Mijn geheim (deel 7). Maaike houdt van BDSM: “Etentje met vrienden, denkt de babysit. Maar ik neem mijn tepelklemmen mee”

Seks & Relaties

Lees de volledige reeks

.

Geheimen. Iedereen heeft er één. Diep weggestoken, nooit verteld, altijd verborgen gehouden. Desnoods nemen we het onze doodskist mee in. Redactrice Sabine Vermeiren ging luisteren naar acht Vlamingen die wél praten. Over iets dat al jaren borrelt in hun binnenste en hen elke dag bezig houdt. Eén keer vertellen. En dan nooit meer. Vandaag deel 7: Maaike houdt van BDSM. “Als dit uitkomt, ben ik alles kwijt.”