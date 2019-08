Na de breuk van Love Island’s Sebastiana en Martin: daarom zijn vakantieliefdes geen lang leven beschoren Margo Verhasselt

22 augustus 2019

11u02 4 Seks & Relaties Ah, een vakantieliefde! Kan iemand even een romantisch liedje opzetten, alsjeblieft? Hand in hand op het strand lopen, met twee rietjes uit één cocktail drinken en romantisch kussen terwijl je de zon ziet zakken in de zee. Heeft een mens meer nodig? Een goede portie realiteit misschien, want hoe mooi die zeemzoete vakantieromances ook mogen zijn, eens we terug voet zetten in ons belgenland is de liefde vaak weer ver zoek, maar hoe komt dat?

Het heeft niet mogen zijn voor de Love Island-tortelduifjes Sebastiana en Martin. Het knuffelkoppel doorstond het liefdesexperiment met vlag en wimpel, maar laat nu weten dat de eens zo hete vakantieliefde nu fameus bekoeld is. Alles veranderde toen de twee thuiskwamen. “Meer ruzies, meer discussies, over domme dingen. Er miste iets tussen ons. Ons vuur was weg, de passie”, vertelt Sebastiana in haar vlog.

Maar hoe komt het nu eigenlijk dat vakantieliefdes hun naam niet gestolen hebben en dus echt alleen maar op vakantie werken?

Klinisch seksuoloog en relatietherapeut Chloé De Bie: “Wat je bij programma’s als Love Island en Temptation Island niet mag vergeten is dat die mensen eigenlijk op een eiland ‘opgesloten’ zitten. Het is eigenlijk vrij logisch dat daar relaties ontstaan. Ze hebben geen internet of dergelijke en zijn compleet afgesloten van de buitenwereld. Waar moeten ze hun aandacht anders aan schenken? Je ziet niemand voor de televisie hangen. Alle aandacht die je daar hebt, gaat naar de mensen rondom je heen. Dan is de kans natuurlijk ook groter dat de vonk overslaat.”

Al is er ook een logische verklaring voor mensen die verliefd worden en niet opgesloten zitten op een eiland. “Op vakantie word je gemakkelijker verliefd omdat je ontspannen bent, je hebt weinig tot geen verantwoordelijkheden”, legt Chloé uit. “Die periode zonder verantwoordelijkheden zorgt er gewoon voor dat je veel positiever in het leven staat en op een andere manier naar je omgeving kijkt, je vindt alles mooi en alles leuk. Het is gemakkelijker om dan met iemand een leuke tijd te beleven.”

Maar eens je van het vliegtuig bent gestapt, verandert die ‘que sera, sera’-houding bij velen en dan is het tijd om gedag te zeggen tegen je vakantielief. “Wanneer je thuiskomt dan kom je terug in de verantwoordelijke sfeer terecht. Het woordje ‘moeten’ wordt dan opnieuw een vaste waarde in ons dagelijks leven. Je moet de kinderen naar de crèche brengen, je moet naar het werk vertrekken, je moet rekeningen betalen, je moet naar de familie. Dat zorgt ervoor dat een deel van onze aandacht daarnaartoe gaat, de dingen die we moeten doen. Daardoor hebben we automatisch ook minder tijd voor onze partner”, stelt De Bie.

“Anderzijds komen we terug in een stressvolle periode terecht en die is niet altijd voor iedereen gelijk, de ene heeft al meer stress dan de andere en dat kan maken dat je minder connectie maakt met elkaar en dan bekoelt een relatie al snel. Verliefdheid koelt sowieso af, maar liefde hou je alleen vast door ermee bezig te zijn en positieve aandacht te geven aan je partner en dat gebeurt veel sneller in het alledaagse sleurleven.”