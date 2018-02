Moet je als minnaar of minnares de partner van je geliefde inlichten over jullie affaire? ND

16 februari 2018

11u12

Bron: The Huffington Post 1 Seks & Relaties Het is een klassiek ethisch vraagstuk voor minnaars of minnaressen die een affaire beginnen met iemand die getrouwd is. Vertel je de man of vrouw van jouw geliefde dat jullie iets hebben samen? Relatietherapeuten geven advies in verschillende situaties: "Wie hoopt om de ander eindelijk volledig voor zichzelf te winnen door het te vertellen, heeft het mis. Zo werkt liefde niet."

Om even een open deur in te trappen: een pasklaar antwoord op deze vraag is er uiteraard niet. Veel hangt bijvoorbeeld af van de aard van de affaire en hoelang ze al aan de gang is. "Het is een groot verschil of het gaat om een eenmalig slippertje, of afspreken op regelmatige basis," legt psycholoog en sekstherapeute Megan Fleming uit New York uit. "Als de affaire of het slippertje voorbij is en de andere persoon koos voor zijn of haar huwelijk, zou ik aanraden om erover te zwijgen," tipt ze. "Het is zwaar om zo'n geheim te moeten bewaren, maar je wil ook geen relatie verwoesten die het koppel al opnieuw aan het opbouwen is door plots met die informatie te komen aandraven." Uiteindelijk is het de relatie van de getrouwde persoon die op het spel staat, en kan je die beslissing niet in zijn of haar plaats nemen.

Wraak nemen

Gaat het over een langdurige affaire die nog steeds aan de gang is, dan is het belangrijk om goed na te denken over waarom je de man of vrouw van je geliefde op de hoogte wil brengen, benadrukt psychologe Alicia Clark uit Washington. "Wanneer je als minnaar of minnares aan de kant wordt gezet, wil je vaak wraak nemen of terug een gevoel van macht verwerven door de affaire aan het licht te brengen. Maar dat werkt zelden in je voordeel. Je wil het vertellen om je geliefde te straffen dat hij of zij niet voor jou kiest, of om toch iets van legitimiteit te geven aan wat jullie hebben of hadden. Maar in de praktijk zal het niet bevredigend zijn om het te vertellen en slaat het je in je gezicht terug."

Uit goede bedoelingen

Toch kan het willen opbiechten ook uit goede wil voortkomen. Als je bijvoorbeeld niet wist dat je geliefde ook al getrouwd was met iemand, waardoor je zelf schrikt en uit goede bedoelingen de partner op de hoogte wil stellen. "Het vertellen kan een crisis in hun huwelijk veroorzaken, maar ik zeg altijd: een crisis betekent net dat er potentieel is voor het getrouwde koppel. Je creëert daardoor een situatie waarbij je bepaalde gesprekken moet hebben die je voorheen niet had, over verschillende verlangens en behoeften. Zo kan een huwelijk er sterker uitkomen."

Valse hoop

De slechtst mogelijke motivatie om de partner van je geliefde op de hoogte te brengen? Dat is stiekem hopen dat het huwelijk beëindigd wordt en jij eindelijk op de eerste plaats zal komen. "Als je denkt dat het opbiechten ervoor zorgt dat je geliefde rechtstreeks in je armen zal komen lopen, dan heb je het mis. Zo werkt liefde niet." De experten willen nog benadrukken dat elke situatie anders is, en er geen juist antwoord bestaat op de vraag of je het moet vertellen. Maar eens goed nadenken over de intenties die je hebt bij dat opbiechten, kan je alvast wel op weg helpen.