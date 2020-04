Minder onenightstands en meer echtscheidingen? Seksexperte voorspelt ons liefdesleven na corona

Seks & Relaties Zullen we op een andere manier daten? Creatiever worden in bed? Minder snel een onenightstand hebben? Dit is hoe ons seks- en datingleven er volgens seksuologe Kaat Bollen zal uitzien na het coronatijdperk.

“Hoewel ik mensen langs alle kanten hoor roepen dat ons seks-, relatie- en datingleven er helemaal anders gaat uitzien na de lockdown, verwacht ik geen gigantische verschillen”, steekt de seksuologe van wal. De periode van de lockdown is volgens haar immers net te kort om ervoor te zorgen dat we onze gewoontes volledig zullen aanpassen. “Uit onderzoek blijkt dat er acht tot twaalf weken nodig zijn om onze gewoontes ook daadwerkelijk te veranderen. Wij gaan waarschijnlijk rond negen à tien weken met erg strikte maatregelen zitten. Daardoor fluctueren we er een beetje tussen en zullen we geen écht grote wijzigingen opmerken.”

Horen, zien, ruiken

Al verwacht Bollen wel een aantal kleine veranderingen. Allereerst over de manier waarop we zullen daten. “Ik kan me voorstellen dat mensen na de lockdown meer geneigd zullen zijn om sneller af te spreken in real life. Dat zowel omdat ze heel fel gemerkt hebben dat ze sociaal contact missen, alsook omdat ze beseffen dat iemand zien, zijn of haar stem horen of hun geur ruiken toch wel belangrijke aspecten zijn bij de zoektocht naar een partner.”

Net omdat we die fysieke aanrakingen en gewaarwordingen o zo nodig hebben, vermoedt Bollen dan ook geen daling in de losse seksuele contacten. “Net na de lockdown zullen mensen misschien iets voorzichtiger omspringen met onenightstands, maar seksualiteit is een menselijke basisbehoefte. Onze huidhonger is, zeker op dit moment, zo groot dat de seksuele contacten ook niet lang zullen uitblijven.”

Ook datingapps zullen volgens haar minstens even populair blijven. “Veel alleenstaanden worden nu geconfronteerd met hoe eenzaam ze zich op sommige momenten voelen nu ze hun sociale omgeving niet in levenden lijve kunnen zien. De motivatie om een partner te vinden zal bij sommigen dus hoger liggen dan ervoor waardoor datingapps misschien meer dan ooit zullen boomen.” Al geldt dat volgens Bollen niet voor iedereen. “Er zijn waarschijnlijk ook een hoop singles die net nu ontdekt hebben dat ze eigenlijk wel blij zijn met hun leventje alleen en net minder op zoek zullen gaan naar een partner.”

Er wordt zo’n grote spiegel voorgehouden waardoor sommige koppels beseffen dat ze eigenlijk niet bij elkaar horen en de beslissing nemen uit elkaar te gaan

En wat met koppels die noodgedwongen 24/7 met elkaar moeten doorbrengen, zullen daar ook mensen beseffen dat ze eigenlijk beter af zijn alleen? Bollen: “Deze periode is niet alleen heel confronterend voor alleenstaanden, maar ook voor stellen. Als er normaal gezien een haar in de boter zit, kan je immers makkelijk vluchten in je sociale contacten, hobby of werk. Maar dat is nu niet mogelijk. Je kan nergens naartoe en dus ook niet vluchten voor je relationele problemen.” En dat kan twee richtingen uitgaan volgens de seksuologe. “Er wordt zo’n grote spiegel voorgehouden waardoor sommigen beseffen dat ze eigenlijk niet bij elkaar horen en de beslissing nemen uit elkaar te gaan. Anderzijds word je nu geforceerd om continu samen te leven, wat er net kan voor zorgen dat je actief naar oplossingen zoekt waardoor zelfs een slecht huwelijk gered kan worden. Ik ben dus erg benieuwd of er na de lockdown meer echtscheidingen zullen volgen of niet. Én of er meer lat-relaties zullen ontstaan. Dat wordt waarschijnlijk dé relatievorm van de toekomst, dus het is mogelijk dat de coronacrisis die vorm van samenzijn een duwtje in de rug gaat geven.”

Nieuwe horizonten

Ook wat er tussen de lakens zal gebeuren, kan volgens Bollen verschillende kanten uitgaan. “Ten eerste zijn er mensen die nu en na de lockdown meer zullen experimenteren in bed. Net omdat ze zolang en zoveel tijd samen moeten doorbrengen, zoeken ze misschien nieuwe horizonten op en komen ze creatiever uit de hoek tussen de lakens.” Al denkt de seksuologe dat dat maar over een kleine groep gaat. “Het merendeel van de mensen zit nu thuis met kinderen en veel zorgen aan hun hoofd nu ze misschien hun job moeten combineren met thuisonderwijs. Die zullen hoogstwaarschijnlijk net minder tijd gehad hebben voor seksualiteit of minder zin in seks ervaren tout court omdat ze met zoveel stress kampen. Die koppels zullen vooral een gat in de lucht springen als hun kroost opnieuw naar school kan en zij hun seksleven weer fatsoenlijk kunnen oppikken.”

Kortom, het valt nog af te wachten hoe groot het effect van de lockdown nu precies zal zijn op ons seks- en datingleven. “Mensen zijn gewoontedieren en vervallen snel opnieuw in hun oude gewoontes, zelfs als er zich al veranderingen voordoen, zullen die dus hoogstwaarschijnlijk van korte duur zijn en pikken we ons leventje van ervoor weer gewoon terug op.”

Geen onderwerp waar meer over wordt geschreven en gesproken dan de liefde. Wij verzamelen de beste artikels over lust en liefde in dit dossier.

Lees ook:

Dankzij internet bestellen we onze seksspeeltjes anoniem: “Net dat zorgt voor meer ongelukken” (+)

Nora is pas getrouwd en nu al ongelukkig: “Mijn man verstikt me zo” (+)

Valerie De Booser (40) kiest na Koen Wauters (52) voor iemand jonger: bewust of toeval? Onze expert geeft uitleg(+)