thema te praten, maar probeer dit steeds zo rustig mogelijk te doen zonder de extreme situatie die je in de pers zag op je kind te reflecteren.”

Vertrouwen is de boodschap

“Zeg niet dat alle boodschappen sowieso doorgestuurd worden, want dat klopt gewoon niet volgens onderzoek. Voor tieners is vertrouwen net superbelangrijk in vriendschappen en relaties. En jongeren gaan daar steeds verstandiger mee om.”

Leg de schuld niet bij je tiener

“Is je zoon of dochter het slachtoffer van iemand die sexy beelden verder verspreidde? Leg de schuld dan niet bij hem of haar. Die beelden zijn in vertrouwen gemaakt en waren niet voor iedereen bedoeld.”

Onderneem actie als het fout loopt

“Help je tiener om actie te ondernemen of steun hem of haar om dat te doen. Dat kan bijvoorbeeld via een vertrouwenspersoon op school, of via gespecialiseerde hulp.”

Ook je tiener heeft recht op privacy

“Hoe bezorgd je ook bent over het welzijn van je kind, ook een tiener heeft recht op privacy. Neem dus geen maatregelen waarmee je zelf de privacy van je kind schendt.”

