Milan (25) en Ella (22) hebben stormachtige seks op de zesde verdieping: “Ik duwde haar tegen het raam terwijl het buiten onweerde. Wat een seks. Wat een uitzicht. Dat maak je maar een keer mee”

Seks & Relaties “We liepen samen onder een paraplu, in stilte. Het regende pijpenstelen. We ademden zwaar. Ze had mijn arm stevig vast en ik kuste de kruin van haar hoofd. Ik deed de voordeur open, een moeilijk slot, en dan was er nog de lift. Onderweg naar de zesde verdieping kusten we weer. Onder dat vies wit tl-licht, allebei beschonken.” Milan* (25) en Ella (22) zitten in dezelfde vriendengroep. Er was nooit echt een spanning tussen hen. Tot die er wel was en ze een wilde nacht samen beleven. Elke week gaat Roxanne Wellens op zoek naar verhalen over de beste seks ooit. Vandaag: de superseks van Milan.

“Mijn superseks? Dat was met Ella, een kennis. We hebben maar één keer seks gehad, maar die was beestig goed. Ella en ik zaten in dezelfde vriendengroep. We hadden nooit veel contact. Soms een blik of hier en daar een scheef lachje. Tot we samen met onze kameraden naar een festival gingen. Er hing plots elektriciteit in de lucht. We stonden heel dicht tegen elkaar te dansen. Spannend, want onze vrienden stonden gewoon naast ons. Gelukkig zag je in zo’n grote massa nauwelijks dat zij zachtjes met haar billen tegen mijn kruis wiegde.”

“Een tijd later gaf een gezamenlijke vriendin van ons een verjaardagsfeestje op café. Het achterste gedeelte van die kroeg, waar het toilet was, werd toen verbouwd. Het was daar dus pikdonker en stil. En natuurlijk kruisten Ella en ik elkaar juist dààr. Ik kwam van de wc, zij was ernaar onderweg. We maakten oogcontact. Er was geen hallo, zelfs geen gênant lachje. Er was meteen de kus en de muur waar ik haar tegen aandrukte. We kropen onder een stelling en lieten onze handen de vrije loop. Ik voelde haar ronde borsten, taille en billen, die ik niet zo lang daarvoor tegen mijn dijen had gevoeld. Het was rauw, intens. En onverwacht. Maar ik wou haar en zij wou mij. En we wisten het van elkaar.”

“De jarige had zacht uitgedrukt een glaasje teveel op. Ella en ik bleven als laatste om voor haar te zorgen en brachten onze dronken vriendin thuis. Toen waren we alleen, voor de eerste keer ooit - afgezien van die kus eerder die avond dan. ‘Kom je met me mee naar huis?’ vroeg ik. Het was de eerste keer dat ik dat aan een meisje vroeg. En het was ook niet echt mijn huis, maar dat van een vriendin. Ik leende het tijdelijk. En geloof mij, het was niet mijn bedoeling om daar seks te gaan hebben. Maar soms loopt het leven net dat beetje anders dan gepland. Het regende pijpenstelen. We liepen samen onder een paraplu, in stilte. Het was geen vervelende stilte, maar geen van ons wist wat zeggen. We ademden zwaar. Ze had mijn arm stevig vast en ik kuste de kruin van haar hoofd. Ik deed de voordeur open, een moeilijk slot, en dan was er nog de lift. Onderweg naar de zesde verdieping kusten we weer, teder en zacht dit keer. Onder dat vies wit tl-licht, allebei redelijk beschonken.”

“In het appartement aangekomen begonnen we onze kleren uit te trekken. Langzaam. Goed wetende: ‘we gaan dit doen’. We zijn naar de slaapkamer gegaan, waar we elkaar eerst oraal hebben bevredigd. En dan hebben we vurige seks gehad. Alles ging zo vlot, we voelden elkaar perfect aan. Ik leidde, zij volgde. Er kwamen geen gênante kopstoten of inschattingsfouten aan te pas. Ik tilde haar al snel op en bracht haar, hevig zoenend, naar de keukentafel. Ze kreunde voortdurend, wat mij alleen maar aanmoedigde. Ondertussen was het beginnen stormen. Het donderde en bliksemde. Het geluid van de rommelende donder, de regen op het raam en de loeiende wind op de achtergrond. De storm was zo aanwezig, alsof er nog iemand anders was bij ons in die woonkamer.”

Voor de tweede ronde gingen we douchen. Ik vind het altijd fijn om dan een stap terug te nemen en eerst gewoon te kijken. Daar stond ze dan: een bezwete Venus van Milo Milan

“Vanaf de zesde verdieping hadden we uitzicht over heel de stad, dus ik pakte Ella weer op en duwde haar met haar borsten tegen het raam. De gordijnen lieten we open voor het uitzicht, maar we hadden binnen geen licht aangestoken zodat de buren ons niet zouden zien. En zelfs al hadden ze dat gedaan, het had ons nog niets uitgemaakt. Ik kuste haar schouder en nek, streek zacht met mijn vingertoppen langs haar arm naar beneden. Er trok een siddering door haar lijf voor ze mij in haar trok. Ik zag haar zachte huid, haar mooie, losse haren. En dan een donkere stad, verlicht door duizend kleine lampjes en af en toe een bliksemschicht die de hemel in vuur en vlam zette. Zo’n straffe seks en dàn nog eens zo’n uitzicht, man, dat maak je maar een keer in je leven mee. We gingen zo op in elkaar en het moment en de storm dat we versmolten. Ze draaide zich om, ik ging op de vensterbank zitten en zij schoof op mijn schoot. Er volgde een climax voor ons beiden, bijna perfect getimed, maar we waren nog lang niet klaar.”

“Voor de tweede ronde gingen we douchen. Ik vind het altijd fijn om dan een stap terug te nemen en eerst gewoon te kijken. Daar stond ze dan: een bezwete Venus van Milo. Haar ogen dicht, een blos op haar wangen. Op dat moment was er niemand anders in de wereld. Onze seks toen was zachter en liefdevoller dan eerder. We deden het rechtopstaand, tegen de douchewand. Ze boog voorover, doggy. Ik pakte haar op, zij sloeg haar benen rond mijn middel. En voor een laatste keer omsloot ze mij met haar warmte.”

“We zijn uitgeteld op bed gezakt. Ze is in mijn armen in slaap gevallen. De volgende ochtend hebben we samen ontbeten, maar daarna is ze naar huis gegaan. We hoorden elkaar nog af en toe, en spraken ook nog een keer af. Maar die spanning was weg. Dus ja, het bleef bij een one-night-stand, de beste seks van mijn leven. Ik denk nog vaak terug aan die nacht, aan haar, aan hoe goed het plaatje klopte. En dan heb ik spijt dat het niets tussen ons is geworden."

Heb jij ook een super seksverhaal dat jij anoniem wil delen? Mail dan naar roxanne.wellens@dpgmedia.be.

*Milan en Ella zijn schuilnamen.

