Millennials spenderen meer geld aan hun trouwfeest dan andere generaties

17 juni 2018

Daar zijn ze weer: de millennials. Dat ze big spenders zijn, weten we al. Zo heeft onderzoek aangetoond dat ze hun zuurverdiende centjes maar al te graag aan reizen en koffie geven, en blijkbaar ook aan hun huwelijksfeest.

Ligt het aan ons, of lijkt het wel alsof trouwen opnieuw aan populariteit wint? Het kan kloppen, want het huwelijk heeft de laatste tijd een heuse transformatie ondergaan. Terwijl we vroeger eerst naar de kerk gingen en vervolgens in een feestzaal aanschoven voor een uitgebreid viergangenmenu, mag het nu allemaal wat persoonlijker. En dat mag blijkbaar ook wat meer kosten.

Volgens het Newlywed rapport van WeddingWire spenderen de millennials een pak meer geld aan hun trouwfeest dan andere generaties. Het gemiddelde kostprijsje? Maar liefst € 31.000. Dat gaat dan over de verlovingsring tot het trouwkleed en het eten tijdens de receptie. Gelukkig moeten de meeste koppels dat geld niet alleen op tafel leggen. De meesten krijgen hulp van hun familie, die zowat 60% van alle kosten op hun nemen.

We weten niet hoe het met jullie zit, maar wij moesten toch even slikken toen we dat bedrag lazen. Gelukkig hebben we enkele tips verzameld om het kostenplaatje wat kleiner te maken.

1. Kies je dag slim

Aangezien de meeste koppels op een zaterdag in het huwelijksbootje willen stappen, hangt er aan deze dagen ook het duurste prijskaartje. Wie kans wil maken op een korting, kiest beter voor een vrijdag of zondag. Ook buiten het trouwseizoen elkaar het ja-woord geven, kan je budget doen krimpen.

2. Haast en spoed...

... is zelden goed. En dat is ook van toepassing voor je trouwfeest. Je kan ervoor kiezen om een jaartje langer verloofd te zijn. Op die manier heb je tijd genoeg om prijzen te vergelijken, goedkopere cateringbedrijven te zoeken en de perfecte locatie te vinden.

3. Kies je locatie goed

Over de locatie gesproken: denk logisch na voor je een zaal boekt. In plaats van voor een dure serre te kiezen, kan je misschien een feest organiseren in die gigantische, sprookjesachtige weide van je grootouders. En laat je niet vangen door een zaal met een vaste traiteur. Voor het eetfestijn kan je vaak leukere en goedkopere oplossingen vinden, of zelf enkele gerechten bereiden.

4. Doe de bloemen zelf

Ben je creatief aangelegd? Bestel dan niet voor honderden euro’s bloemen, maar maak de boeketten gewoon zelf. Je vindt tegenwoordig ook bij Ikea, Action en Wibra heel wat toffe nepbloemen waar je - mits wat fantasie en talent - heel leuke creaties mee kan maken.

5. Maak je eigen cocktail

Tijdens een trouwfeest wordt er heel wat gedronken. Waarom maak je dan niet zelf een cocktail of twee, drie? Dit is minstens even leuk als champagne én je kan voor een alcoholsoort gaan die net dat tikje goedkoper is om de kosten aan de lage kant te houden.