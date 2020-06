MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez en Miss België Celine Van Ouytsel gingen op blind date: “We zijn allebei controlefreaks”

Seks & Relaties Een blind date tussen Miss België Celine Van Ouytsel (23) en een van de meest begeerde vrijgezellen van dit koninkrijk, MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez (34). NINA speelde voor go-between. En zag dat het klikte. Enkele dagen later zat iedereen in zijn kot. Ons interview ging in de schuif. Nu de lucht opklaart, delen we graag deze unieke ontmoeting.

Eerst even dit. De lockdown verliep niet voor iedereen even prettig. Georges-Louis Bouchez slaagde er als minister in om ongeveer zijn halve partij in de regering te loodsen en werd ook nog voorzitter van een voetbalploeg. Bij Miss België Celine Van Ouytsel was er minder goed nieuws. Ze verloor haar oma aan COVID-19.

Celine: “In maart kreeg oma een verkoudheid. Een test wees uit dat ze positief was. Ze hield de moed erin. Maar begin april gingen haar longen achteruit. Dan is ze overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is het heel snel gegaan. Dinsdagavond 7 april zat ik bij Gert Late Night. Daar heb ik nog over haar gebabbeld. Hoe sterk ze zich wel hield. Die nacht is oma overleden. (even stil) Dat was een serieuze klap. Sinds ze in het ziekenhuis lag, hebben we haar niet meer gezien of gehoord. Op 21 juli zou ze 81 geworden zijn. Oma was mijn grootste fan en supporter. Ik vind veel troost in het feit dat ze nog meegemaakt heeft dat ik Miss België werd. Mijn opa heeft het heel moeilijk. Ik probeer troost te bieden, maar in tijden van corona is dat moeilijk.”

Georges-Louis: “Onze ontmoeting die dag was – achteraf gezien – het laatste redelijk onbezorgde moment in maanden. We wisten toen wel dat er iets op ons afkwam. Maar niet dat het van die omvang zou zijn. Voor mij zijn de weken daarna tamelijk hectisch geweest. Te beginnen met de onderhandelingen over de doorstart van de regering-Wilmès. Toen die afgerond waren, zat onze partij met veel ministers op alle politieke niveaus. Er moest veel overlegd en beslist worden. Al die vergaderingen vonden plaats via videoconferentie. Ikzelf zat met een zeer kleine ploeg op het MR-hoofdkwartier. Beetje onwezenlijk. Ons gebouw ligt aan de kleine ring, vlak bij de Louizalaan. Geen betere plek om te zien hoe het leven echt stilviel. Op de tiende verdieping is er een appartement voor de voorzitter. Ik ben de hele tijd daar gebleven, want het waren zeer lange dagen. ’s Avonds Deliveroo en Uber Eats. Eén keer heb ik zelf pasta ­gemaakt. Ik ben geen keukenprins. (lacht)”

Voor Bouchez was deze periode de drukste uit zijn leven. Exact het tegenovergestelde bij Miss België. Wat voor Celine Van Ouytsel ‘haar’ jaar moest worden, draaide heel anders uit dan verwacht.

Celine: “Ik had een drukke agenda. Modeshows, evenementen. Alles is geannuleerd. Het is balen. Maar het is voor mij niet erger dan voor een ander. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Ik probeer wat routine te kweken. ’s Avonds laat met de hond gaan wandelen, enzovoort. Kleine dingen. Ik voel dat ik dat nodig heb. Want ik heb nu wel veel tijd, maar ik ben een bezige bij. Voor mij is het heel moeilijk om niks te doen.”

“Stilaan komt het weer op gang. Een radiospotje. Een fotoshoot. Buiten. De fotograaf met mondmasker. En ik die zelf mijn make-up en haar doe. Maar het zal nooit meer worden zoals gepland. Het grootste en leukste deel van je takenpakket als Miss België is mensen ontmoeten, aanwezig zijn op evenementen, reizen. Alles wat nu niet mag. Het is jammer. Het enige wat ik kan doen, is positief blijven. Wat niet wil niet zeggen dat ik elke dag gelukkig ben. Maar ik ­geloof wel dat er betere tijden zullen komen.”

Tijdens de lockdown was Miss België zeer actief op sociale media.

Celine: “Elke dag. Ik heb veel jonge volgers en probeer te sensibiliseren. Voor hen is het nog moeilijker om zich aan de regels te houden. Ik vind dat heel belangrijk. Wie dat niet doet, vind ik egoïstisch. Het overkomt jou misschien niet, omdat je jong bent. Maar je familie misschien wél. Ik wil niet dat iemand meemaakt wat ik meegemaakt heb.”

Georges-Louis: “Ik heb dat opgemerkt. Proficiat daarvoor. Wij als politici, de overheid, bereiken lang niet alle mensen met onze communicatie. In deze crisis hebben ‘influencers’ zoals Celine héél belangrijk werk geleverd. Ik ben haar – en alle anderen – daar zeer dankbaar voor.”

Zelf deed Bouchez tussen de drukke politieke bedrijven door ook aan ‘goede werken’. Hij zette mee zijn schouders onder Francs Borains, een voetbalclub uit zijn streek.

Georges-Louis: “Een fusie met een andere club liep mis. Dus heb ik meegewerkt aan deze oplossing. Sportief doen ze het goed. Nu is er ook naast het veld perspectief. Zo’n initiatief kan een ‘trekker’ zijn in een regio als de mijne. Het is een toekomstgericht project. Een signaal dat er gewerkt moet worden aan het postcovidtijdperk. Vroeg of laat komen de goede tijden terug. Al lijkt dat misschien nog verre toekomst.”

Iets meer nabije toekomst: de vakantie. In eigen land dit jaar?

Celine: “Ja, ik denk het wel. Maar dat kan ook mooi zijn. Ik heb geen tweede verblijf. Maar we hebben een tuin. Ik geniet daar erg van.”

Georges-Louis: “Voor mij zal er dit jaar niet veel vakantie zijn, vrees ik. De onderhandelingen over een nieuwe regering staan nu terug op de agenda. Mocht er toch ergens een break vallen van een paar dagen, dan trek ik naar de Belgische kust. Al van kinds af kom ik daar doodgraag. Ik hou van de sfeer. En ik ga er ook aan mijn Nederlands werken. Verder misschien ook nog een weekendje Ardennen.”

Hebben jullie eigenlijk nog iets van elkaar gehoord sindsdien?

Celine: “Ja, vlak na de shoot. We hebben elkaar veel moed gewenst. En we kijken allebei heel erg uit naar ‘onze’ NINA.”

FLASHBACK (onderstaand deel van het interview werd afgenomen voor de coronacrisis)

Een journalist zei: ‘Neem een Vlaams lief. Miss België bijvoorbeeld.’ NINA heeft dat opgepikt. Georges-Louis Bouchez

Hebben jullie dit al eerder gedaan?

Celine: “Nee, nooit.”

Georges-Louis: “Ook voor mij is dit de eerste keer. Maar ik denk dat ik weet hoe het in de haak zit. (kijkt naar haar) Ik sprak met een journalist (Martin Buxant, red.) over het feit dat ik als voorzitter van de MR nu meer in contact zal komen met Vlamingen, op de Vlaamse tv zal moeten spreken, enzovoort. Hij zei: ‘Neem een Vlaams lief. Miss België bijvoorbeeld.’ NINA heeft dat opgepikt.”

Celine: “Ik wist van niks. Voor mij was dit een verrassing.”

Blind date dus. Jullie hebben niks tegen het principe?

Georges-Louis: “Dat hangt af van wie er aan de andere kant van de tafel zit (lacht).”

Celine: “Een echte blind date zou ik nooit doen. Ik ben een controlefreak. Ik zou op voorhand willen weten hoe hij eruitziet. Je hebt tegenwoordig veel ‘catfish’ hè.” (Georges-Louis lacht)

Georges-Louis: “Stel u voor. Dat ik denk dat ik een date heb met jou en dat hij (wijst naar mij, red.) komt opdagen.”

Welke eigenschappen vinden jullie belangrijk bij een partner?

Celine: “(snel) Respect en vertrouwen. Ik heb geen voorkeurstype. Blank, zwart. Kort haar, lang haar. Maakt niet uit. Ze moeten respect hebben. Voor mij. En ook voor mijn familie. En er moet vertrouwen zijn. Als dat er niet is, dan is er niks.”

Georges-Louis: “Vertrouwen is inderdaad belangrijk. Zeker als je in een wereld zit als de mijne. Druk leven. Vaak en laat weg. Ik hecht ook aan humor. Op dat gebied heb ik echt een ‘match’ nodig. Er moet ‘fun’ zijn, een goede verstandhouding.”

Celine: “De neuzen moeten wel in dezelfde richting staan, ja.”

Georges-Louis: “Een duo werkt alleen als je elkaars minpuntjes liefhebt. Alleen maar van de goede kanten houden, dat kan iedereen. Probleem is dat veel mensen zichzelf regeltjes opleggen. ‘Ik wil zo’n partner, dat soort job, op mijn dertigste wil ik een huis en op mijn 32ste een kind.’ Dan mis je de essentie. Je moet openstaan voor de dingen. ‘Be aware’, zou Jean-Claude Van Damme zeggen. Een van de grote voordelen van de politiek is dat je met iedereen in contact komt. Als je openstaat voor de dingen, is het een buitengewoon boeiend en bovendien verrijkend leven.”

(plagerig) Een beetje zoals de journalistiek.

Georges-Louis: “(ernstig) Inderdaad. Als ik niet in de politiek gegaan was, had ik graag in de formule 1 gereden. Of iets in de journalistiek gedaan. Om dezelfde reden. Dingen ontdekken. Mensen ontmoeten. Een invloed hebben op de samenleving.”

Mooie vrouwen klagen soms dat hun schoonheid mannen afschrikt. Last van, Celine?

Celine: “Momenteel heb ik geen vriendje. Schrik ik ze af? Ik denk het niet. Volgens mij ben ik de juiste nog niet tegengekomen.”

Georges-Louis: “Het legt toch extra druk. Je loopt als ‘hofmaker’ niet graag een blauwtje. Mannen aanvaarden ook niet ­altijd de gevolgen als ze met een mooie vrouw zijn. Ik heb dat gezien bij vrienden. Dat ze het niet kunnen hebben dat hun vriendin (te) veel aandacht krijgt.”

Mannen met macht schijnen dan weer vrouwen aan te trekken als magneten, mijnheer Bouchez.

Celine: “(snel) En vrouwen met macht? Ik ben een feministe, hè. Ik zal zeker niet met iemand gaan omdat hij macht heeft. Integendeel. Mijn partner moet wel ambitieus zijn. Maar ik zal zelf hard werken om een carrière op te bouwen.”

Georges-Louis: “Macht is nooit voor eeuwig. Zeker in de politiek. Dus ik hoop dat ik dat niet nodig heb om aantrekkelijk te zijn. Zelfvertrouwen is een troef. Zeker als je een mooie vrouw tegenkomt (lacht). Wie slaagt in de politiek geniet van bekendheid. Dat maakt de dingen soms makkelijker. Keerzijde van de medaille is dat sommigen denken dat ze – omdat ze macht hebben – zich alles kunnen permitteren. Dat is onvergeeflijk.”

Even een test. Volgens psychologen moet je bij je eerste ontmoeting bepaalde vragen stellen om de ander te leren kennen. Zoals: wat is het laatste waar je over opgeschept hebt tegen je moeder?

Celine: “Mijn verkiezing tot Miss België natuurlijk. En mijn ­diploma. Ik ben héél trots op mijn master in de rechten. In vijf jaar behaald. Heel veel geweend. Ongeveer bij elk examen dacht ik dat het misliep (lacht). Ik heb daar hard voor moeten werken. Net als voor Miss België trouwens. Ik schep over die dingen nu wel niet echt op tegen mijn mama. Zij is mijn grootste fan, mijn beste vriendin.”

Georges-Louis: “Mijn mama was de eerste die ik gebeld heb toen ik wist dat ik voorzitter werd. Ik wilde dat ze dat uit mijn mond vernam en niet via de media. Zij was heel trots de dag dat ik naar de koning ging voor mijn aanstelling als formateur. Voor mijn mama staan de koning en de monarchie op een voetstuk. Toen ik het paleis buitenstapte, wist ik zeker dat ze zat te kijken. Dat deed me veel plezier.”

Je mag één advies vragen aan iemand die nog leeft of al dood is. Wat vraag je en aan wie?

Celine: “Ik stel mijn vraag aan mijn mama. Ze is de enige die ik honderd procent vertrouw. Zij zegt ook dingen die ­niemand anders durft te zeggen.”

Georges-Louis: (na lang aarzelen) “Ik loop naar Winston Churchill (oud-premier van het Verenigd Koninkrijk, onder meer tijdens WO II, red). Voor om het even welk advies. Wat mij fascineert, is dat hij jaren van mislukking naar mislukking liep. Maar hij had de mentale kracht en het doorzettingsvermogen om te wachten tot ‘zijn moment’ daar was. In de politiek is dat een grote gave. In het leven ook. Weten wat je wil. Ook als alles tegen jou is, zeggen: ‘Je maintiens le cap, ik wijk niet van mijn koers af.’ Een moeilijke oefening. Want de grens tussen koppigheid en de moed om door te zetten is flinterdun.”

Churchill was een depressieve alcoholicus.

Georges-Louis: “Ik drink geen druppel.”

Celine: “Ik ook niet! Ik ben een controlefreak.”

Georges-Louis: “Ik ook. Op het maniakale af. Alles moet perfect en ordelijk zijn. Alle dossiers tot in de puntjes voorbereid. Dat is de enige manier om productief te zijn. Bij mijn aantreden als voorzitter heb ik de ronde van het partijhoofdkwartier gedaan en bureaus, kasten en stoelen herschikt.”

En ’s avonds check je of het licht uit is, zoals generaal De Gaulle (eerste president van Frankrijk, red.) vroeger in het Elysée?

Georges-Louis: “Als ik langs ons hoofdkwartier rij en zie dat er nog licht brandt, ga ik naar binnen om dat uit te doen, ja. Ik heb een hekel aan verkwisting. En als politicus moet je het goede voorbeeld geven.”

Nog eentje uit ons lijstje. Maak je ’s ochtends je bed op?

Celine: “Ja. Als mama dit leest zal ze zeggen: ‘Dat is niet waar.’ Soms vergeet ik het.”

Georges-Louis: “’s Morgens je bed opmaken? ’s Morgens moet je je bed verluchten. En ’s avonds maak je het op. Zo doe ik het. Maar ik slaap niet altijd thuis. Ik overnacht vaak op de partij.”

Ik had ooit een date met een jongen met extreme politieke ideeën. Wat een turn-off Celine Van Ouytsel

Wat was de ergste date die je ooit meemaakte?

Celine: “Ik date niet veel. Ik doe dat niet zo graag. Maar de ergste ... (kijkt naar Georges-Louis) Ga jij maar eerst ...”

Georges-Louis: “Ik durf het bijna niet te vertellen, want ik denk dat ze zich zal ­herkennen. Ik ging haar ophalen. Eerste verrassing. Met Instagram en al die filters kan je veel. Bon, ze zag er ‘iets anders’ uit. We vonden geen parking. De restaurants waren volzet of dicht. Uiteindelijk kwamen we terecht in een vreselijk restaurant waar de tafeltjes te dicht bij elkaar stonden, met beslagen ruiten. Het gesprek leek nergens naar. Ik had maar één ding in mijn hoofd: hoe raak ik hier zo snel mogelijk weg? Om tien uur ’s avonds was ik thuis.”

Celine: “Mijn beste vriend weet altijd wanneer ik op date ga en ik kan hem mij dan laten opbellen zodat ik kan ‘escapen’. Mijn laatste date, een jaar geleden, was met een sympathieke jongen. Maar hij had nogal extreme politieke ideeën. Te rechts. Dan gaat er meteen een alarmbel af bij mij. Want politiek zal dan wel niet het enige zijn waar hij extreem over denkt. Het was meteen de laatste keer.”

Stel, een fee tovert je leven perfect. Wat verandert ze?

Celine: “Een perfect leven bestaat niet. Wie dat verwacht, loopt met zijn of haar hoofd tegen de muur. Ik werd vroeger gepest, maar dat maakt me net sterker. Als ik iets zou willen, dan is dat de zekerheid van een goede gezondheid. Voor mij en mijn familie. Al de rest is bijzaak.”

Georges-Louis: “Ik doe wat ik graag doe. Politiek is een passie. ­Invloed hebben en de dingen de goede richting uit sturen, is een plezier. Wat alles perfect zou maken, is een stabiel privéleven.”

Hoe wil je later herinnerd worden?

Celine: “Als iemand met wie het goed toeven was. Een toffe Kempische meid. En als iemand die de wereld van enkelen ten goede veranderd heeft. Dat is ook de reden waarom ik rechten gestudeerd heb. Als advocaat of magistraat heb je impact op het leven van anderen.”

Georges-Louis: “Als een eerlijk en oprecht iemand. Politiek hoeft men met mij niet akkoord te gaan. Het is aan mij om anderen te overtuigen. Dat doe ik met een oprecht engagement. Wat mij het meest raakt, is wanneer men dat in twijfel trekt.”

Wanneer heb je je de laatste keer beschaamd gevoeld over iets?

Celine: “Dat weet iedereen wel zeker? Tijdens de finale van Miss België. Ik ging tegen de grond en er viel een beha uit mijn kleed. Voor alle duidelijkheid nog eens: níét de mijne. Het was gênant. Maar het is niet zo dat ik me daarvoor geneer. Iedereen maakt weleens zoiets mee. Vallen. Opstaan. Doorgaan.”

Georges-Louis: “Ik vond dat indrukwekkend. Velen zouden compleet gedestabiliseerd zijn voor de rest van de avond. Jij bleef lachen. En werkte de rest af alsof er niks gebeurd was. Chapeau.”

Celine: “Merci. Mocht ik nu niet gewonnen hebben, dan zou ik altijd wel blijven denken ... Maar bon, het zijn zulke dingen die het leven tof maken. Je kan eens met jezelf lachen. Ik vind zelfrelativering belangrijk.”

Georges-Louis: “Mij overkomt het weleens dat ik iets zeg waarvan je op het moment dat het uit je mond rolt, beseft dat het anderen raakt, maar dat het te laat is om je woorden weer in te slikken. Waarna je probeert om je eruit te praten, wat de zaak nog erger maakt. Verder kan ik geen voorbeeld geven. Omdat ik niet lang stilsta bij wat fout ging. Ik onthou alleen het positieve. Jij ook, hè?”

Celine: “Ja. (toont haar Wikipedia-pagina) ‘The queen of the quick recovery’, dat ben ik.”

Hoe brengen jullie je vrije tijd door?

Celine: “Ik ga graag naar Antwerpen. Uit eten. Ik heb een hond, Ralph. Ik lees graag en ik ga graag naar de film. Of ik neem tijd voor familie en vrienden. Voor mezelf.”

Georges-Louis: “Ik ben gek van formule 1. Koers kijken. Zelf rijden. Ik ga graag naar de film. Ik sport zo veel mogelijk. Vrienden en familie bezoeken. Maar ik heb weinig vrije tijd. Ik werk hard. Na mijn verkiezing als voorzitter heb ik mijn ouders vier weken niet gezien.”

Laatste vraag. Ik geef 20 miljoen. Wat doe je daarmee?

Celine: “Het verwachte antwoord zijn nu alle goeie doelen. ­Alleen gelooft niemand dat.”

Georges-Louis: “Ik zou tien miljoen productief investeren in mijn stad. In nieuwe technologie, zelfrijdende auto’s of zo. In Bergen is 47% van de jongeren die geen hogere studies gedaan hebben werkloos. Ik zeg ‘productief’, omdat links in Wallonië vaak geld ‘uitdeelt’; zoveel voor gezondheid, zoveel voor justitie. Je moet er net voor zorgen dat geld meer middelen creëert. De rest investeer ik in de autosport. Aandelen in een formule 1-stal.”

Celine: “Een deel geef ik aan het goeie doel van Miss België in Cambodja. Een ander goed doel is Kom op tegen Kanker. Ik ben daar al een paar keer mee geconfronteerd. Mijn papa is gelukkig genezen, mijn tante en mijn opa helaas niet. Ik zou een huis kopen voor mijn ouders. De rest zet ik opzij. Gewoon op de bank. Niet op de beurs. Hoe vaak heb ik vandaag al gezegd dat ik een controlefreak ben? (lacht)”