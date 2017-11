Miniseks, telefoonflirten en de reset: het geheim van een gelukkige relatie zit in 5 minuutjes per dag SV

17u17 2 Thinkstock Seks & Relaties "Een relatie goed en spannend houden is soms best lastig. Zeker als je allebei een fulltimebaan hebt, een sociaal leven wilt onderhouden, wellicht kinderen hebt en ook nog eens regelmatig wil sporten," zo begint huwelijksexpert Paulien Timmer haar nieuwe boek, 'Relatieboosters'. Zelf zweert ze erbij: "Het zijn 50 simpele tips die je dagelijks kunt uitvoeren om je relatie te versterken." En wij verklappen er alvast een paar.

"De dingen die je elke dag doet voor en met je partner, maken of breken je relatie," aldus Paulien. "Deze tips zijn klein, concreet en nemen niet veel tijd in beslag. Veel van die boosters zijn geïnspireerd door hoe de 'experts' hun relatie vormgeven: je doet de dingen die gelukkige koppels doen. Dat voelt in het begin misschien een beetje gek, geforceerd, alsof het dan niet 'echt' is, maar dat went snel en voordat je het weet voelt het helemaal natuurlijk en zie je het effect ervan."

1. De 5-minuten-verliefdvragen

"Je gedachten beïnvloeden je gevoel, en welke gedachten je kiest, bepaalt voor een deel hoe je je voelt over de relatie. Dus waarom niet een tijd de taal van verliefdheid weer spreken? Vul een paar dagen één van onderstaande zinnen aan. Als je dit serieus doet, kan het zijn dat je op een heel andere manier naar je partner gaat kijken!"

'Ik voelde me zo ... toen hij ...'

'Ik ben zo blij dat hij ...'

'Ik vond het moment dat hij vandaag ...'

'Ik hou ervan dat wij samen ...'



Praktisch:

Wat: maak 1x per dag 1 zin af

Wanneer: 's avonds voor dat je gaat slapen

Hoe lang: 3 minuten

2. De miniseksmega's

"Seks is ontzettend belangrijk voor je relatie. Sterker nog: hoe vaker je seks hebt, hoe gelukkiger je relatie. Maar daar heb je niet altijd tijd of zin voor. En dat is normaal. Wat nou als we de hij-moet-klaarkomen, zij-moet-klaarkomen, we-moeten-vierentachtig-standjes-doen even loslaten en de drempel heel wat verder naar beneden halen. Miniseks. Het is heel simpel: terwijl je op elkaar of achter elkaar ligt, breng je de penis in de vagina voor 5 minuten. Gebruik glijmiddel als dat nodig is. Adem rustig, niemand hoeft te presteren met wat dan ook. Jullie hartslagen zullen volledig op elkaar afstemmen, en je zal je meer verbonden voelen, op een diepere manier dan wanneer je gewoon knuffelt. Spreek af dat deze miniseks niet uitloopt op gewone seks, want dan blijft de drempel toch elke keer hoog.

Praktisch:

Wat: miniseks

Wanneer: elke avond (om in een ritme te komen en te blijven) voor het slapengaan

Hoelang: 5 minuten, in slaap vallen mag.

3. De alarm-sessiebooster

"Knuffelen heeft magische krachten. Onderzoeken hebben aangetoond dat stellen die regelmatig knuffelen en elkaar vasthouden in bed een veel grotere kans hebben op een gezonde relatie. Zet je alarm morgenochtend 5 minuten eerder en ga tegen elkaar aanliggen terwijl je langzaam wakker wordt. Wanneer de één eerder wakker wordt dan de ander, kan de vroege opstaander later nog even terugkomen om te knuffelen, of de late opstaander 5 minuutjes half wakker worden om te knuffelen en daarna weer verder slapen. Op deze manier begin je de dag verbonden en kun je bijvoorbeeld meer stress aan."

Praktisch:

Wat: elke ochtend 5 minuten knuffelen

Wanneer: 's ochtends als je wakker wordt

Hoelang: 5 minuten

4. De phone-flirtbooster

"Wees eerlijk; hoeveel van jullie gesprekken gaan over wie er wanneer naar de supermarkt kan en wanneer de kinderen moeten worden opgehaald? Telefoonflirten kost bijna geen tijd, het is makkelijk, je wordt niet afgeleid, én je kan ze eindeloos teruglezen (en blijven glimlachen). Je kunt dit op verschillende manieren aanpakken, om het echt te integreren in jullie relatie. Eén manier is dat voor elk praktisch ding dat jullie bespreken, je twee lieve, leuke, flirterige dingen stuurt. Een andere manier is om dit te linken aan iets wat je gedurende de dag vaak doet. Bijvoorbeeld koffie of water halen of naar de wc gaan. Op die manier zorg je ervoor dat je eraan denkt en niet verdwaalt in alle dingen die je overdag moet doen."

Praktisch:

Wat: ten minste 1x per dag een flirt-berichtje sturen

Wanneer: als jullie iets praktisch hebben besproken, of op een duidelijk moment tijdens de dag

Hoelang: 1 minuut

5. De reset-booster

"Soms kom je als stel tijdelijk in een negatieve spiraal terecht. Je ergert je aan elkaar, je gedachten over je partner zijn niet bepaald liefdevol en het loopt gewoon allemaal even niet zo lekker. Het is belangrijk om meer positieve gedachten te hebben over je partner dan negatieve, want hoe gelukkig je bent in je relatie hangt niet af van wie je partner is, maar hoe je naar die partner kijkt. Het vervelende is dat je hersenen zo getraind zijn dat ze meer aandacht besteden aan negatieve dingen, omdat die mogelijk een gevaar kunnen vormen. Het is dus niet zo dat je partner echt onmogelijk is om mee te leven, maar dat die negatieve kanten je meer opvallen. Schrijf de belangrijkste dingen op die je storen. Soms helpt het al om deze dingen op te schrijven en denk je er anders over zodra je ze op papier ziet staan. Schrijf vervolgens voor elk negatief ding, drie positieve dingen op. Dit helpt je hersenen opnieuw in te stellen. Er zijn altijd drie positieve dingen te vinden, hoe klein ook."

Praktisch:

Wat: drie positieve eigenschappen opschrijven voor elke negatieve

Wanneer: als je merkt dat je in een negatieve gedachtenspiraal zit

Hoelang: 5 minuten

RV

De andere 45 tips en nog veel meer lees je 'Relatieboosters: een happy relatie in 5 minuten per dag' van Paulien Timmer. Het boek is verschenen bij Prometheus en kost € 16,99.