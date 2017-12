Moet je foto's van een ex-lief bijhouden of weggooien? ND

15u59

Seks & Relaties In de categorie dilemma's na een relatiebreuk: die mooie vakantiefoto's waar jullie beide stralend op staan, gooi je die voor je eigen bestwil beter in de prullenmand of mag je ze eeuwig koesteren? Als de vraag zichzelf niet spontaan oplost, ("ritueel verbranden die boel, rotzak!") is er gelukkig nog datingexpert April Masini die tips geeft.

Het antwoord op deze vraag is vanzelfsprekend niet eenduidig en hangt van de situatie af. Elite Daily vroeg het aan datingexperte April Masini, en zij somt verschillende situaties op waarvan je beslissing kan afhangen.

1. Je bent zelf weg gegaan

Was het al dan niet gedeeltelijk je eigen beslissing om een punt achter de relatie te zetten en ben je hier helemaal oké mee? Dan kan het helemaal geen kwaad om jullie mooie kiekjes samen bij te houden. Al is er nog een verschil tussen ze ergens wegstoppen, en ze een prominente plek in je (nieuwe) appartement bezorgen. "Het is geen goed idee om ze centraal in je woonkamer te zetten, een plek op je nachtkastje te geven of er op sociale media uitgebreid mee te blijven pronken," tipt Masini.

2. Je nieuwe lief is onzeker

Gesteld dat je intussen een nieuwe partner hebt, is het fair om rekening te houden met zijn noden en behoeften. Geef toe: voor hem of haar is het niet leuk als jij in de bovenste lade van het nachtkastje nog een reeks foto's van je ex-lief hebt rondslingeren die je af en toe bekijkt. Al helemaal niet als je nieuwe partner nogal onzeker is. "Als je nieuwe partner zich er oncomfortabel bij voelt, doe ze dan weg. De toekomst is altijd belangrijker dan het verleden," aldus Masini. Wil je ze écht niet weggooien, communiceer dat dan duidelijk aan je partner, maar zorg ervoor dat ze nergens in het zicht liggen.

3. Je zoekt iemand nieuw (of net niet)

Na een verwerkingsproces helemaal klaar voor een nieuw liefdesavontuur? Dan loop je beter ook niet met die foto's te koop. "Afbeeldingen met je ex op sociale media of in je woonst, zijn signalen voor een nieuwe potentiële partner dat je nog niet klaar bent voor iets nieuws," analyseert Masini. Wil je net helemaal geen nieuwe relatie en ben je alleen uit op een flirt, dan kan het net wél een subtiel signaal zijn om die foto's duidelijk in het zicht te laten hangen. Al is er open over praten natuurlijk nog altijd een beter idee dan hopen op de magische kracht van subtiele signalen.

4. Je hebt het moeilijk om erover te raken

Zit je nog diep in de put over je relatiebreuk, dan kan je die foto's beter zo ver mogelijk wegstoppen of zelfs weggooien om jezelf te beschermen. "Foto's van je ex doen je voortdurend aan hem of haar denken, en dat maakt de pijn van een relatiebreuk nog heviger," legt Masini uit. Hou ze daarom zoveel mogelijk uit je buurt. Krijg je het niet over je hart om ze definitief weg te gooien? Geef ze desnoods tijdelijk aan een vriendin, als je vreest daar later spijt van te krijgen.

Samengevat blijft het natuurlijk jouw beslissing of je foto's al dan niet wil bijhouden. Maar als je merkt dat het een negatief effect heeft op je verwerkingsproces of je nieuwe relatie, dan is het geen slecht idee om het verleden te laten voor wat het is.

