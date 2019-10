Exclusief voor abonnees MIJN GEHEIM. “Twee dagen per week leven we samen. Maar als hem iets overkomt, zal ik het moeten lezen in de krant” Britt (30) heeft een affaire met een BV Sabine Vermeiren

09 oktober 2019

06u00 0 Seks & Relaties In een koffiebar, najaar 2017, veranderde het leven van Britt. Betekenisvolle blikken, een wederzijdse vonk. Sindsdien heeft ze een affaire. Eén van de stomende, passionele soort. Maar het is moeilijk. De man met wie ze twee dagen per week samenleeft, is getrouwd. En: hij is een Bekende Vlaming. "Als ik hem op televisie zie, ben ik natuurlijk fier. Tegelijk denk ik: verdomme, ík wil daar op die eerste rij zitten."

"Die affaire, ik voel me daar écht niet goed bij. Ik ga nu zelfs naar de psycholoog. Je moet weten: ik kiés hier niet voor. Het overkomt me gewoon. Niemand weet dit. Het heeft allemaal geen toekomst. Eigenlijk is het wachten op executie. Ik moet iemand anders zoeken. Maar ik wil niemand anders. Ik wil alleen hem. Soms denk ik: was ik hem maar nooit tegengekomen. Maar dat is onzin natuurlijk. Want dan had ik het allerschoonste in m'n leven gemist."

Ze springt van de hak op de tak, nog voor haar eigenlijke verhaal begonnen is. Het rolt eruit en ze wil het allemaal ineens gezegd hebben. Hoe graag ze hem ziet en hoe graag hij háár. Hoe het voelt alsof ze echt voor elkaar gemaakt zijn, ook al zou hij in leeftijd haar vader kunnen zijn. Maar dus ook: hoe hopeloos het is. En hoe ze gebukt gaat onder angst, schaamte en onzekerheid. Het is een verhaal dat eigenlijk niet klopt voor de vrouw die hier vandaag zit. Dertig, hoogopgeleid, goeie job. Van het type dat geen make-up nodig heeft om er op haar best uit te zien. Zo'n vrouw van wie je denkt: 'Daar valt nu 'ns élke man voor.' Een pareltje. Maar andere mannen interesseren haar niet. Want de enige die ze ziet staan, is hij.

Ook een geheim? Mail sabine.vermeiren@persgroep.be

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen