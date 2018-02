Millennial love stories: "Een penis erbij is geen vereiste om de beste seks van je leven te hebben" Timon Van Mechelen

14u15 0 Seks & Relaties De generatie geboren tussen 1980 en 2000 heeft het moeilijk op liefdesvlak, dat wijzen verschillende onderzoeken uit. Ze zouden zich maar moeilijk kunnen binden, zijn een tikje egocentrisch en kruipen zonder schaamte na één date tussen de lakens. NINA’s redacteur Timon ging op zoek naar hun love stories.

Marjolein (22): Ik werd voor het eerst verliefd op een ander meisje toen ik 6 jaar oud was. Caroline heette ze. Ik was tot over mijn oren verliefd, maakte elke dag een tekening voor haar en vertelde aan mijn ouders dat ik met haar wou trouwen. Een week later werd ik verliefd op Tom, de turnleerkracht. Ik was Caroline meteen vergeten. Toen ik ouder werd, waren het steeds de Toms waar ik verliefd op werd en niet meer de Carolines. In mijn pubertijd had ik een lange relatie met een jongen die uiteindelijk met zijn ouders naar Zwitserland verhuisde. Ik was er het hart van in en kwam weken mijn slaapkamer niet uit. Met zijn fijne gelaatstrekken, gitzwarte haar en grote handen was hij de liefde van mijn leven.

Ik was zeventien toen ik door hem ontmaagd werd. Veel kan ik me daar niet meer van herinneren. Alleen dat het een verschrikkelijk klungelige bedoeling was, waarbij we allebei uit bed zijn gevallen, kwaad werden op elkaar en daarna niet meer bijkwamen van het lachen. Daarna hadden we ongeveer twee à drie keer per week seks en die werd steeds beter, dacht ik. Ik kwam nooit klaar, maar ik had nog vriendinnen bij wie het niet lukte en op het internet bulkte het van de verhalen van vrouwen die nooit via penetratie klaarkwamen. Vragen heb ik mij daar nooit bij gesteld. Tot hij dus verhuisde en ik enkel nog mezelf en mijn vingers had. Uiteraard had ik al eerder gemasturbeerd om te zien of ik überhaupt kon klaarkomen of niet, dat was gelukkig het geval, maar hoe vaker ik het deed, hoe beter het begon te lukken. Mijn eerste seksspeeltje was een mini dildo om op je elektrische tandborstel te zetten, die ik voor een paar euro extra bij een vrouwenblad had gekregen. Toen ik in het tweede jaar van mijn studies op kot mocht, groeide mijn arsenaal aan speeltjes snel. Ik had af en toe nog wel losse seks, maar vond masturberen eigenlijk stiekem fijner.

3 keer masturberen

Zenna was een nieuw meisje op school. Ze was ongeveer een meter zestig, had bruin krullend haar en vulde ondanks haar kleine gestalte meteen de kamer met haar vrolijke persoonlijkheid. Ze was altijd goed geluimd, zelfs op vrijdagochtend wanneer iedereen met kleine oogjes en een kater in de les zat. Haar verschijning maakte meteen iets bij mij los. Ik kan niet goed uitleggen wat, maar ik moest en zou bevriend worden met haar. Zo gezegd, zo gedaan. Een paar weken later waren we al onafscheidelijk. Het klikte eigenlijk meteen, ook omdat ze net van een andere stad naar hier was verhuisd en nog geen andere vrienden had. Tijdens een van onze eerste avonden op café, vertelde Zenna dat ze lesbisch was en net uit een relatie kwam. Ik vertelde haar dat ik fantaseerde over seks met een ander meisje, maar zij had helemaal geen interesse in experimenteren met een heteromeisje. Toch kon ik de gedachte zelf niet uit mijn hoofd zetten. En hoe meer we met elkaar omgingen, hoe vaker ik erover (dag)droomde.

We kusten voor het eerst dronken op een cantus. Doen alle meisjes natuurlijk wel eens met hun vriendinnen, maar mijn hart stond meteen in vuur en vlam. Ik wilde meer en dat vertelde ik haar ook. Maar ze hield de boot af, had daar hoegenaamd geen nood aan. Natuurlijk gebeurde er wel meer. Een paar weken later kusten we elkaar opnieuw, deze keer in de toiletten van een café. Voor ik het goed en wel doorhad, zaten mijn handen in haar broek en zoog zij aan mijn borsten. Ik wist niet wat ik meemaakte. Was er toen niemand in het kotje naast ons beginnen overgeven, was ik volgens mij na een paar minuten klaargekomen. Ik was zo opgewonden dat ik drie keer na elkaar masturbeerde toen ik thuis kwam.

Is er altijd een mannetje en een vrouwtje?

Dat ik dit soort gevoelens had voor een vrouw vond ik eigenlijk niet eens raar. Wel dat het allemaal zo natuurlijk aanvoelde en verliep. In mijn hoofd had ik honderd en één vragen: kun je wel écht seks hebben met een andere vrouw, moet je een voorbinddildo gebruiken, klopt het dat er altijd een mannetje en een vrouwtje is, ik had er géén idee van. Maar toen ik de eerste keer in bed lag met Zenna, deed dat er allemaal niet meer toe.

Het hielp dat zij al ervaring had, maar omdat ik natuurlijk zelf een vagina en borsten heb, vond ik het van in het begin een stuk minder gênant en lastig dan met een jongen. Je kent het vrouwelijk lichaam al door en door van jezelf, dat maakt een groot verschil. Alles is veel bewuster, het voelt minder oppervlakkig aan. Je kunt nu eenmaal niet snel even erin en eruit gaan of een orgasme faken. Dat merk ik direct. Je moét gewoon meer moeite doen. Ik kom zelf het liefst klaar door wrijving, en dan bedoel ik niet gewoon door wat te strelen met vingers. Vaak hebben we in zo’n ingewikkelde acrobatische standjes seks, dat we achteraf allebei nog een week stijf zijn. En nee, ik ben geen mannen-hatende lesbische vrouw geworden zoals het cliché wil. Al heb ik wel ondervonden dat een penis in bed in ieder geval geen vereiste is om de beste seks van je leven te hebben.

Met Zenna is het uiteindelijk niets blijvend geworden, daarvoor lagen onze ambities en verwachtingen te ver uit elkaar. Maar ik weet nu wel dat ik voor de volle 100% op vrouwen val.