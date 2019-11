Mute, blokkeer, ontvolg: hoe ga je op sociale media om met een relatiebreuk? Liesbeth De Corte

13 november 2019

10u08 0 Seks & Relaties De pijnlijke relatiebreuk is achter de rug: jullie hebben besloten om elk je eigen weg te volgen en dat lukt ook aardig. Behalve op sociale media, waar je om de haverklap een post of foto van je ex ziet. Hoe ga je daarmee om? Relatie-expert Chloé De Bie geeft advies.

In tijden van Instagram en Facebook is het des te moeilijker geworden om uit elkaar te gaan. Kijk maar naar André Hazes. De Nederlandse zanger legde de voorbije dagen een amoureus brokkenparcours af op sociale media. Eerst stuurde zijn manager een persbericht de wereld in om bekend te maken dat hij en zijn vrouw Monique Westerberg een punt hadden gezet achter hun relatie. Vervolgens reageerde Monique furieus omdat ze niet op de hoogte was van het bericht én liet ze een bommetje vallen: André Hazes heeft al een nieuwe liefde. Wat volgde was gekissebis op sociale media, met als ultieme move een foto van hun zoontje André Hazes junior die een middelvinger uitsteekt naar papalief. Om maar te zeggen: wat een soep.

Relatiestatus: onbekend

Ook voor de modale Vlaming is het lastig om te besluiten hoe je een break-up aanpakt op sociale media. Dat bevestigt klinisch seksuologe, psychologe en relatietherapeut Chloé De Bie. “In het prille begin willen verliefde tortelduifjes van de daken schreeuwen dat ze dolgelukkig zijn. Met toeters en bellen passen we op Facebook en co. onze status aan van ‘single’ naar ‘in een relatie’. Maar als zo’n romance op de klippen loopt, keert het tij en moeten we opnieuw die status aanpassen. Dat kan best pijnlijk zijn. Zeker als vrienden erop reageren. We mogen niet vergeten dat ons liefdesleven een privékwestie is, dus we kunnen er ook voor kiezen om de relatiestatus te verbergen op sociale media.”

Dan duikt er ook meteen een nieuw dilemma op. Wat doe je met je ex? Blokkeren, ontvrienden, ontvolgen of toch online bevriend blijven? Jammer genoeg bestaat er geen hapklaar antwoord. Volgens De Bie hangt veel af van de breuk. “Als koppels vriendschappelijk uit elkaar gaan, is het best mogelijk om elkaar nog te volgen op sociale media. Dat is zeker het geval als er kinderen in het spel zijn. Dan kan je via het Facebookprofiel kijken wat je ex doet met je kroost.”

In andere situaties is de relatietherapeut voorstander van het digitaal verwijderen van je voormalige partner. Het risico is dat je Facebook, Instagram of Twitter gaat gebruiken om detective te spelen. De Bie: “Verschillende cliënten vertellen dat ze hun ex elke dag in de gaten houden via sociale media. Maar dat is een vorm van zelfkwelling. ‘Kijk, op deze foto zie je dat ze is gaan feesten met vriendinnen. Ze is me vast en zeker al vergeten.’ Of: ‘In zijn laatste post staat hij naast een onbekend meisje. Ben ik al vervangen?’ Je kent de context achter die foto’s niet en gaat het opblazen. De kans is trouwens groot dat je een foute conclusie maakt, want iedereen zet enkel de mooie, plezante foto’s online.”

Kan je jezelf hierin herkennen? Dan moet je jezelf afvragen wat voor voordelen je digitale vriendschap nog biedt. Als het antwoord maar povertjes is, kies je het best voor een digitale detox of kan je iemand (tijdelijk) blokkeren. “Dat geldt bij uitbreiding voor al je vrienden op sociale media. Als mensen je op sociale media een onprettig of jaloers gevoel bezorgen, kan je ze beter ontvolgen”, meent De Bie.

Wat met foto’s?

Ook over gemeenschappelijke foto’s op online media breken veel mensen hun hoofd. Moet je die de virtuele vuilbak in kieperen, ook als je er zelf goed opstaat? Chloé De Bie maakt de vergelijking met haar huis: “Daar hangen ook geen foto’s op van mijn ex. Dat zou vreemd zijn. Waarom zouden we die op sociale media wel bewaren? Als je relatie voorbij is, moet je die kiekjes niet wissen, maar je kan ze wel verbergen in een mapje op je computer zodat je er niet continu mee geconfronteerd wordt.”

En daarmee slaat De Bie meteen de nagel op de kop: je kan je ex-lief blokkeren en foto’s verbergen, maar je kan de situatie niet negeren. Je kan elkaar immers nog tegen het lijf lopen op straat, in de supermarkt of zelfs bij gemeenschappelijke vrienden. En dat laatste kan offline én online gebeuren. “Dat hoort er nu eenmaal bij”, stelt de relatie-expert. “Je moet leren omgaan met de breuk en beseffen dat je alle twee het leven weer probeert op te pakken.”