Na de bekentenis van Stephanie Coorevits: dit zegt de wetenschap over ‘friends with benefits’ Margo Verhasselt

29 maart 2019

14u31

Bron: Refinery 29 0 Seks & Relaties Stephanie Coorevits, de zus van Annelien Coorevits, heeft haar happy single-leven ingeruild voor een relatie met haar ‘friend with benefits’. Eind goed, al goed voor Stephanie. Maar is het een goed idee om aan zo’n casual relatie te beginnen? De wetenschap geeft het antwoord.

In haar nieuw boek ‘handleiding voor de single’ spreekt ze zichzelf eigenlijk ietwat tegen en waarschuwt ze voor de gevaren die er bij een seksuele relatie met een ‘gewone’ vriend komen kijken: jij kan gevoelens krijgen, de vriend kan gevoelens krijgen en als het niet goed afloopt? Dan ben je misschien je bedpartner én goede vriend kwijt.

We denken er misschien niet vaak over na maar films en televisie beïnvloeden ons beeld over relaties. Wanneer een ‘friends with benefits’-situatie op het scherm verschijnt, betekent dat meestal heel wat drama of juist een extreme happy ending waarbij beide partners voor elkaar gemaakt zijn. Wat de uitkomst ook is; er wordt ons aangeleerd dat een casual seksrelatie niet werkt. Maar dat spreekt de wetenschap tegen.

Een onderzoek dat gepubliceerd werd in Archives of Sexual Behavior toont aan dat mensen die blij zijn met hun FWB-relatie zich verbonden voelen aan de partner, voor hen dingen willen opgeven en niet snel op zoek gaan naar een alternatief. De onderzoekers bekeken daarvoor de casual seksrelaties van 171 studenten. De proefpersonen hadden allemaal minstens één casual relatie met een vriend gehad in het afgelopen jaar, al was het niet vereist dat die persoon ook deelnam aan het onderzoek.

Opofferen en investeren

Volgens het onderzoek deden de mensen die blij waren met hun situatie allemaal iets dat tegen de romantische komedies ingaat: ze investeerden in de relatie. De studenten die het gelukkigst waren, waren degenen die ‘ja’ zeiden op vragen zoals ‘ik denk na over welke dingen een impact op ons kan hebben’ en ‘ik voel me er goed bij om dingen op te offeren voor mijn FWB-partner’.

‘Dat is dan toch gewoon een relatie?’ hoor ik u al protesteren. Maar niets is minder waar. Mensen zouden vooral investeren in een situatie met casual seks om die zo dramavrij mogelijk te houden. “Wanneer mensen dat doen, wordt hun situatie beter: ze hebben minder conflicten. Wat opgegeven wordt voor elkaar is vaak wat gewone vrienden ook zouden doen", legt Jesse Owen, auteur van de studie, uit.

Maar voor iedereen massaal met zijn vrienden in bed duikt: houd in je achterhoofd dat het een kleinschalige studie was en dat mensen misschien wél teleurgesteld raken wanneer de casual situatie uiteindelijk geen échte relatie wordt.