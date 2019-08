Exclusief voor abonnees Mijn geheim (deel 1): “Ik ben bijna 70 jaar, maar in zijn armen werd ik weer dat meisje van 18" Sabine Vermeiren

03 augustus 2019

08u00

Bron: Content redactie 0 Seks & Relaties Geheimen. We steken ze weg, houden ze stil, bewaken ze met ons leven. HLN-redactrice Sabine Vermeiren ging luisteren naar acht Vlamingen die wél praten. Eén keer alles op tafel. En dan nooit meer. Vandaag deel 1: Monique (69) houdt nog altijd van haar jeugdliefde.

Monique was achttien en op slag verkocht: Ludo — razend knap, één brok charme — was alles waar ze als jong meisje naar op zoek was geweest. Toch trouwde Monique met iemand anders. Straks wordt Monique zeventig en viert ze met haar kinderen een gouden jubileum. Maar haar gedachten zullen die dag bij Ludo zijn: haar eerste en grootste liefde, met wie de passie vorig jaar weer even oplaaide.

